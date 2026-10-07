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Perú en busca de las semifinales: qué necesita la ‘bicolor’ para avanzar en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

La selección peruana afrontará la fase de grupos en Maracaibo con tres partidos por disputar y buscará meterse en la siguiente instancia del torneo

Perú inicia su camino en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley Femenino 2026.
Perú inicia su camino en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley Femenino 2026. Crédito: FPV
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La selección peruana de vóley femenino Sub 19 inicia este miércoles 7 de octubre su camino en el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputa en Maracaibo, Venezuela. El equipo dirigido por Martín Escudero integra el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay, por lo que tendrá tres partidos para conseguir uno de los dos boletos disponibles a las semifinales.

La ‘bicolor’ debutará ante el combinado chileno y posteriormente enfrentará a los otros dos contendientes de la serie. Al finalizar esta primera etapa, las dos escuadras que acumulen mayor cantidad de puntos en cada grupo avanzarán a la siguiente instancia, donde se cruzarán con los clasificados de la otra zona.

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¿Qué necesita Perú para avanzar a semifinales?

El escenario más claro para la selección peruana es ganar sus tres partidos. De conseguirlo, la ‘bicolor’ terminará la fase de grupos con el puntaje necesario para asegurar su presencia entre los dos primeros del Grupo A, sin depender de otros resultados.

Una segunda posibilidad es ganar dos de sus tres encuentros. En ese caso, Perú quedaría muy bien posicionado para avanzar, aunque el margen dependerá de la forma en que consiga esas victorias y de los resultados que se produzcan entre Chile, Venezuela y Uruguay.

La capitana de la 'bicolor' se refirió a la participación de la selección peruana en el torneo clasificatorio. Créditos: La Cátedra Deportes.

En el sistema de puntuación del vóley, una victoria por 3-0 o 3-1 entrega tres puntos, mientras que un triunfo por 3-2 otorga dos unidades. Por ello, no solo será importante ganar, sino también la cantidad de sets que consiga la selección peruana en cada partido.

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Por ejemplo, dos victorias por 3-0 o 3-1 le darían seis puntos a Perú, una cifra que le permitiría encaminar de manera muy favorable su clasificación. Si alguno de esos triunfos llega por 3-2, el equipo sumaría dos puntos en lugar de tres y podría necesitar prestar mayor atención a los resultados restantes.

¿Qué pasa si Perú gana solo un partido?

La clasificación también podría mantenerse abierta si la ‘bicolor’ consigue una sola victoria, pero en ese escenario dependería mucho más de lo que suceda en los otros encuentros del grupo.

Con una victoria por 3-0 o 3-1, Perú sumaría tres puntos; si gana 3-2, obtendría dos. En cualquiera de los dos casos, tendría que esperar tropiezos de sus rivales directos y mirar la tabla antes de su último partido.

Por eso, comenzar con un triunfo ante Chile sería importante para el equipo de Martín Escudero. Además de sumar, le permitiría afrontar los siguientes compromisos con mayor margen y evitar llegar a la última jornada obligado a conseguir un resultado específico.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

El calendario de Perú en el Grupo A

La ‘Bicolor’ tendrá tres partidos consecutivos durante la primera fase:

  • 7 de octubre: Chile vs Perú — 17:00 horas.
  • 8 de octubre: Venezuela vs Perú — 19:00 horas.
  • 9 de octubre: Perú vs Uruguay — 15:00 horas.

Los horarios corresponden a la hora de Perú.

¿Contra quién jugaría Perú en semifinales?

Si Perú termina primero del Grupo A, enfrentará en semifinales al segundo del Grupo B. Si culmina segundo, se medirá contra el primero de esa zona. El Grupo B está integrado por Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador.

Por lo tanto, la selección peruana no solo deberá buscar suficientes puntos para avanzar, sino también una buena posición dentro de su grupo para determinar qué rival tendrá en la siguiente instancia.

Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV

El objetivo inmediato: estar entre las cuatro mejores

Perú tiene como primer objetivo superar la fase de grupos y llegar a semifinales. Para ello, deberá terminar entre las dos mejores selecciones del Grupo A después de sus tres presentaciones.

El torneo también tiene una importancia adicional: los tres primeros lugares obtendrán la clasificación al Mundial Sub 19 de 2027. Los ganadores de las semifinales asegurarán dos de los boletos, mientras que los perdedores tendrán una última oportunidad en el partido por la medalla de bronce.

Así, el camino de la selección peruana comienza ante Chile. Un buen arranque le permitiría acercarse al objetivo inmediato de meterse entre las cuatro mejores del continente y mantener vivo el sueño de conseguir una plaza para el Mundial de la categoría.

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