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Gerenta de San Martín Vóley revela sus primeras impresiones de Martín Ambrosini: “Es un técnico acostumbrado a ganar”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de la USMP, destacó las cualidades del entrenador argentino durante sus primeras semanas al frente del conjunto santo y valoró su experiencia ganadora

La gerenta deportiva de San Martín Vóley destacó el trabajo del entrenador argentino durante sus primeras semanas con el plantel. (Video: aquiTVO)
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La Universidad San Martín afrontará la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador. Martín Ambrosini asumió la dirección técnica del conjunto ‘albo’ luego de la salida del brasileño Guilherme Schmitz, quien dejó el cargo después de conducir al equipo al subcampeonato nacional en la última edición de la Liga Peruana de Vóley.

Ambrosini ya lleva algunas semanas trabajando con el plantel de la USMP y atraviesa una etapa de adaptación junto a sus nuevas dirigidas. En ese periodo, el estratega argentino viene transmitiendo su metodología y conociendo las características de las integrantes del equipo.

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En conversación con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Yudy Balcázar, gerenta deportiva del club, se refirió a las primeras impresiones que le ha dejado el nuevo técnico de San Martín y destacó las cualidades que encontró desde su llegada.

“Martín es un jale muy bueno, como todos los anteriores entrenadores que he tenido en San Martín. Gracias a Dios, todos han dado la talla con el equipo. Sé que Martín también lo va a hacer porque es muy buena persona, muy buen entrenador, muy preocupado, muy planificado”, señaló.

Balcázar explicó que, pese a las buenas sensaciones, el proceso todavía se encuentra en una etapa inicial. La dirigente señaló que Ambrosini continúa conociendo a sus jugadoras y adaptándose a la dinámica del grupo. “Él también está acoplándose al equipo porque hace tres semanas que recién está con nosotros. Entonces, estamos ahí conociéndonos”, comentó.

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Martín Ambrosini genera buenas impresiones en la dirigencia de San Martín.
Martín Ambrosini genera buenas impresiones en la dirigencia de San Martín. Crédito: USMP

El periodo de pretemporada será importante para que el entrenador pueda consolidar su idea de juego y establecer una dinámica de trabajo con las voleibolistas. La San Martín, además, ha venido realizando movimientos para reforzar su plantel de cara a una campaña en la que buscará volver a pelear por el título nacional.

Un entrenador con mentalidad ganadora

Uno de los aspectos que más convencen a Balcázar es la trayectoria de Ambrosini y, particularmente, su mentalidad competitiva. La gerenta deportiva destacó que el argentino, quien trabaja como asistente de la selección de su país, ha tenido experiencias exitosas durante su recorrido profesional.

Es un técnico acostumbrado a ganar. Me gusta eso también de él, porque todos los equipos que ha estado ha sido siempre ganador. Entonces, eso le da un plus”, afirmó.

Ambrosini también ha mostrado públicamente sus expectativas para esta nueva etapa. Recientemente destacó el nivel que encontró en el vóley peruano y señaló que espera una Liga Peruana de Vóley competitiva, especialmente por los refuerzos que vienen incorporando distintos equipos.

Con el nuevo entrenador ya instalado en Santa Anita, San Martín continúa su preparación para una temporada en la que intentará volver a disputar los primeros lugares. Para la directiva, el proceso recién comienza, pero las primeras semanas de trabajo de Ambrosini ya han dejado una impresión positiva.

Martín Ambrosini trabaja como asistente técnico en la selección argentina de vóley.
Martín Ambrosini trabaja como asistente técnico en la selección argentina de vóley. Crédito: Prensa USMP

Martín Ambrosini reemplaza a Guilherme Schmitz

La llegada del argentino se produjo después de que San Martín decidiera no continuar con Guilherme Schmitz. El brasileño había asumido en 2025 y consiguió llevar al equipo hasta la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde cayó ante Alianza Lima. La institución posteriormente anunció su salida de cara a la siguiente campaña.

Antes de oficializar a Martín Ambrosini, la directiva encabezada por Balcázar ya había establecido contacto con el entrenador argentino. La propia gerenta deportiva había confirmado meses atrás que el estratega era una de las alternativas que manejaba el club para ocupar el puesto dejado por Schmitz.

Finalmente, la USMP anunció a Ambrosini como su nuevo técnico en julio de 2026. El argentino llegó luego de dirigir a Coronelas de Durango en México, donde consiguió un título, y con experiencia previa en clubes argentinos como Gimnasia y Esgrima La Plata y Rivadavia Villa María. También trabajó en diferentes categorías de la selección femenina de Argentina y formó parte del comando técnico que conquistó la Copa América de Vóley 2025.

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