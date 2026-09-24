Reniec realizará campañas gratuitas de DNI en Lima este 25 y 27 de septiembre: estos son los distritos, sedes y horarios

Un funcionario del Reniec toma la foto de forma gratuita a una persona adulta mayor para la tramitación de su DNI electrónico. (Midis)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantendrá esta semana campañas gratuitas de DNI en distritos de Lima (no solo metropolitana), con puntos de atención programados para el jueves 25 y el sábado 27 de septiembre. Las jornadas forman parte del cronograma de documentación itinerante en distintas regiones del país.

Las actividades están dirigidas de forma principal a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad que reúnan las condiciones de gratuidad definidas por Reniec.

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En los puntos habilitados, los beneficiarios podrán acceder, según los servicios disponibles en cada lugar, a trámites de inscripción por primera vez, renovación, duplicado y rectificación de datos del Documento Nacional de Identidad (DNI). Algunas campañas también incluyen entrega de documentos ya solicitados y asistencia registral.

El personal del Reniec asiste a un adulto mayor en la tramitación gratuita de su DNI electronico. (Crédito: Municipalidad Provincial del Callao)

Comas y San Juan de Lurigancho

En Comas, la campaña de DNI gratis se realizará el jueves 25 de septiembre en el frontis de la municipalidad del distrito. El punto de atención se ubicará en la cuadra 4 de la avenida Libertad, avenida España con Túpac Amaru.

La atención en esta sede será de 09:30 a 13:00 horas. El cronograma de Reniec consigna servicios de trámites, entrega de documentos y asistencia registral para esta jornada.

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Ese mismo día, el distrito de San Juan de Lurigancho contará con una actividad en el Taller de los Niños, ubicado en la manzana L, lote 1, asentamiento humano Arriba Perú. El horario previsto también será de 09:30 a 13:00 horas.

En esta sede, el cronograma incluye trámites de documentación, entrega de documentos y asistencia registral. Las personas que busquen acudir deberán considerar el horario establecido para cada local, debido a que las campañas se desarrollarán solo durante la mañana.

Otra jornada de DNI gratis

El jueves 25 de septiembre también habrá atención en Huancáscar, distrito de la provincia de Yauyos, en el departamento de Lima. La campaña se instalará en el local comunal del centro poblado Huaripite.

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La sede figura en el cronograma como Local Comunal CP Huaripite y atenderá de 09:30 a 16:45 horas. Esta jornada tendrá un horario más amplio que los puntos programados en Comas y San Juan de Lurigancho.

El Reniec desarrollará estas actividades en municipalidades, centros de salud, locales comunales y otros espacios habilitados en las regiones incluidas en su programación. En el caso de Huancáscar, el cronograma identifica al centro poblado Huaripite como el lugar de atención para los ciudadanos de la zona.

El registro difundido por la entidad no consigna nuevas sedes en Lima para el viernes 26 de septiembre. Las actividades que permanecen programadas en el departamento continuarán el sábado 27 en la provincia de Yauyos.

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Menores, adultos mayores y personas con discapacidad podrán tramitar el DNI electrónico gratis en puntos habilitados por Reniec en tres regiones. - Reniec

Sábado 27 de septiembre

La última fecha prevista en Lima dentro de este cronograma corresponde al distrito de Carania, también en la provincia de Yauyos. La campaña se realizará el sábado 27 de septiembre en la Municipalidad de Carania, ubicada en la Plaza de Armas s/n.

El horario de atención será de 09:30 a 16:45 horas. La jornada permitirá acercar los servicios de documentación a los habitantes del distrito dentro de la programación itinerante de Reniec.

Las campañas de documentación gratuitas se realizan en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, además de la Provincia Constitucional del Callao.

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Cada sede cuenta con una programación propia de fechas, horarios y prestaciones. Por ese motivo, los ciudadanos deberán revisar qué servicios están habilitados antes de acudir al punto de atención que les corresponda.

Cómo verificar si el DNI electrónico está disponible para recoger

Las personas que hayan tramitado previamente el DNI electrónico 3.0 pueden consultar si el documento ya está listo para recoger a través de la plataforma de Reniec: Consulta el estado de trámite del DNI, a través de este enlace: https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm.

Cuando el sistema indique que el trámite llegó al 100%, el DNI se encuentra disponible para su recojo. Antes de acercarse a una campaña, Reniec recomienda confirmar que el local elegido cuenta con servicio de entrega de documentos.

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