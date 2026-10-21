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Francesco Andrealli vive histórica jornada con Como en UEFA Youth League 2026/27: trasciende como capitán y suma asistencia ante Manchester United

El estadio Comunale Angelo Volonté de Rovello Porro fue testigo de la primera victoria europea del elenco italiano con un rendimiento sobresaliente del futbolista peruano, que partido a partido crece a raudales

Francesco Andrealli, capitán del Como 1907, participando activamente contra Manchester United. - Crédito: Difusión
Francesco Andrealli, capitán del Como 1907, participando activamente contra Manchester United. - Crédito: Difusión
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Alejado de los focos centrales, Francesco Andrealli forja su propio camino en el plantel de reserva del Como, donde ha comenzado a trascender como capitán. Llevando ese distintivo, además, vivió una fecha inolvidable al sobresalir como uno de los mejores futbolistas en el electrizante partido contra Manchester United.

En el marco de la 3era jornada de la Fase de Liga llegó el primer triunfo de los italianos en la UEFA Youth League 2026/27 y fue de una manera autoritaria. El primer acto fue determinante para que la balanza se decantara a favor de la tropa liderada por Gianluca Falsini.

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Francesco Andrealli ofrece polifuncionalidad y carácter en Como Primavera. - Crédito: Difusión
Francesco Andrealli ofrece polifuncionalidad y carácter en Como Primavera. - Crédito: Difusión

Tan solo a los 4′ minutos de iniciado el lance se apreció la superioridad del Como 1907 Primavera a través del primer gol encajado obrado por Matteo Papaccioli, sirviéndose de una asistencia del atacante Kevin Fustini. Lo mejor, sin embargo, llegó tiempo más tarde con una activa participación de Francesco Andrealli.

Sobre los 18′, el peruano se descolgó de su demarcación habitual para anclarse en la franja izquierda de la zona de ataque y recibir un balón que le permitió emprender una carrera limpia hasta incursionar en la zona de castigo. Una vez dentro, descargó un pase raso para que Matteo Albini aumentara la diferencia en casa.

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Aunque el Manchester United se vio muy pronto abajo en el tanteador, no se rindió y soportó los primeros compases de pleno asedio para que nada más arrancando el complemento recortase distancias por intermedio de Jack Fletcher.

Con ese dardo los ingleses tomaron impulso y comenzaron a crecer, a pasos agigantados, en el duelo empujando a los dueños de casa a resguardarse, pero el joven portero Dylan Sgarbi se plantó muy bien bajo los tres palos para hartarse de neutralizar ataques con etiqueta de gol.

Francesco Andrealli, de 17 años, ha despertado el interés de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: Composición Infobae
Francesco Andrealli, de 17 años, ha despertado el interés de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: Composición Infobae

Con el silbatazo final devino una festejo sin igual por parte del Como y no era para menos, ya que se había conseguido un logro institucional como triunfar por primera vez en Europa y con un estilo muy reconocible. Lo hecho por la disciplina italiana, además, le permite descansar en zona de clasificación de la Youth League.

El camino de ‘I Biancoblù’ arrancó con una igualada a uno ante el RB Leipzig para luego ceder su primera derrota a manos del Feyenoord por cuota mínima. Ahora se ha recuperado el trayecto con el histórico golpe asestado al Manchester United. En la siguiente fecha, fijada para inicio de noviembre, habrá una salida hacia el feudo del Lens.

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