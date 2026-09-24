Dónde ver Ecuador vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Corea del Sur por amistoso 2026.

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Ecuador y Corea del Sur abrirán una nueva etapa hoy, jueves 24 de septiembre, en Suwon, en un amistoso que reunirá a dos selecciones que cambiaron de entrenador después del Mundial 2026. Para los sudamericanos supondrá el estreno de Marcelo Gallardo como seleccionador, mientras que los asiáticos presentarán al español Robert Moreno.

Dónde ver Ecuador vs Corea del Sur, amistoso por fecha FIFA 2026

Las selecciones de Ecuador y Corea del Sur se enfrentarán en el estadio Mundialista de Suwon, Corea del Sur. En suelo ‘norteño’ será transmitido por Teleamazonas y TC Televisión, en tanto que en territorio surcoreano se verá por TVN.

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El conjunto ‘tricolor’ llegará con el recuerdo de una campaña mundialista irregular, ya que perdió ante Costa de Marfil, empató sin goles contra Curazao y venció a Alemania, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Marcelo Gallardo firmó como DT de la selección de Ecuador hasta el Mundial 2030. - créditos: AP/Dolores Ochoa

La participación ecuatoriana terminó en los dieciseisavos de final, con una derrota 2-0 ante México. Tras esa eliminación, Sebastián Beccacece dejó el cargo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol eligió al ‘Muñeco’ para encarar el nuevo proceso hasta la Copa del Mundo del 2030.

Gallardo afrontará su primer partido sin varios futbolistas que tuvieron protagonismo en el ciclo anterior. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez no fueron convocados por problemas físicos. La salida de Enner Valencia luego de anunciar su retiro de la selección ecuatoriana también modifica el panorama ofensivo.

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Por otro lado, la selección de Corea del Sur tampoco logró superar la primera fase del Mundial de Norteamérica. Y es que debutó con un triunfo 2-1 ante República Checa, pero luego perdió por 1-0 frente a México y Sudáfrica.

Los tres puntos no alcanzaron para acceder a los cruces. La eliminación derivó en la renuncia de Hong Myung-bo y abrió paso a Robert Moreno, exDT de la selección española, AS Mónaco, etc., y que tendrá seis partidos para evaluar al plantel antes de noviembre que es la fecha de caducidad de su contrato.

El español convocó a 30 jugadores y mantuvo a Son Heung-min como capitán. El estratega de 49 años pretende priorizar el rendimiento reciente de los futbolistas antes que su trayectoria.

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Son Heung-min capitaneó a la selección de Corea del Sur en el Mundial 2026. - créditos: Julio Cesar AGUILAR / AFP

Historial de enfrentamientos

Ecuador y Corea del Sur se han visto las caras en dos ocasiones en la historia del fútbol internacional. Y el balance es de un triunfo para cada equipo.

El último choque se dio el 16 de mayo del 2010, en un amistoso FIFA. El estadio Mundialista de Suwon fue testigo de una victoria por 2-0 de los asiáticos con los goles de Lee Seung-ryul y Lee Chung-yong.

Goles y resumen del triunfo coreano en Suwon. (Video: Hkarapetyan)

Horarios del Ecuador vs Corea del Sur, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Ecuador y Corea del Sur comenzará a las 06:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido iniciará a las 07:00 horas.

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En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, el encuentro se jugará desde las 08:00 horas. En México, será a las 05:00 horas; en España, a las 13:00 horas, y en Corea del Sur, a las 20:00 horas.

Anuncio del Ecuador vs Corea del Sur por amistoso FIFA 2026. - créditos: La Tri

Ecuador vs Corea del Sur: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Pedro Vite, Jordy Alcívar, John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo. DT: Marcelo Gallardo

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo, Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok, Baek Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min, Cho Kyu-sung. DT: Robert Moreno