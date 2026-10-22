Caso Liceo Naval: Recomiendan incorporar a tres escolares al programa de agresores sexuales

El equipo técnico interdisciplinario de Maranguita recomendó incluir a tres de los seis escolares del Liceo Naval, investigados por agredir sexualmente en grupo a un compañero de 16 años, en el programa de agresores sexuales. Los especialistas advierten la necesidad de una intervención especializada sobre sus conductas. | Canal N

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Los informes elaborados por el equipo técnico interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima recomiendan incorporar a tres escolares investigados en el caso Liceo Naval al programa de agresores sexuales. La medida surge tras las evaluaciones psicológicas y conductuales practicadas a los adolescentes que cumplen internamiento preventivo por la presunta agresión contra un estudiante de 16 años.

El Programa de Tratamiento del Agresor Sexual (TAS) es una intervención especializada e integral administrada por el INPE en las cárceles de Perú. Su objetivo es reeducar a los internos por delitos de libertad sexual mediante terapia cognitiva para reducir la reincidencia y lograr su reinserción social.

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La recomendación no se limita a una valoración de la conducta dentro del centro juvenil. Los especialistas advierten rasgos y respuestas que, según los documentos, requieren una intervención especializada para abordar el modo en que los investigados comprenden los hechos, asumen su participación y se vinculan con otras personas.

Los reportes forman parte de la evaluación a los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise que permanecen recluidos de manera preventiva en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

Los informes describen una reconstrucción parcial de lo ocurrido

De acuerdo con la evaluación, uno de los patrones identificados en los relatos de los adolescentes consiste en una reconstrucción parcial de los hechos. Los especialistas señalan que algunos investigados diferencian responsabilidades y atribuyen las acciones físicas o de mayor gravedad a otros participantes.

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Esa forma de narrar el episodio aparece junto con intentos de minimizar lo sucedido. En algunos testimonios recogidos por los evaluadores, la agresión fue presentada como una “broma” o como una situación que no debía ser comunicada. Los documentos también registran versiones en las que determinados escolares niegan haber ejercido contacto físico o sostienen que su intervención fue limitada.

Uno de los adolescentes afirmó que solo se rio durante el hecho y que no tocó a la víctima. Otro negó haberla sujetado y aseguró que se apartó cuando el estudiante se acercó a él. Para el área técnica, esas declaraciones deben ser revisadas dentro de un proceso de intervención que permita trabajar la responsabilidad individual y colectiva.

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El Indecopi ya investiga el caso de agresión sexual del Liceo Naval Almirante Guise. ¿El colegio se aseguró de proteger al alumno? - Crédito Liceo Naval

Detectaron falta de empatía y desapego afectivo

Los especialistas identificaron en tres de los evaluados elementos como desapego afectivo, frialdad emocional, superficialidad y baja capacidad empática en las relaciones interpersonales. También observaron dificultades para reconocer el impacto de los propios actos sobre otras personas.

En uno de los casos, el informe consignó ausencia de conciencia sobre el error y rasgos de egocentrismo. En otro, los evaluadores describieron insensibilidad social, indiferencia y la posibilidad de relegar los derechos ajenos para alcanzar objetivos personales.

Los perfiles también hacen referencia a incomodidad o confusión frente a pensamientos y sentimientos sexuales, además de una limitada capacidad para comprender a otras personas. Estos aspectos motivaron la sugerencia de una atención específica dentro del programa destinado a adolescentes involucrados en conductas de agresión sexual.

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La recomendación busca que los escolares reciban herramientas para identificar límites, reconocer el daño causado y revisar patrones de comportamiento. El tratamiento especializado debe abordar, además, los mecanismos de minimización, la falta de empatía y la forma en que cada adolescente sitúa su responsabilidad frente a los hechos investigados.

La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis adolescentes cumplen internamiento preventivo en Maranguita

El caso se originó tras una presunta agresión sexual ocurrida el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes luego de un campeonato deportivo. Seis alumnos de cuarto y quinto de secundaria quedaron bajo investigación y recibieron cuatro meses de internamiento preventivo por decisión del Tercer Juzgado de Familia de Lima.

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A la investigación inicial se sumó una denuncia por un presunto intento de agresión sexual ocurrido el 6 de octubre en las duchas del centro juvenil. Ese episodio es materia de una pesquisa independiente de la Fiscalía.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes en ambos hechos, mientras el equipo interdisciplinario mantiene sus recomendaciones sobre la atención psicológica y conductual de los adolescentes investigados.