Lesly Reyna presume Lamborghinis, yates y joyas Cartier; compra depa de más de S/1 millón en Dubái y revela cómo lo logró

La modelo peruana mostró sus paseos en Lamborghini, viajes en yate, compras de Cartier y un departamento de más de S/1 millón, mientras sostiene que no existe un ‘sugar’ detrás de su estilo de vida. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La vida de Lesly Reyna ha experimentado un cambio que ella misma se ha encargado de mostrar a través de sus redes sociales. La ex Miss Perú, quien anteriormente contó parte de su experiencia trabajando como mesera en Nueva York y creando contenido para OnlyFans, ahora reside en Dubái, donde comparte imágenes de una vida rodeada de lujos, viajes y costosas adquisiciones.

Paseos a bordo de Lamborghinis, recorridos en yates, compras de joyas y restaurantes forman parte de las publicaciones que la modelo comparte desde Emiratos Árabes Unidos. A esta exposición de su nuevo estilo de vida se suma una importante compra inmobiliaria: según lo mostrado por ‘Magaly TV La Firme’, Reyna adquirió un departamento valorizado en más de S/1 millón, cuya entrega está prevista para 2028.

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Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

La modelo asegura que este cambio económico responde a las oportunidades laborales que encontró en el extranjero y, particularmente, a su incursión en actividades relacionadas con el marketing, el trading y las criptomonedas. Sin embargo, la explicación no terminó de convencer a Magaly Medina, quien cuestionó si esas actividades son suficientes para justificar el nivel de gastos que actualmente exhibe la exreina de belleza.

Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Lesly Reyna cuenta cómo pasó de trabajar en Nueva York a vivir en Dubái

El cambio de vida de Lesly Reyna ha llamado la atención precisamente porque ella misma ha mostrado distintas etapas de su trayectoria. La ex Miss Perú pasó por una época en la que trabajaba como mesera en Nueva York y también generaba contenido digital. Con el tiempo, según su propio relato, comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales.

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Ahora, desde Dubái, asegura que encontró un espacio dentro del mundo del trading, además de desarrollar actividades vinculadas al marketing y las criptomonedas.

La peruana no ha ocultado que su situación económica actual es muy diferente a la que tenía años atrás. Por el contrario, utiliza sus plataformas digitales para mostrar algunos de los lujos a los que, según afirma, ahora tiene acceso.

“Gigante el mundo del trading, es un mundo millonario donde hay demasiadas oportunidades. Y la verdad es que me está yendo súper bien, estoy muy contenta”, aseguró.

Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

¿De dónde salen los lujos que muestra Lesly Reyna en Dubái?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del reportaje de ‘Magaly TV La Firme’ fueron las imágenes que Lesly Reyna comparte desde Dubái. En sus publicaciones aparecen Lamborghinis, yates, joyas y experiencias de lujo, elementos que contrastan con la etapa de su vida en la que trabajaba como mesera.

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La ex Miss Perú no negó haber disfrutado de estos lujos. Por el contrario, explicó que ha tenido la oportunidad de conocer algunos de los vehículos y experiencias que forman parte del estilo de vida de la ciudad.

“Sí, he tenido la oportunidad de estar en muchos Lamborghinis, de disfrutar poco a poco los lujos que tiene Dubái. Que no es nada, créeme que lo que yo he mostrado no es nada de la gente que realmente acá, pues, vive su vida de un sueño”, manifestó.

Con esa declaración, Reyna sostuvo que lo que muestra en sus redes sociales representaría apenas una pequeña parte del nivel de lujo que existe en Dubái. La modelo también ha utilizado sus plataformas para hablar de las distintas alternativas que, según su experiencia, pueden ayudar a una persona a acercarse al estilo de vida que desea.

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Entre las opciones que menciona aparecen las criptomonedas, emprender un negocio, invertir, crear contenido y aprender nuevas habilidades. “Lo importante es encontrar algo que te acerque a la vida que quieres y, sobre todo, yo creo que te guste”, señaló.

Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Ex Miss Perú compró departamento de más de S/1 millón en Dubái

El estilo de vida que muestra Lesly Reyna no se limita a experiencias temporales. De acuerdo con el informe presentado por ‘Magaly TV La Firme’, la modelo adquirió un departamento valorizado en más de un millón de soles en Dubái.

