El técnico brasileño respondió luego de que le consultaran por las declaraciones de su colega en una entrevista para Mate Galáctico. (Video: SATÉLITE )

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Antonio Rizola respondió a los cuestionamientos de Carlos Aparicio sobre su gestión al frente de la selección peruana de vóley. El entrenador brasileño aseguró que no estaba al tanto de las críticas de su colega y, tras conocer quién las había realizado, afirmó que respeta su opinión y no busca convencer a nadie sobre su manera de trabajar.

El tema fue abordado durante una entrevista en el nuevo podcast de YouTube ‘Mate Galáctico’, donde le preguntaron por los comentarios de Aparicio. En un primer momento, Rizola manifestó que no había visto las declaraciones y, al intentar identificar al autor de los cuestionamientos, preguntó: “No tengo nada que decir. No vi. ¿Fue Julio Velasco, fue José Roberto Guimarães?”.

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Cuando le precisaron que las declaraciones provenían de Carlos Aparicio, extécnico de la ‘bicolor’, Rizola mantuvo su postura y sostuvo que respeta las opiniones de los demás, aunque no necesariamente las comparta.

“Ah no, no vi. Él tiene sus motivos, probablemente. Y lo respeto. Cada uno tiene una opinión. Yo no voy convencer a ninguno qué hago, por qué hago, qué debo hacer. Cada uno tiene su opinión y lo respeto”, manifestó.

De esta manera, el entrenador brasileño evitó entrar en una confrontación directa con Aparicio y remarcó que cada persona puede tener su propia perspectiva sobre el trabajo que realiza al frente de una selección.

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Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”. Crédito: FPV

Rizola habló sobre la comunicación con los clubes y los entrenadores peruanos

Durante la conversación, también le consultaron sobre la relación entre la selección peruana y los clubes, así como la posibilidad de que los entrenadores nacionales acompañen de cerca los entrenamientos del equipo.

Rizola aseguró que, desde su llegada, permitió el acceso de los técnicos interesados en observar las prácticas de la selección. Sin embargo, indicó que fueron pocos los que acudieron a esa invitación y precisó que ninguno era peruano.

“Desde el primer día que llegué, abrí las puertas de la selección para todos los entrenadores. Invité a todos: vengan cuando quieran, la puerta no está cerrada. Dos entrenadores estuvieron allí siguiendo el entrenamiento y acompañándome. Solo dos y ninguno es peruano, solo extranjero”, señaló.

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Sus declaraciones pusieron sobre la mesa el tema de la participación de los técnicos nacionales en los entrenamientos de la selección y el vínculo entre el comando técnico del equipo patrio y los profesionales que trabajan diariamente con las voleibolistas en sus respectivos clubes.

Antonio Rizola destacó con orgullo el quinto lugar de Perú en el Sudamericano de Vóley. Crédito: @ese_fotografia

“Éticamente no me siento bien en criticar el trabajo de ningún entrenador”

Antonio Rizola también explicó por qué evita cuestionar públicamente la labor de otros técnicos. El brasileño sostuvo que cada entrenador tiene su propia metodología, objetivos y circunstancias, por lo que no considera apropiado comparar trabajos para afirmar que uno es superior al otro.

“Entienda una cosa: yo éticamente no me siento bien en criticar el trabajo de ningún entrenador, porque cada uno tiene su visión, cada uno tiene sus resultados, sus cosas, sus necesidades. Yo éticamente no entiendo por qué yo tengo que criticar otro diciendo que mi trabajo es mejor que el de él. No entiendo por qué”, expresó.

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El entrenador de la 'bicolor' explicó cómo mantiene abiertas las puertas de la selección para los entrenadores de los clubes. (Video: SATÉLITE )

Con esta postura, el seleccionador peruano defendió su decisión de no entrar en cuestionamientos públicos sobre el desempeño de otros entrenadores y reiteró que prefiere respetar las distintas formas de entender y desarrollar el vóley.

Las declaraciones se producen después de que Carlos Aparicio hiciera públicos sus cuestionamientos al proceso de Rizola, con críticas dirigidas a los resultados deportivos, la metodología de trabajo y la conducción de la selección. Aunque el brasileño aseguró que no había visto sus comentarios, dejó clara su posición: respeta las opiniones ajenas y no busca convencer a otros de que su manera de trabajar es la correcta.

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