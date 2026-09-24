Carlos Cacho no cree en apoyo de ‘Peluchín’ tras asesinato de ‘La China Polo’: “La respetas porque eres enemiga de Magaly”

Carlos Cacho opina sobre las declaraciones de La China Polo contra Magaly Medina y la postura del presentador Rodrigo González. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La muerte de Susy Aponte Polo, conocida públicamente como ‘La China Polo’, generó diversas reacciones luego de que la comunicadora y candidata a la alcaldía fuera asesinada. El caso también provocó comentarios entre distintas figuras de la televisión y el espectáculo peruano, entre ellas Rodrigo González, quien se pronunció sobre la fallecida periodista. En medio de estas reacciones, Carlos Cacho cuestionó públicamente la postura de ‘Peluchín’ y puso en duda los motivos de su respaldo.

Durante su programa Show pe, el maquillador se refirió directamente a González y sostuvo que la valoración que este habría expresado hacia ‘La China Polo’ estaría relacionada con el enfrentamiento que mantiene desde hace varios años con Magaly Medina. Cacho cuestionó que el conductor destacara a la comunicadora fallecida y consideró que su respaldo tendría como trasfondo las acusaciones que ella había realizado contra la conductora de televisión.

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El maquillador cuestionó las muestras de respaldo de Rodrigo González hacia la fallecida comunicadora y sostuvo que su postura estaría relacionada con el enfrentamiento que mantiene con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Carlos Cacho cuestiona el respaldo de ‘Peluchín’ a ‘La China Polo’

Carlos Cacho dirigió sus críticas hacia Rodrigo González y cuestionó que su reacción frente a la muerte de Aponte Polo estuviera motivada principalmente por una posición personal frente a Magaly Medina. El maquillador incluso calificó a la conductora como su “madrina” y sostuvo que la relación entre el enfrentamiento de ambas figuras explicaría, desde su perspectiva, la postura de ‘Peluchín’.

“Papacito, no, no mientas, no mientas. Tú estás ahora empoderando y santificando y dándole un respeto a ‘La China Polo’ por el simple hecho de que la tenía contra tu madrina, contra Magaly. El apoyo que tú le estás dando no es porque lo creas, no es porque lo sientas, sino porque sabías que ‘La China Polo’ era declarada enemiga de Magaly Medina y para que quede sus denuncias vivas, poderosas, vigentes, le estás dando tu apoyo. No es por ella, no mientas”, señaló Carlos Cacho.

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Susy Ysabel Aponte Polo se dirige a sus simpatizantes durante un acto político en la región de Áncash. (PNP)

Cacho cuestiona que ‘Peluchín’ calificara de “valiente” a la comunicadora

El maquillador también cuestionó uno de los calificativos utilizados por Rodrigo González al referirse a ‘La China Polo’. Cacho discrepó de que el conductor la considerara una persona “valiente” por las denuncias que había formulado contra Magaly Medina.

En ese punto, el panelista centró su crítica en la manera en que, según él, se realizaron esas acusaciones. Cacho sostuvo que una denuncia no debería formularse mediante expresiones condicionales si se pretende presentar un señalamiento como un hecho.

Un retrato en acuarela representa a China Polo sonriente frente a un paisaje de montañas con un arreglo de flores blancas y una vela encendida en la base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“De repente lo estás haciendo para hacer fuerza común por lo que ella decía de Magaly Medina, con la que ya hace tiempo estás en pie de guerra. Tú no puedes llamar valiente a una periodista que usa el condicional a la hora de hacer sus denuncias. Me parece irresponsable. (…) ¿A quién vas a engañar? Los que tenemos un poco de respeto al micrófono y, por supuesto, a la noble tarea de comunicar, no hablamos en condicional”, dijo.

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Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Carlos Cacho sobre las denuncias contra Magaly Medina?

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento de Carlos Cacho fue precisamente la permanencia de las denuncias realizadas por ‘La China Polo’ contra Magaly Medina. El maquillador consideró que el respaldo expresado por Rodrigo González podía contribuir a mantener vigentes esos señalamientos.

Según la interpretación planteada por Cacho durante su programa, la posición de ‘Peluchín’ no tendría como principal motivo la figura de Susy Aponte Polo, sino el hecho de que ella había mantenido una postura crítica hacia Magaly Medina. El panelista fue enfático al sostener que el respaldo no sería genuino y volvió a dirigirse directamente a González para cuestionar sus motivaciones.

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“El apoyo que tú le estás dando no es porque lo creas, no es porque lo sientas”, afirmó Cacho, insistiendo en que, desde su perspectiva, el enfrentamiento entre ‘Peluchín’ y Magaly Medina habría influido en la reacción del conductor.

Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.

Carlos Cacho también se refirió al asesinato de ‘La China Polo’

Además de cuestionar la reacción de Rodrigo González, Carlos Cacho habló sobre el asesinato de Susy Aponte Polo y planteó una interpretación personal sobre las circunstancias que podrían haber rodeado el crimen.

El maquillador sostuvo que, en su opinión, una persona no pierde la vida sin que exista algún motivo detrás del ataque. Su comentario se produjo mientras hablaba de la muerte de la comunicadora y de las distintas versiones y reacciones que surgieron después del crimen. “A nadie asesinan por las puras ganas. A ninguna persona le quitan la vida por gusto, ¿no? A una persona a la que le disparan, le quitan la vida, es porque seguramente en eso andaban”, agregó Carlos Cacho al finalizar su mensaje.

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Magaly Medina recuerda cómo convenció a Rodrigo González 'Peluchín' de regresar de España para iniciar su carrera en la televisión peruana. (Instagram Magaly Medina / Rodrigo González)