El inmueble está ubicado en Jumeirah Village Circle, una zona que, según la información presentada por el programa, se encuentra aproximadamente a 15 minutos de la marina de Dubái y a unos 20 minutos del Burj Khalifa.

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La propiedad tiene previsto ser entregada en 2028, por lo que se trata de una adquisición inmobiliaria que se suma a la nueva etapa que la ex Miss Perú asegura estar construyendo en Emiratos Árabes Unidos.

La compra llamó especialmente la atención por el contraste con la historia laboral que Reyna ha contado en otras oportunidades. Su evolución económica es precisamente uno de los puntos que despertaron las preguntas de Magaly Medina durante el informe. A la propiedad se suman otros gastos que quedaron registrados en las imágenes emitidas por el programa. Entre ellos aparecen las compras de joyería de alta gama.

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Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Lesly Reyna presume joyas Cartier y responde a rumores sobre un ‘sugar’

El programa de Magaly Medina también mostró imágenes de Lesly Reyna comprando anillos Cartier valorizados en más de S/12 mil. Según lo presentado en el espacio televisivo, la modelo se considera una clienta frecuente de la exclusiva marca.

Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Las adquisiciones de lujo alimentaron las interrogantes sobre la verdadera dimensión de sus ingresos. Sin embargo, Reyna también se refirió a una de las especulaciones que suelen acompañar este tipo de historias: la posibilidad de que un hombre adinerado financie su estilo de vida.

La ex Miss Perú negó que exista un ‘sugar’ que se encargue de pagar sus gastos y aseguró que mantiene una dinámica económica compartida con el padre de su hijo. Según explicó, ambos manejan sus responsabilidades bajo una modalidad que describió como “50-50”.

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Reyna también relató una curiosa situación que vivió en Dubái y que utilizó para cuestionar la idea de que una mujer deba buscar a un hombre millonario como una forma de asegurar su futuro.

“Yo no entiendo cómo hay mujeres que pueden decir que su mayor logro en la vida es ser la novia de un millonario. Chicas, estudien, no vayan a buscar que alguien venga a solucionar la vida, tú solita lo puedes solucionar y es lo que yo estoy haciendo”, afirmó.

Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona cómo Lesly Reyna sostiene su nuevo estilo de vida

Las explicaciones de la modelo fueron presentadas en ‘Magaly TV La Firme’, pero Magaly Medina cuestionó que los ingresos provenientes de actividades como asesorías o marketing fueran suficientes, en su interpretación, para explicar el nivel de gastos que Reyna muestra actualmente.

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La conductora puso el foco en la diferencia entre la explicación ofrecida por la ex Miss Perú y las imágenes de su actual estilo de vida. La duda planteada por el programa apunta a si las actividades mencionadas por Reyna representan la totalidad de sus fuentes de ingresos.

Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Lesly Reyna quiere regresar a Perú para participar en ‘Combate’

Las dudas de Magaly Medina aumentaron cuando el programa reveló otro detalle relacionado con los planes de Lesly Reyna. La ex Miss Perú contó que se comunicó con la producción de ‘Combate’ porque le gustaría participar durante una próxima visita a Perú. Según explicó, tiene previsto viajar al país en diciembre y permanecer algunas semanas, por lo que habría considerado la posibilidad de volver temporalmente a la televisión.

Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

“Le escribí porque la verdad es que yo voy a ir en diciembre a Perú y yo dije, ay, me encantaría al menos que voy a quedar unas semanas por ahí y hacer un poquito de show en Perú”, explicó.

La conductora utilizó el comentario para ironizar sobre la situación y cuestionó que una persona que asegura estar encaminada hacia una vida millonaria en Dubái busque regresar a Perú para participar en un programa de competencia.

“¿Cómo vas a decir que estás camino a ser millonaria allá en Dubái? (...) Y de pronto ahora me dice que quiere venir a ser combatiente. O sea, no entendí nada”, comentó la ‘Urraca’.

Lesly Reyna responde de qué vive en Dubái tras mostrar Lamborghinis, yates y joyas de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.