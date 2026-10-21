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Hija de Laura Bozzo habló sobre su estado de salud tras la operación: “No me he separado de ella

La modelo contó que se turna con su hermana Victoria para acompañar a la figura televisiva, cuya evolución describió como favorable

Alejandra de la Fuente habló de los días difíciles de Laura Bozzo en el hospital
Alejandra de la Fuente habló de los días difíciles de Laura Bozzo en el hospital
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La hospitalización de Laura Bozzo mantiene en alerta a sus seguidores. Su hija menor, Alejandra de la Fuente, confirmó que la conductora fue sometida a una cirugía por una úlcera y aseguró que evoluciona de forma favorable, aunque atraviesa días complejos junto a su familia.

La modelo e influencer ofreció declaraciones telefónicas al youtuber Javier Ceriani, luego de que en medios mexicanos circularan versiones sobre el estado de salud de la presentadora peruana, de 75 años, quien recibió atención médica de emergencia en Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero.

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“Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando y sigue evolucionando favorablemente”, afirmó Alejandra de la Fuente.

La declaración llegó después de varios días de especulaciones sobre la condición de Laura Bozzo. Algunos programas y portales de México difundieron reportes sobre un cuadro de salud delicado y una intervención de urgencia, mientras que la conductora optó por hablar directamente con su público a través de sus redes sociales.

Alejandra de la Fuente y su hermana Victoria acompañan a la conductora

Alejandra de la Fuente explicó que ella y su hermana, Victoria de la Fuente, permanecen cerca de su madre durante el proceso de recuperación. Según contó, ambas organizan turnos para acompañarla, debido a las restricciones del centro médico.

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“Mi hermana y yo hemos estado ahí, nos estamos turnando porque, lamentablemente, aquí no me dejan dormir con ella, como sí podía hacerlo en Acapulco. Así que me quedo a su lado hasta que nos piden retirarnos”, señaló.

La hija de la conductora no precisó en qué hospital se encuentra actualmente Bozzo ni dio mayores detalles sobre el procedimiento médico. Sin embargo, confirmó que la intervención ya se realizó y sostuvo que su familia espera que la presentadora pueda retomar pronto sus actividades.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Hija de Laura Bozzo revela detalles del estado de salud de la conductora de TV. Captura: Magaly TV La Firme.

La también modelo describió como difícil el momento que atraviesan. “Tú sabes que yo y mi mamá somos una. Las dos somos súper pegadas. No me he separado de ella. Esto ha sido bien fuerte. A veces no entiendo la fuerza que tiene y va bien”, expresó.

La presentadora peruana, conocida como la “Señorita Laura”, reside desde hace años en México, país desde el que continuó su carrera televisiva. La noticia sobre su hospitalización generó preocupación entre sus seguidores en Perú y en otros países de América Latina.

Laura Bozzo confirmó que recibe atención médica en Acapulco

Antes de las declaraciones de su hija, Laura Bozzo publicó un mensaje en Instagram para despejar dudas sobre las versiones que circulaban en torno a su salud. La abogada confirmó que estaba bajo tratamiento médico en Acapulco y agradeció las expresiones de afecto que recibió.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, escribió la conductora, con una frase que mantuvo el tono humorístico que suele utilizar en sus apariciones públicas.

En la descripción de la publicación, Bozzo añadió que espera reencontrarse pronto con sus seguidores. La conductora no especificó el diagnóstico ni dio detalles sobre la cirugía en ese mensaje.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Laura Bozzo tiene una relación muy cercana con sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.

La información sobre una intervención por una úlcera fue confirmada después por Alejandra de la Fuente. Según declaró, la operación presentó dificultades, pero la evolución de su madre ha sido favorable dentro de la situación.

Versiones sobre su salud y la falta de un parte médico oficial

La hospitalización de Laura Bozzo motivó versiones diversas en medios mexicanos. Algunos reportes indicaron que sufrió una úlcera gástrica perforada y que su estado requirió cuidados intensivos. Otros mencionaron posibles complicaciones posteriores a la cirugía.

Hasta ahora, no existe un parte médico oficial difundido por el hospital ni por el entorno de la conductora que detalle el diagnóstico, la condición clínica actual o la fecha prevista para un alta. La información pública proviene de las declaraciones de familiares, asistentes y de los mensajes que la propia Bozzo compartió en sus redes sociales.

Por esa razón, Alejandra de la Fuente evitó referirse a plazos concretos para el retorno de su madre a la televisión. Su mensaje se concentró en la recuperación y en la presencia de la familia durante el tratamiento.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.
La salud de Laura Bozzo se ha visto resquebrajada y fans se muestran preocupados. Captura: Magaly TV La Firme.

La relación de Laura Bozzo con sus hijas ha sido un tema recurrente en sus intervenciones públicas. La conductora ha hablado en varias oportunidades de la cercanía que mantiene con Alejandra y Victoria, quienes viven entre México y Estados Unidos.

Mientras continúa internada, las publicaciones de la presentadora recibieron cientos de mensajes de apoyo. Sus seguidores destacaron el tono de su mensaje y le enviaron deseos de recuperación.

Por el momento, la familia no anunció una nueva aparición pública ni informó cuándo Laura Bozzo dejará el centro médico. Su hija sostuvo que la prioridad es acompañarla hasta que complete la recuperación posterior a la operación.

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