Perú Deportes

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”

El entrenador brasileño aseguró que respeta las opiniones de sus colegas y explicó por qué evita cuestionar el trabajo de otros técnicos

El técnico brasileño respondió luego de que le consultaran por las declaraciones de su colega en una entrevista para Mate Galáctico. (Video: SATÉLITE )
Guardar

Antonio Rizola respondió a los cuestionamientos de Carlos Aparicio sobre su gestión al frente de la selección peruana de vóley. El entrenador brasileño aseguró que no estaba al tanto de las críticas de su colega y, tras conocer quién las había realizado, afirmó que respeta su opinión y no busca convencer a nadie sobre su manera de trabajar.

El tema fue abordado durante una entrevista en el nuevo podcast de YouTube ‘Mate Galáctico’, donde le preguntaron por los comentarios de Aparicio. En un primer momento, Rizola manifestó que no había visto las declaraciones y, al intentar identificar al autor de los cuestionamientos, preguntó: “No tengo nada que decir. No vi. ¿Fue Julio Velasco, fue José Roberto Guimarães?”.

PUBLICIDAD

Cuando le precisaron que las declaraciones provenían de Carlos Aparicio, extécnico de la ‘bicolor’, Rizola mantuvo su postura y sostuvo que respeta las opiniones de los demás, aunque no necesariamente las comparta.

“Ah no, no vi. Él tiene sus motivos, probablemente. Y lo respeto. Cada uno tiene una opinión. Yo no voy convencer a ninguno qué hago, por qué hago, qué debo hacer. Cada uno tiene su opinión y lo respeto”, manifestó.

De esta manera, el entrenador brasileño evitó entrar en una confrontación directa con Aparicio y remarcó que cada persona puede tener su propia perspectiva sobre el trabajo que realiza al frente de una selección.

PUBLICIDAD

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”.
Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”. Crédito: FPV

Rizola habló sobre la comunicación con los clubes y los entrenadores peruanos

Durante la conversación, también le consultaron sobre la relación entre la selección peruana y los clubes, así como la posibilidad de que los entrenadores nacionales acompañen de cerca los entrenamientos del equipo.

Rizola aseguró que, desde su llegada, permitió el acceso de los técnicos interesados en observar las prácticas de la selección. Sin embargo, indicó que fueron pocos los que acudieron a esa invitación y precisó que ninguno era peruano.

“Desde el primer día que llegué, abrí las puertas de la selección para todos los entrenadores. Invité a todos: vengan cuando quieran, la puerta no está cerrada. Dos entrenadores estuvieron allí siguiendo el entrenamiento y acompañándome. Solo dos y ninguno es peruano, solo extranjero”, señaló.

Sus declaraciones pusieron sobre la mesa el tema de la participación de los técnicos nacionales en los entrenamientos de la selección y el vínculo entre el comando técnico del equipo patrio y los profesionales que trabajan diariamente con las voleibolistas en sus respectivos clubes.

Antonio Rizola destacó con orgullo el quinto lugar de Perú en el Sudamericano de Vóley.
Antonio Rizola destacó con orgullo el quinto lugar de Perú en el Sudamericano de Vóley. Crédito: @ese_fotografia

“Éticamente no me siento bien en criticar el trabajo de ningún entrenador”

Antonio Rizola también explicó por qué evita cuestionar públicamente la labor de otros técnicos. El brasileño sostuvo que cada entrenador tiene su propia metodología, objetivos y circunstancias, por lo que no considera apropiado comparar trabajos para afirmar que uno es superior al otro.

“Entienda una cosa: yo éticamente no me siento bien en criticar el trabajo de ningún entrenador, porque cada uno tiene su visión, cada uno tiene sus resultados, sus cosas, sus necesidades. Yo éticamente no entiendo por qué yo tengo que criticar otro diciendo que mi trabajo es mejor que el de él. No entiendo por qué”, expresó.

El entrenador de la 'bicolor' explicó cómo mantiene abiertas las puertas de la selección para los entrenadores de los clubes. (Video: SATÉLITE )

Con esta postura, el seleccionador peruano defendió su decisión de no entrar en cuestionamientos públicos sobre el desempeño de otros entrenadores y reiteró que prefiere respetar las distintas formas de entender y desarrollar el vóley.

Las declaraciones se producen después de que Carlos Aparicio hiciera públicos sus cuestionamientos al proceso de Rizola, con críticas dirigidas a los resultados deportivos, la metodología de trabajo y la conducción de la selección. Aunque el brasileño aseguró que no había visto sus comentarios, dejó clara su posición: respeta las opiniones ajenas y no busca convencer a otros de que su manera de trabajar es la correcta.

Temas Relacionados

Antonio RizolaCarlos AparicioSelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las autoridades del club de Sullana desean prolongar el vínculo del entrenador argentino, quien ha logrado llevar al ‘vendaval’ a luchar codo a codo con elencos grandes en el Torneo Clausura y disputar el título de la Copa de la Liga

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

La directiva blanquiazul ya trabaja en el mercado de pases con dos nombres concretos para reforzar la portería de cara a la siguiente temporada

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

Francisco Hervás se alista para el estreno de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Tenemos poca información sobre Soan”

El entrenador español de la institución estudiantil afrontará su segundo temporada al mando del equipo. ”El objetivo es común para todos [alcanzar la primera final]”, sostuvo

Francisco Hervás se alista para el estreno de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Tenemos poca información sobre Soan”

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

De Sudamérica a Europa se disputarán diversos compromisos en la Europa League, Conference League, Copa Libertadores; incluyendo la participación peruana en el extranjero

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Las ‘leonas’ hicieron su debut en el torneo enfrentando a Palmeiras en Quito. Revisa los marcadores de los partidos de la jornada inaugural y cómo comenzó la lucha por avanzar a los cuartos de final

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Gian Marco ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos tras 35 años de carrera

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

Christian Cueva niega deber 58 mil soles por los panetones y apunta a su hermano: "No tengo nada que ver"

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

DEPORTES

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Diego Elías va por la gloria en Egipto: el peruano jugará la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer a Paul Coll

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

Francisco Hervás se alista para el estreno de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Tenemos poca información sobre Soan”