La meta de Lorena Góngora para Atenea en la Liga Peruana de Vóley 2026-27: “No hay excusas, estará para cualquiera”

La técnica de Atlético Atenea advirtió que el campeonato se presenta más equilibrado que en ediciones anteriores. Esa paridad, dijo, obliga al club a elevar su rendimiento sin buscar excusas (Club Atlético Atenea)

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Con apenas dos días de trabajo conjunto, Atlético Atenea se presentó oficialmente ante su afición y superó por 3-0 a la Selección peruana Sub 19 en un partido que sirvió como termómetro para medir el estado del plantel de cara a la nueva temporada. La entrenadora argentina Lorena Góngora salió satisfecha del resultado, pero fue clara al señalar que el proceso recién comienza y que el margen de crecimiento es amplio.

“Estoy contenta porque por momentos hicimos cosas interesantes. Recién estamos arrancando, tengo el plantel hace dos días y pienso que hay mucho por corregir”, declaró Góngora en diálogo con Latina Deportes tras el cotejo. La estratega también rescató el valor del encuentro para el combinado juvenil peruano: “Es bueno que la Selección peruana U19 tenga este tipo de roce porque se le viene un Sudamericano importante y eso también contribuye al crecimiento del vóley del país”.

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Un plantel en construcción

Atlético Atenea todavía trabaja en la conformación de su plantel. Lorena Góngora explicó que varias jugadoras recién se incorporaron y que Andrea Sandoval continúa con su recuperación física. (Club Atlético Atenea)

La realidad del equipo es la de un grupo que todavía no está completo ni en su totalidad física. Góngora explicó que varias integrantes se sumaron al trabajo en los últimos días y que otras atravesaron contratiempos físicos que las mantuvieron al margen de la preparación plena.

“Nicole Pérez e Isabel Fernández hace dos días que recién las tengo. Andrea Sandoval viene de una lesión y estuvimos reforzándola en el tema físico. Esa es la realidad de los clubes que tratan de crecer día a día”, detalló la entrenadora, quien subrayó que las condiciones del plantel no son las ideales para exigir un rendimiento de alto nivel de manera inmediata.

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A pesar de esas limitaciones, la conducción técnica prefiere no buscar justificaciones y apunta a consolidar un esquema de juego que pueda afirmarse con el correr de las semanas. La incorporación gradual de las jugadoras al ritmo del grupo es parte del plan, y cada entrenamiento representa un paso más en esa dirección.

La Liga, sin favoritas claras

Atlético Atenea encara la nueva temporada con la expectativa de competir en una Liga que Lorena Góngora percibe más pareja. La estratega evitó fijar objetivos concretos y pidió avanzar paso a paso. (Club Atlético Atenea)

Uno de los aspectos que más peso tuvo en las palabras de Góngora fue su lectura sobre la competencia que se avecina. La entrenadora observa un campeonato más equilibrado que en ediciones anteriores y considera que esa paridad obliga a Atlético Atenea a elevar su nivel respecto a la temporada pasada.

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“Ahora no hay excusas, porque veo que la Liga estará para cualquiera y esperamos que nos vaya mejor que la temporada pasada”, afirmó con contundencia. La frase resume la filosofía con la que el cuerpo técnico encarará el torneo: sin pretextos, con ambición y con la convicción de que el trabajo sostenido puede marcar la diferencia en un campeonato donde ningún equipo parte con ventaja determinante.

Sobre los objetivos concretos del club para esta temporada, Góngora prefirió no adelantar metas específicas y apeló a la cautela. “En Atenea este año tenemos cosas muy importantes por dar. Vamos paso a paso”, señaló, una postura que refleja la intención de no generar expectativas desmedidas en una etapa tan inicial del proceso.

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Lazcano, a punto de sumarse

La ausencia de Julieta Lazcano marcó la presentación de Atlético Atenea, pero su regreso está cerca. Góngora señaló que la atacante conoce los conceptos del equipo y podrá aportar tras su incorporación. (Club Atlético Atenea)

El otro tema que generó expectativa entre los hinchas del club fue la situación de Julieta Lazcano, atacante argentina que no pudo participar de la presentación oficial por un problema de salud. Sin embargo, Góngora confirmó que su incorporación es inminente y que su llegada no generará dificultades de adaptación al sistema.

“Julieta estará con nosotros el miércoles o jueves. Con Juli hemos estado trabajando, pero lo importante es que ella ya conoce nuestro sistema y, cuando venga, va a aportar”, anticipó la entrenadora, quien dejó en claro que la delantera ya tiene internalizados los conceptos que el cuerpo técnico busca implementar dentro de la cancha.

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La ausencia de Lazcano en el debut fue uno de los condicionantes del rendimiento colectivo, aunque el triunfo ante el combinado juvenil permitió que el equipo cerrara su primera aparición pública con una imagen positiva. Con su regreso previsto para los próximos días, Atlético Atenea espera contar con una variante ofensiva de peso para afrontar los compromisos que se aproximan en la Liga Peruana de Vóley.

El camino apenas empieza para un plantel que busca construir su identidad partido a partido, con la certeza de que la competencia no esperará y que cada sesión de entrenamiento tiene un valor que va más allá de lo físico.

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