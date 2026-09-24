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Dónde ver Uruguay vs Japón HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘celeste’ se medirá ante el seleccionado asiático en el estadio de Miyagi. El duelo representa el estreno de Diego Forlán en el banquillo de los suramericanos

Dónde ver Uruguay vs Japón: canal tv online del partido amistoso por la Copa Kirin 2026.
Dónde ver Uruguay vs Japón: canal tv online del partido amistoso por la Copa Kirin 2026. Crédito: Difusión.
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El ciclo de Diego Forlán al frente de Uruguay comenzará hoy, jueves 24 de septiembre, cuando la ‘celeste’ visite a Japón en Rifu por la Copa Kirin. El exdelantero asumió de manera interina después de que la selección quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026, un desenlace que precipitó la salida de Marcelo Bielsa. El Q&A Stadium Miyagi será el escenario de un amistoso que pondrá a prueba una etapa de transición ante un rival que avanzó en la cita mundialista.

Dónde ver Uruguay vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El encuentro comenzará a las 05:05 horas de Perú y 07:05 horas de Uruguay, y se jugará en el Q&A Stadium Miyagi de Rifu. La programación corresponde a la Kirin Challenge Cup 2026, torneo de preparación que abrirá la serie de tres amistosos de Uruguay en Asia.

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En Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión estará disponible por DSports y la plataforma DGO. Para Uruguay, se anunciaron las señales de AUFTV, Flow, Montecable, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal y los sistemas de cable del interior. La emisión puede variar según el país y el operador contratado.

En territorio japonés, el partido irá por Fuji TV, TVer y FOD, mientras que Fuji TV Next ofrecerá una repetición en la madrugada.

Uruguay inicia su gira asiática amistosa ante Japón.
Uruguay inicia su gira asiática amistosa ante Japón. Crédito: Instagram AUF.

Horarios del Uruguay vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El pitazo inicial está previsto para las 05:05, en Perú, Colombia y Ecuador. En Japón será a las 19:05; en España, a las 12:05, y en Miami, a las 06:05.

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Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay lo seguirán a las 07:05. Bolivia y Venezuela tendrán el inicio a las 06:05. Los horarios corresponden al jueves 24, con las diferencias establecidas por los husos de cada territorio en esa fecha.

¿Cómo llegan los equipos?

Japón llegará tras superar el Grupo F en el Mundial 2026. En Estados Unidos, consiguió un triunfo 4-0 sobre Túnez, los empates 2-2 con Países Bajos y 1-1 frente a Suecia, además de la caída 2-1 ante Brasil en la eliminatoria de 32.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu afrontará el primer encuentro posterior al certamen con una base que combina futbolistas europeos y de la liga local.

Uruguay, en cambio, cerró su participación en el Grupo H sin victorias. Igualó 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde, antes de perder 1-0 contra España. La eliminación derivó en la salida de Marcelo Bielsa y abrió la puerta para la designación de Forlán hasta marzo de 2027.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0

Posibles alineaciones

Estas son las posibles alineaciones para el amistoso en Miyagi. La nómina aún puede tener modificaciones antes de la entrega oficial de las planillas, prevista poco antes del inicio del encuentro en Rifu.

  • Japón: Zion Suzuki; Ko Itakura, Tomoya Ando, Hiroki Ito; Kaishu Sano, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Ayase Ueda.
  • Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, José María Giménez, Ronald Araujo, Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Zalazar, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Martín Satriano y Maximiliano Araújo.

El historial entre Uruguay y Japón

El historial completo incluye nueve partidos desde 1985, con cuatro triunfos uruguayos, tres empates y dos victorias japonesas. Si se toma la serie más reciente, de 2013 a 2023, Uruguay ganó dos veces, Japón una y hubo dos igualdades.

El antecedente inmediato terminó 1-1 el 24 de marzo de 2023. Antes, empataron 2-2 en la Copa América de 2019, Japón ganó 4-3 en 2018 y la ‘celeste’ se impuso 2-0 en 2014 y 4-2 en 2013. El regreso a Miyagi reeditará un duelo que Forlán conoce desde su etapa como futbolista y que abre su ciclo como técnico interino. El equipo viajará luego a Corea del Sur para medirse con el seleccionado local, antes de completar la gira asiática ante India el 6 de octubre.

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