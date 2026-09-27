Perú

¿Qué provocó la caída del puente Pampatama? Dos volquetes con minerales ingresaron pese a las restricciones y quedaron atrapados

La estructura metálica cedió sobre el río Chalhuanca y dejó atrapados a los dos vehículos. El desplome interrumpió el acceso hacia Tintay, Lucre y San Juan de Chacña, mientras el MTC anunció el traslado de un puente modular

El puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca en la provincia de Aymaraes, Apurímac, colapsó cuando dos volquetes cargados con minerales transitaban por la estructura. Las imágenes muestran la estructura metálica inclinada hacia el agua y los vehículos varados sobre la plataforma. El suceso provocó la interrupción del tránsito en la zona. Fuente: Canal N
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El puente Pampatama, situado sobre el río Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes, Apurímac, colapsó después del ingreso de dos volquetes cargados con minerales. Los vehículos pasaron por una estructura que tenía restricciones para el tránsito, según la información difundida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El desplome interrumpió una de las vías de conexión de la zona y dejó a decenas de vehículos sin posibilidad de continuar su recorrido. La estructura metálica terminó inclinada sobre el cauce del río, mientras los dos volquetes quedaron atrapados sobre la plataforma.

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El colapso también afectó los accesos hacia Tintay, Lucre y San Juan de Chacña. La interrupción del tránsito impidió el paso habitual hacia estas localidades y generó una afectación temporal para quienes utilizaban esta ruta.

La caída del puente ocurrió en un contexto marcado por las restricciones existentes para el tránsito de vehículos pesados. El paso de los dos volquetes con minerales por la estructura antecedió al desplome, de acuerdo con la información comunicada por el MTC.

Dos volquetes con minerales ingresaron pese a las restricciones

El puente Pampatama, sobre el río Chalhuanca, colapsó en la provincia de Aymaraes, Apurímac.
El puente Pampatama, sobre el río Chalhuanca, colapsó en la provincia de Aymaraes, Apurímac.

El factor señalado en la información oficial como antecedente inmediato del colapso fue el ingreso de dos volquetes que transportaban minerales. Ambos vehículos accedieron al puente Pampatama pese a las restricciones establecidas para el tránsito por esta estructura.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó sobre el caso después del desplome y vinculó el colapso con el paso de los vehículos pesados. La información señala que los volquetes ingresaron al puente pese a las restricciones vigentes.

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El peso de los vehículos se convirtió así en el elemento central para explicar lo ocurrido con la infraestructura. Los dos volquetes quedaron sobre la plataforma cuando la estructura cedió y terminó inclinada sobre el río Chalhuanca.

Las imágenes difundidas tras el incidente muestran a los vehículos atrapados en el puente y parte de la estructura desplazada sobre el cauce. La situación dejó inutilizado el punto de paso y obligó a interrumpir la circulación por esta ruta.

El puente terminó inclinado sobre el río Chalhuanca

Dos volquetes involucrados: Los vehículos transportaban minerales y quedaron atrapados sobre la estructura después del desplome.
Dos volquetes involucrados: Los vehículos transportaban minerales y quedaron atrapados sobre la estructura después del desplome.

El colapso modificó por completo la posición de la estructura metálica. Las imágenes del lugar muestran el puente Pampatama inclinado sobre el río Chalhuanca, con los vehículos que ingresaron a la plataforma atrapados tras la caída.

La infraestructura quedó sin condiciones para permitir el tránsito habitual. El desplome bloqueó el paso por este punto de la provincia de Aymaraes y afectó a los conductores que utilizaban esta conexión.

La caída ocurrió después del ingreso de los dos volquetes con minerales. La secuencia registrada en la información disponible sitúa el paso de ambos vehículos como el hecho previo al desplome de la estructura.

El incidente también dejó expuesta la interrupción de una vía que conecta diferentes sectores de la provincia. Sin el puente operativo, el tránsito por este tramo quedó suspendido.

Decenas de vehículos quedaron varados

El cierre de la ruta provocó que decenas de vehículos quedaran varados. La imposibilidad de utilizar el puente impidió que los conductores continuaran por el recorrido habitual sobre el río Chalhuanca.

La interrupción se produjo de forma directa tras el desplome de la estructura. Los vehículos que necesitaban utilizar este punto encontraron la vía bloqueada debido al estado en que quedó el puente.

El problema afectó tanto a quienes ya se encontraban en la zona como a quienes pretendían utilizar esta ruta para desplazarse hacia otros sectores. La caída del Pampatama eliminó temporalmente este punto de conexión vial.

La afectación vehicular se sumó al impacto sobre las localidades que utilizaban este acceso. La ruta quedó interrumpida mientras las autoridades evaluaban las medidas necesarias para restablecer la comunicación.

Tintay, Lucre y San Juan de Chacña quedaron incomunicados por esta vía

El colapso del puente también afectó los accesos hacia Tintay, Lucre y San Juan de Chacña. La interrupción del paso por Pampatama dejó temporalmente incomunicadas a estas localidades mediante esta ruta.

La caída de la estructura impidió mantener la conexión habitual entre estos sectores. El bloqueo se produjo en un punto utilizado para el desplazamiento de vehículos hacia las comunidades mencionadas.

La situación generada por el desplome obligó a considerar una alternativa para recuperar la conexión vial. La respuesta del MTC incluyó el anuncio del traslado de una estructura modular hacia Apurímac.

El restablecimiento del tránsito quedó así vinculado a las acciones posteriores al colapso y a la instalación de una nueva estructura que permita superar la interrupción provocada por la caída del Pampatama.

MTC anuncia el traslado de un puente modular

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tángerlini, explica que el colapso del puente Pampatama en Aymaraes, Apurímac, fue causado por la imprudencia de dos camiones con sobrepeso. Anuncia la instalación de un puente modular para restablecer el tránsito. - Exitosa

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció el traslado de un puente modular hacia Apurímac, luego del colapso del Pampatama.

La medida fue comunicada un día después de que se reportara la caída de la estructura sobre el río Chalhuanca. El puente modular permitirá atender la interrupción de la vía generada por el desplome.

El anuncio del MTC se produjo en el mismo contexto de la información oficial sobre el ingreso de los dos volquetes que transportaban minerales pese a las restricciones de tránsito.

Mientras la estructura afectada permanece inutilizada, el traslado del puente modular constituye la acción anunciada por el sector Transportes para atender la interrupción de esta conexión vial en la provincia de Aymaraes.

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