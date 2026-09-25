ARMY peruanas saturan página del BTS POP-UP en Lima y el sistema entra en mantenimiento, pero luego vuelve a funcionar

Desde un bus ploteado hasta un globo gigante, las fans peruanas de Jimin siempre han celebrado su cumpleaños a lo grande. Este año, elevan la apuesta con un 'Gran Show de Drones' en la Costa Verde, un evento sin precedentes en el país. (Video: Paula Elizalde)

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La expectativa de las ARMY peruanas por visitar el BTS POP-UP: Arirang in Lima quedó reflejada este jueves 24 de septiembre, cuando se habilitó el sistema de reservas para acceder a la experiencia dedicada a la agrupación surcoreana. Sin embargo, pocos minutos después de la apertura de la plataforma, varias usuarias reportaron dificultades para ingresar y avanzar con el procedimiento.

El sistema estaba programado para comenzar a recibir reservas desde las 8:00 p. m., por lo que muchas fanáticas se conectaron con anticipación para intentar asegurar una fecha y horario. Una vez habilitada la página, comenzaron a aparecer reportes sobre problemas de acceso y, posteriormente, la plataforma mostró un aviso de mantenimiento.

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La interrupción generó preocupación entre las seguidoras que se encontraban intentando completar su reserva. En X, algunas ARMY compartieron capturas de pantalla del mensaje que aparecía en la página y preguntaron si el inconveniente era general o si se trataba de un problema individual.

La situación, sin embargo, fue temporal. Después del periodo de mantenimiento, la página volvió a funcionar, permitiendo nuevamente el acceso al sistema de reservas.

¡ARMY! Aquí les dejamos el tutorial completo para el registro del Pop-Up. Sigan los pasos y prepárense para vivir una experiencia inolvidable. Video: Instagram ARMY FORCE PERÚ

La página del BTS POP-UP mostró un aviso de mantenimiento

El inconveniente ocurrió justamente cuando comenzó el proceso que las fanáticas esperaban desde que se anunció la llegada del BTS POP-UP a Lima.

Al intentar ingresar, algunas usuarias encontraron dificultades para continuar con la reserva. En determinado momento, la plataforma dejó de operar con normalidad y apareció un mensaje informando que el servicio estaba siendo sometido a mantenimiento.

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El aviso señalaba que se estaban realizando trabajos destinados a mejorar el rendimiento y la seguridad del servicio de reservas. También aparecía un tiempo estimado para la culminación de las labores técnicas. La aparición del mensaje provocó que las fanáticas recurrieran rápidamente a las redes sociales para comprobar si otras personas estaban atravesando el mismo problema.

Las publicaciones comenzaron a mostrar capturas de la plataforma y comentarios de usuarias que habían intentado ingresar desde distintos dispositivos. Algunas indicaban que no podían avanzar, mientras otras permanecían pendientes de que el sistema volviera a estar disponible.

En cuestión de minutos, el inconveniente relacionado con la reserva del BTS POP-UP en Lima comenzó a generar conversación entre las ARMY.

BTS POP-UP en Lima: página de reservas falla tras abrirse el registro y luego restablece su servicio. Captura: X.

La plataforma volvió a funcionar después del mantenimiento

El problema no se prolongó durante toda la noche. La página fue restablecida después del mantenimiento, por lo que las usuarias pudieron volver a ingresar y continuar con el proceso de reserva.

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El regreso del servicio permitió que las fanáticas retomaran el procedimiento para seleccionar la fecha y el horario de su visita. Este punto también fue comentado en redes sociales, donde algunas usuarias actualizaron sus publicaciones para informar que la plataforma nuevamente estaba disponible.

De esta manera, lo que inicialmente había generado incertidumbre terminó siendo una interrupción temporal del sistema. La situación también evidenció la expectativa que existe alrededor de la experiencia de BTS en Lima. Desde que se anunció el evento, las fanáticas peruanas habían permanecido atentas a las fechas y condiciones para conseguir una reserva.

BTS POP-UP en Lima: página de reservas falla tras abrirse el registro y luego restablece su servicio. Captura: X.

En redes circuló la cifra de 60 mil usuarios

En medio de los reportes sobre el inconveniente, en redes sociales también comenzó a circular la cifra de 60 mil personas como referencia a la cantidad de usuarios que supuestamente estaban intentando ingresar al sistema.

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El dato fue compartido por algunas cuentas y publicaciones en X para dimensionar la expectativa que generó la apertura de reservas. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que 60 mil personas hayan ingresado simultáneamente a la plataforma.

