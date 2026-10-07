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“Equipo débil que apenas inquietó”: el duro concepto de la prensa colombiana sobre la selección peruana tras amistoso en Miami

La imagen que dejó la ‘bicolor’ en el último partido ante los ‘cafeteros’ generó la reacción de la prensa de ese país, que valoró el encuentro para encontrar nuevos nombres

El duro concepto de la prensa colombiana sobre la selección peruana tras amistoso en Miami. - créditos: FPF
El duro concepto de la prensa colombiana sobre la selección peruana tras amistoso en Miami. - créditos: FPF
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La selección peruana cayó ante Colombia en Miami y cerró su gira por Norteamérica con nuevas dudas en un resultado que profundizó las críticas sobre el trabajo del entrenador Mano Menezes. La derrota dejó a la ‘bicolor’ sin victorias en sus cuatro amistosos y extendió las señales de preocupación por su rendimiento.

El cuadro ‘cafetero’ se impuso 2-0 en el Nu Stadium tras un primer tiempo sin goles. Los dirigidos por Néstor Lorenzo encontraron los espacios en el complemento, resolvió el encuentro con dos anotaciones (Samuel Velásquez y Daniel Arcila) y limitó el peligro ofensivo de una ‘blanquirroja’ que no logró reaccionar.

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Justamente, la prensa colombiana destacó que el combinado patrio ofreció escasa amenaza en suelo estadounidense, mientras el triunfo permitió al ‘tricolor’ evaluar variantes, probar jugadores y terminar la fecha FIFA con mejores sensaciones.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

El Tiempo

El Tiempo señaló que la victoria colombiana dejó una conclusión dura para la selección peruana. La publicación sostuvo que el 2-0 profundizó los cuestionamientos al equipo dirigido por Mano Menezes, que completó sus cuatro amistosos sin ganar.

El 2-0 profundizó las críticas contra el equipo de Mano Menezes, que terminó sus cuatro amistosos sin conocer la victoria (...). La Selección Colombia necesitó apenas 45 minutos para cambiar por completo el panorama de su último amistoso en Estados Unidos”, indicó.

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El Tiempo sobre el triunfo de Colombia ante Perú en Miami.
El Tiempo sobre el triunfo de Colombia ante Perú en Miami.

El Colombiano

El diario El Colombiano interpretó que Colombia encontró frente a Perú algunas respuestas para el proceso de renovación que busca Néstor Lorenzo.

Perú sirvió para eso: para comprobar que hay nombres que pueden aportar y que los cambios pueden modificar el funcionamiento del equipo. Colombia todavía tiene trabajo por delante, pero el cierre de la gira dejó algunas respuestas que pueden ser importantes para lo que viene”, precisó.

El Colombiano sobre el triunfo de Colombia ante Perú.
El Colombiano sobre el triunfo de Colombia ante Perú.

ESPN Colombia

ESPN Colombia destacó que la selección ‘cafetera’ cerró sus amistosos de fecha FIFA con un triunfo ante Perú. El portal calificó como “golazos” las dos anotaciones con las que el equipo se impuso en Miami.

La Selección Colombia venció 2-0 a un débil Perú en Miami con golazo de Samuel Velásquez. Debutaron Daniel Arcila y Juan Manuel Rengifo (...). Jhon Arias predominó en zona de media punta con Yaser Asprilla por derecha y Carlos Gómez en la izquierda, como extremo más desequilibrante. Los tres rotaron y así consiguió hacer daño a un rival bien agrupado atrás que apenas inquietó con balones largos en salida", precisó.

La reacción de ESPN Colombia al triunfo colombiano sobre Perú en amistoso FIFA.
La reacción de ESPN Colombia al triunfo colombiano sobre Perú en amistoso FIFA.

El Deportivo

El portal El Deportivo sostuvo que Colombia “salvó” la fecha FIFA con la victoria ante la selección peruana. El medio destacó que el conjunto visitante llevó poco riesgo a la portería defendida por Kevin Mier, una de las novedades en la formación colombiana.

La publicación remarcó que los peruanos, comandados por Mano Menezes, no consiguieron poner en aprietos al arquero rival durante el desarrollo del amistoso.

Los peruanos, comandados por el brasileño Mano Menezes, llevaron poco riesgo a la portería de Kevin Mier, una de las novedades en el once de Colombia (...). Perú, que venía de caer 2-0 frente a Canadá el sábado en Montreal, sigue sin levantar y y completó su cuarto amistoso sin ganar, con un empate y tres derrotas”, se lee en la nota.

Así reaccionó El Deportivo tras la victoria colombiana ante Perú en Estados Unidos.
Así reaccionó El Deportivo tras la victoria colombiana ante Perú en Estados Unidos.

Fútbol Red

Fútbol Red evaluó que Colombia se rejuveneció y superó “sin líos” a Perú en el último amistoso de la fecha FIFA. El medio consideró que el resultado y el desarrollo del partido favorecieron al equipo de Néstor Lorenzo.

La publicación señaló que el último ensayo dejó una impresión positiva para Colombia ante un adversario que no mostró mucha oposición. “El último ensayo en la fecha FIFA fue favorable en el resultado y el trámite”, enfatizó.

Fútbol Red sobre el triunfo de Colombia ante Perú en amistoso.
Fútbol Red sobre el triunfo de Colombia ante Perú en amistoso.

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