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Tradición Copera 2026: los diez primeros clubes confirmados que pelearán por un lugar en la Liga 3 del fútbol peruano

La lista incluye a equipos que alguna vez jugaron la Copa Libertadores y a otros con más de medio siglo de vida institucional, todos unidos por el objetivo de volver al circuito profesional

Tradición Copera 2026 - Deportivo Municipal – Liga 3 – Perú – deportes – 13 septiembre
Clubes con Copa Libertadores, décadas de historia y títulos nacionales en el palmarés buscan volver al fútbol organizado a través de un torneo que aún tiene plazas por definir. (Tradición Copera)
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La Liga Nacional de Fútbol Amateur (LINFA) dio a conocer este domingo 13 de septiembre la primera lista de clubes habilitados para disputar la Tradición Copera 2026, un certamen diseñado para que instituciones históricas del balompié nacional retomen el camino hacia el circuito profesional.

Diez equipos de distintas regiones del país obtuvieron su plaza en esta fase inicial, aunque la entidad organizadora aclaró que el proceso de admisión continúa abierto, dado que otras instituciones también presentaron sus postulaciones y aguardan evaluación.

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El torneo representa una vía concreta de reingreso a la competencia organizada para clubes con trayectoria acreditada pero alejados del fútbol federado en los últimos años.

Los grandes del interior con historia internacional

Tradición Copera 2026 - Deportivo Municipal – Liga 3 – Perú – deportes – 13 septiembre
La primera lista de la Tradición Copera reúne a clubes con pasado internacional. León de Huánuco y Coronel Bolognesi encabezan ese grupo gracias a sus participaciones en Libertadores y Sudamericana. (Tradición Copera)

Entre los clasificados sobresalen dos instituciones del interior del país con antecedentes en torneos de la CONMEBOL. León de Huánuco, bicampeón de la Copa Perú y subcampeón nacional en el fútbol profesional, acumula además una participación en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana, credenciales que lo convierten en uno de los nombres más pesados de esta primera nómina. Por su parte, Coronel Bolognesi de Tacna también pisó escenarios internacionales: representó al Perú en la Libertadores, conquistó dos veces la Copa Perú a nivel nacional y disputó tres ediciones consecutivas de la Copa Sudamericana, además de haber alzado el Torneo Clausura en su momento de mayor esplendor.

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A ellos se suma José Gálvez FBC de Chimbote, uno de los clubes con mayor arraigo en Áncash. El equipo del “Pueblo Joven” acumula 16 títulos departamentales, doce temporadas en Primera División, un campeonato de Copa Perú y otro de Liga 2, lo que lo posiciona como uno de los postulantes con el currículum más extenso dentro del grupo confirmado.

Instituciones capitalinas con peso histórico

Tradición Copera 2026 - Deportivo Municipal – Liga 3 – Perú – deportes – 13 septiembre
Tres instituciones limeñas con historia fueron incluidas en la Tradición Copera 2026. Deportivo Municipal, Ciclista Lima y Walter Ormeño buscan recuperar protagonismo y acercarse nuevamente al fútbol profesional. (Tradición Copera)

Tres clubes limeños integran también esta primera nómina. El más laureado es Deportivo Municipal, cuatro veces campeón de Primera División y tres de Segunda, con presencia además en competencias organizadas por la CONMEBOL. Su regreso al circuito competitivo es uno de los más esperados por la afición nacional.

Ciclista Lima aporta otro capítulo singular: fundado hace más de un siglo, el club participó en las primeras ligas del fútbol peruano, conquistó la Segunda División y llegó a clasificarse a la Copa CONMEBOL en 1994, un dato que habla de su vigencia en épocas donde el fútbol amateur y el profesional todavía compartían fronteras difusas.

El tercer representante capitalino es el Club Deportivo Walter Ormeño, subcampeón de Segunda División, campeón departamental de Lima y poseedor de más de 25 títulos en ligas distritales. La institución logró en su momento el ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional peruano, mérito que respalda su candidatura en esta competencia.

El resto de los clasificados: regiones con identidad propia

Tradición Copera 2026 - Deportivo Municipal – Liga 3 – Perú – deportes – 13 septiembre
Cusco, Ucayali, Ica y Huacho tendrán presencia en esta nueva competencia. Los clubes habilitados llegan con títulos regionales y antecedentes en Copa Perú para disputar una plaza rumbo a la Liga 3. (Tradición Copera)

El cuadro se completa con cinco clubes que representan distintas zonas geográficas del país. UNISPA de Cusco llegó a disputar la final de la Liga Departamental del Cusco, participó en la Copa Perú y se impuso tanto en la Liga Distrital de Pallpata como en la Liga Provincial de Espinar, lo que acredita su dominio en el ámbito regional.

Desde Ucayali, el Social Deportivo Colegio Comercio suma tres títulos departamentales, tres provinciales y tres distritales, además de contar con participación en la Copa Perú. Su presencia en el torneo refleja la apuesta de la LINFA por ampliar la representación geográfica más allá de las plazas tradicionales del fútbol peruano.

Domingo Dianderas de Ica es otro de los habilitados. Con más de 57 años de vida institucional y un campeonato departamental en su palmarés, el club iqueño llega a la Tradición Copera como uno de los exponentes con mayor continuidad histórica dentro del grupo.

Finalmente, el Club Social Deportivo Maristas de Huacho cierra la lista con méritos propios: campeón departamental de Lima, finalista nacional de la Copa Perú y clasificado a la etapa nacional como subcampeón departamental, el conjunto huachano aspira a dar el salto definitivo hacia la Liga 3.

La LINFA precisó que estas diez instituciones no agotan el universo de participantes. El organismo continúa revisando las solicitudes de otros clubes interesados, quienes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener su lugar en la Tradición Copera 2026 y, con ello, la chance de competir por un ascenso a la Liga 3 en 2027.

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