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El Challenger de Cali 2026 se quedó sin tenistas peruanos: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas se despidieron en octavos de final

El trujillano cayó a manos del argentino Santiago Rodríguez, proveniente de la clasificación; mientras que el limeño no pudo ante el brasileño Gustavo Heide, primera siembra

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas quedaron eliminados en octavos de final del Challenger de Cali 2026.
Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas quedaron eliminados en octavos de final del Challenger de Cali 2026. Crédito: Difusión.
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El Challenger de Cali 2026 se quedó sin representantes peruanos en el cuadro individual. Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas quedaron eliminados en los octavos de final del torneo colombiano, disputado sobre polvo de ladrillo. Bueno cedió ante el argentino Santiago Rodríguez Taverna en tres sets y Varillas cayó por 7-5 y 6-4 frente al brasileño Gustavo Heide, primer preclasificado.

El trujillano había ingresado como séptima siembra y venía de revertir su estreno ante el argentino Hernán Casanova. Varillas, por su parte, había superado al local Daniel Galán con un doble 6-3. Ninguno pudo sostener ese avance en una jornada que dejó al tenis peruano sin presencia en los cuartos de final.

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Gonzalo Bueno fue remontado en Cali

El cruce entre Bueno y Santiago Rodríguez Taverna se extendió durante dos días a causa de la lluvia. El peruano comenzó con ventaja, luego de imponerse en un primer set definido en un tie-break extenso, con intercambios prolongados y escaso margen para los dos jugadores.

Rodríguez Taverna había conseguido el primer quiebre del partido, pero el trujillano reaccionó dos juegos más tarde para recuperar la paridad. El parcial se encaminó al desempate, donde Bueno contó con cuatro oportunidades para sellar la manga sin éxito. En su quinta posibilidad, resolvió con una buena devolución y cerró el set para tomar la delantera.

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Gonzalo Bueno había vuelto al triunfo en primera ronda de Cali luego de más de un mes, pero se despidió en octavos de final.
Gonzalo Bueno había vuelto al triunfo en primera ronda de Cali luego de más de un mes, pero se despidió en octavos de final. Crédito: Tenis al Máximo.

La dinámica cambió en el segundo capítulo. El argentino encontró un quiebre para colocarse 3-1, en un tramo en el que el peruano mostró señales de incomodidad y buscó indicaciones en su banco. Bueno respondió de inmediato: recuperó el saque perdido, volvió a utilizar las dejadas como una de sus principales variantes y niveló el marcador.

El desarrollo, de todos modos, se mantuvo inestable desde el servicio. Rodríguez Taverna acumuló cuatro dobles faltas hasta ese momento, aunque Bueno también sufrió con ese golpe y registró cinco. En la parte final del parcial, el jugador surgido de la clasificación consiguió una nueva ruptura y sostuvo la diferencia para igualar el encuentro.

El tercer set empezó con el argentino en alza, luego de haber nivelado el marcador. Bueno apeló otra vez a los dropshots y consiguió el 1-1, pero la lluvia obligó a interrumpir el partido. Tras la reanudación al día siguiente, el peruano no logró recuperar el ritmo que había mostrado al inicio del duelo.

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Santiago Rodríguez Taverna, el verdugo de Gonzalo Bueno en los octavos de final del Challenger de Cali.

Rodríguez Taverna quebró dos veces el servicio de Bueno en el parcial decisivo y completó la remontada. El argentino, ubicado fuera de los 400 mejores del ranking antes del torneo y procedente de la fase de clasificación, avanzó a los cuartos de final en Cali.

Juan Pablo Varillas se despidió luchando hasta el final

Juan Pablo Varillas asumió un desafío exigente frente a Gustavo Heide, número 114 del ranking de la ATP y principal favorito del cuadro. El limeño, de 30 años, sostuvo un partido parejo desde el fondo de la cancha, pero el brasileño resolvió mejor los momentos de mayor presión.

Heide se impuso por 7-5 y 6-4 en una hora y 43 minutos. Ambos jugadores fueron firmes con sus turnos de saque durante buena parte del encuentro, aunque el brasileño no concedió oportunidades de quiebre. Varillas dispuso de tres break points, pero no pudo concretar ninguno.

La diferencia estuvo en los cierres. En el primer set, Heide logró el único quiebre en los juegos finales y luego sacó para quedarse con el parcial. La secuencia se repitió en la segunda manga: el duelo llegó igualado hasta el 4-4, cuando el brasileño volvió a quebrar el servicio del peruano y cerró su clasificación con el saque.

El siguiente torneo de Juan Pablo Varillas será el Challenger de Guayaquil.
El siguiente torneo de Juan Pablo Varillas será el Challenger de Guayaquil. Crédito: X Jorge Valencia.

El resultado dejó a Varillas con tres puntos para el ranking esta semana. De forma provisional, subió cuatro posiciones hasta el puesto 200 del listado en vivo, aunque su regreso definitivo al top 200 dependerá de los resultados que se registren en otros torneos.

La próxima presentación de Varillas será en el Challenger 75 Ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Bueno, en tanto, cerró su participación en Cali tras una semana en la que había superado una ronda y volvió a sumar competencia sobre arcilla.

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