Por ello, esta cifra debe considerarse como un dato difundido en redes sociales y no como un número oficial de usuarios conectados. Tampoco se ha confirmado oficialmente que la interrupción haya sido provocada directamente por esa cantidad de personas.

BTS POP-UP en Lima: página de reservas falla tras abrirse el registro y luego restablece su servicio. Captura: X.

¿Cuándo abre el BTS POP-UP: Arirang in Lima?

El BTS POP-UP: Arirang in Lima abrirá sus puertas este viernes 25 de septiembre de 2026 en Casa Prado, en el distrito de Miraflores.

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La experiencia permanecerá disponible hasta el 25 de octubre de 2026, por lo que las ARMY tendrán varias semanas para conocer el espacio vinculado con la agrupación surcoreana.

El ingreso será gratuito, aunque será necesario contar con una reserva para acceder en la fecha y horario seleccionados.

El evento forma parte de la experiencia relacionada con Arirang, una etapa especialmente esperada por los seguidores de BTS. En Lima, el POP-UP permitirá que los fanáticos tengan un espacio dedicado al grupo y a esta nueva etapa de su actividad.

La apertura también ocurre en un contexto de gran expectativa por la presencia de BTS en Lima, lo que ha incrementado el interés de las ARMY peruanas por todas las actividades vinculadas con la agrupación.

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BTS POP-UP en Lima: página de reservas falla tras abrirse el registro y luego restablece su servicio. Captura: X.

¿Cómo será el ingreso al POP-UP de BTS?

Las personas que logren obtener una reserva deberán acudir al establecimiento en el día y horario seleccionado durante el proceso online.

Para ingresar será necesario presentar el código correspondiente a la reserva. La información puede ser revisada desde la cuenta utilizada para completar el procedimiento.

El sistema de turnos busca organizar la cantidad de personas que ingresarán a la experiencia y evitar una concentración excesiva de visitantes en el establecimiento.

La organización también estableció un tiempo determinado para la permanencia dentro del espacio. De esta manera, los asistentes podrán recorrer el BTS POP-UP durante el periodo asignado antes de que ingrese el siguiente grupo de visitantes.

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Las recomendaciones para los asistentes también apuntan a evitar llegar con demasiada anticipación, con el objetivo de mantener ordenado el ingreso a Casa Prado.

BTS POP-UP en Lima: página de reservas falla tras abrirse el registro y luego restablece su servicio. Captura: X.

¿Qué es un BTS POP-UP y qué experiencia ofrece a los fanáticos?

Un BTS POP-UP es una tienda temporal y experiencia inmersiva creada de manera oficial por la agrupación surcoreana para celebrar sus lanzamientos y conectar con sus seguidores. El espacio en Miraflores incluirá ambientes decorados según la estética del tour Arirang, con pantallas digitales, iluminación especial y zonas habilitadas para tomarse fotografías.

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La propuesta contempla además la venta de mercancía oficial, entre productos coleccionables, ropa, álbumes, llaveros y los conocidos lightsticks o Army Bombs, utilizados durante los conciertos. El acceso al pop-up es gratuito, aunque requiere un registro digital previo a través de la plataforma Weverse, organizado por turnos limitados para evitar aglomeraciones.

¡Noticia de último minuto para el ARMY! Gracias a una exitosa campaña de votación, Perú se convierte en el primer país de Latinoamérica en tener un show de drones para recibir a BTS. ¡Un logro increíble del fandom peruano! Video: TikTok @josepastord

¿Cómo realizar la reserva para ingresar al pop-up en Miraflores?

Según informó la comunidad ARMY Force Perú a través de su cuenta en X, las reservas anticipadas se habilitarán el jueves 24 de setiembre a las 8:00 p. m. La organización recomendó completar con anticipación el registro de cuenta y la verificación de identidad, procesos indispensables antes de intentar reservar un turno de ingreso.

Regístrate o inicia sesión en el sitio web oficial de reservas, btspopuplatam.com Selecciona la fecha y hora de tu preferencia, marca la casilla de confirmación ubicada en la parte inferior y envía la solicitud. Haz clic en la opción “Finalizar” para validar la reserva. Consulta los detalles de tu visita y el código QR de entrada en la sección “Mi Cuenta”. Ingresa al pop-up de manera secuencial, previa verificación del código QR en el lugar, respetando el orden de la fila y las indicaciones del personal.