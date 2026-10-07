Perú

Caso Sharol Abigail Cortes: lo que se sabe de la extraña muerte de la exreina de belleza en Bagua Grande

Las autoridades ordenaron siete días de arresto preventivo para Junior Jonathan Rodríguez Arista, médico anestesiólogo y expareja de la joven, mientras continúan las diligencias para determinar las causas del fallecimiento

Fotografía doble de una mujer vestida con uniforme médico a la izquierda y luciendo una corona y una banda de certamen a la derecha
Sharol Abigail Cortes Cruz, enfermera hallada sin vida en Bagua Grande, es recordada por su familia en el marco de la denuncia por feminicidio presentada en Amazonas. (Infobae Perú/Fb:@sharol.abigail.cortes.cruz)
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La muerte de Sharol Abigail Cortes Cruz permanece bajo evaluación luego de que su cuerpo fuera hallado el pasado domingo 4 de octubre en un departamento de Bagua Grande, en la región Amazonas. Su expareja, Junior Jonathan Rodríguez Arista, médico anestesiólogo, fue detenida de manera preliminar por el caso.

Según informó Willax TV, la joven tenía 24 años, había terminado recientemente la carrera de enfermería y administraba un espacio destinado a perros abandonados. La familia rechaza la hipótesis de que se haya quitado la vida y cuestiona el contenido del informe de necropsia.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 19:00 del domingo 4 de octubre, en el departamento de Rodríguez Arista. El reporte televisivo señaló que el cuerpo de la joven presentaba señales de haber recibido pinchazos en distintas partes.

Rodríguez Arista es médico especialista en anestesiología. Tras el hallazgo, las autoridades dispusieron su detención preliminar por siete días, de acuerdo con el reporte de Willax TV.

Dos fotografías de un hombre con vestimenta médica, una con chaqueta quirúrgica oscura y otra con bata blanca sobre uniforme clínico
Junior Jhonatan Rodríguez Arista cumple detención preventiva en Amazonas mientras las autoridades investigan la muerte de la enfermera Sharol Abigail Cortes Cruz.

La familia de Sharol Abigail Cortes Cruz sostuvo que existían antecedentes de violencia en la relación. Una persona cercana a la víctima relató que la joven había manifestado temor de regresar con su expareja: “Yo no me quiero regresar allá porque ese hombre me va a matar”.

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El mismo testimonio indicó que ella habría vuelto a confiar en promesas de cambio. “Siempre le creyó y siempre confió”, afirmó la fuente consultada por el medio.

La necropsia

El informe de necropsia, según Willax TV, no concluye que la muerte de la joven haya sido producto de un asesinato. Las causas del fallecimiento continúan en evaluación.

Un familiar cuestionó los resultados preliminares y afirmó que, al recibir el cuerpo, encontraron lesiones que no habrían sido consignadas en la información conocida por la familia. “Tiene moretones en todo el cuerpo”, sostuvo.

Nathaly Cruz, hermana de Sharon Cortes, enfermera hallada sin vida en Amazonas, denuncia un presunto feminicidio. (Crédito: Exitosa)

La misma persona declaró que las piernas de la joven presentaban lesiones visibles y rechazó la versión de una muerte autoinfligida. “Ella no se autoeliminó”, afirmó durante el reportaje.

Otro de los puntos expuestos por la familia es que la joven presuntamente habría tenido semanas de gestación. Según la denuncia recogida por el canal, el útero fue trasladado a Lima, una situación que generó interrogantes entre sus allegados.

Agresiones contra mujeres

El reportaje presentó a Junior Jonathan Rodríguez Arista como una persona con antecedentes de agresiones contra mujeres. La familia de la joven sostiene que esos antecedentes debieron ser considerados por las autoridades.

También expresó preocupación ante la posibilidad de que el detenido recupere su libertad al concluir el plazo de detención preliminar. De acuerdo con el informe, Rodríguez Arista cumple una medida de siete días y podía salir en libertad el sábado, si no se dictaba una nueva disposición judicial.

Composición fotográfica de Sharol Cortes vestida con corona y banda de certamen, y sonriendo junto a una mujer mientras sostiene un pastel
La familia de Sharol Abigail Cortes Cruz exige esclarecer la muerte de la joven enfermera de 24 años hallada sin vida en la provincia peruana de Utcubamba. (Infobae Perú/Fb:@sharol.abigail.cortes.cruz)

“Yo me hago responsable de lo que hablo. Yo le puedo decir en la cara a esa persona que él fue el que me la quitó”, manifestó una persona cercana a la víctima en declaraciones recogidas por Willax TV.

Negó parentesco

La familia de la joven afirmó que Rodríguez Arista tendría vínculos familiares con José Arista, a quien el reportaje identificó como senador de Fuerza Popular y exministro de Economía durante el gobierno de Dina Boluarte.

Ante esa versión, Arista negó cualquier parentesco o relación con el detenido. “El hecho de que compartamos el mismo apellido no significa que tengamos alguna relación familiar, de parentesco o cualquier otro tipo de relación con este presunto asesino”, declaró.

La investigación continúa a la espera de precisiones sobre la causa de muerte de Sharol Abigail Cortes Cruz y de las decisiones que adopten las autoridades tras el vencimiento de la detención preliminar de Rodríguez Arista.

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