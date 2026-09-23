Lourdes Sacín acepta disculpas de Rodrigo González, pero lamenta que hayan llegado años después: “Me hubiera evitado hasta el juicio”

El presentador Rodrigo González y la periodista Lourdes Sacín figuran en una imagen dividida tras las disculpas emitidas por el conductor de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lourdes Sacín no pudo contener la emoción al hablar de las disculpas que recibió de Rodrigo González después de varios años de enfrentamiento público y una disputa legal. La periodista contó que un mensaje enviado por el conductor de Amor y fuego le generó una sensación de tranquilidad que, según explicó, había esperado durante mucho tiempo.

El acercamiento ocurrió en un momento especialmente difícil para Sacín. El pasado 19 de septiembre, la periodista pasó su cumpleaños atravesando una situación dolorosa tras el asesinato de su jefa, Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’. La comunicadora estaba a cargo del dominical y, tras conocerse el crimen, recibió numerosas muestras de solidaridad a través de las redes sociales.

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En medio de ese escenario, Sacín recibió un mensaje inesperado. Rodrigo González se comunicó con ella para expresarle sus condolencias por la muerte de su jefa y, al mismo tiempo, aprovechar el contacto para reconocer que algunos de sus comentarios del pasado habían sido hirientes.

La disculpa tomó por sorpresa a la periodista, especialmente porque entre ambos había existido durante años un enfrentamiento que incluso llegó al ámbito judicial.

Lourdes Sacín contó cómo reaccionó al recibir un audio privado de Rodrigo González, quien decidió disculparse por los comentarios que hizo sobre ella durante años. La periodista reconoció que las palabras del conductor le dieron tranquilidad, aunque confesó que hubiera querido escucharlas mucho antes. ATV/ Magaly TV La Firme

Rodrigo González se disculpó con Lourdes Sacín después de años de enfrentamiento

Fue el propio Rodrigo González quien contó públicamente el acercamiento durante la edición del lunes 21 de septiembre de Amor y fuego. El conductor explicó que se había comunicado con Lourdes Sacín un día antes, no solamente para solidarizarse con ella por el asesinato de su jefa, sino también para reconocer el impacto que pudieron tener sus palabras.

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El conductor hizo una reflexión sobre los comentarios realizados desde un programa de espectáculos y admitió que en determinadas circunstancias no se puede dimensionar inmediatamente el daño que una expresión puede provocar en otra persona.

“Como parte de un programa de espectáculo, uno no puede medir el dolor que puede causar en otro. Te ofrezco disculpas por todo el dolor que te pude haber causado con mis comentarios”, manifestó Rodrigo González.

Las palabras marcaron un nuevo momento en una relación que durante años estuvo caracterizada por las críticas y los enfrentamientos públicos. El conflicto llegó incluso a los tribunales después de que Lourdes Sacín presentara una denuncia por difamación en 2019.

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Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

Lourdes Sacín recibió el mensaje y rompió en llanto

Horas después de que Rodrigo González hablara públicamente sobre sus disculpas, Lourdes Sacín se pronunció a través de Facebook. La periodista explicó que el mensaje del conductor le produjo una reacción emocional muy fuerte porque se trataba de algo que había esperado durante mucho tiempo.

Sacín contó que Rodrigo González no le envió directamente el audio, sino que se lo hizo llegar mediante una amiga que ambos tienen en común. Por tratarse de un mensaje privado, pidió que su contenido no fuera difundido públicamente, aunque sí relató cómo fue el momento en que lo escuchó. “Me da un poco de paz eso. Porque era algo que yo había querido hace muchísimo tiempo (...) Les cuento, pero sin publicar, porque ese audio es algo privado”, manifestó.

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La periodista recordó que inicialmente no sabía quién estaba detrás del mensaje y llegó a pensar que podía tratarse de una broma. “Me dijo: ‘Hola, Lourdes, soy Rodrigo González’. Primero pensé que era IA o que era broma”, contó. Sin embargo, conforme avanzó el audio, su reacción cambió completamente. “Y mientras escuchaba, se me iban saliendo las lágrimas. No de tristeza, sino que llegaba algo que yo había querido mucho. Cuánto hubiera querido una disculpa hace mucho”, explicó.

La periodista incluso sostuvo que una disculpa de ese tipo, si hubiese ocurrido años atrás, podría haber cambiado el rumbo del conflicto que terminó en los tribunales. “Yo me hubiera evitado hasta el juicio, porque yo no quería otra cosa más que eso”, afirmó Lourdes Sacín.

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Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

Lourdes Sacín recuerda cuánto le afectaban los comentarios

Más allá de aceptar las disculpas, Sacín aprovechó el momento para explicar por qué durante años insistió en que las expresiones dirigidas hacia ella no eran simplemente parte de una confrontación televisiva. Según relató, su intención era que Rodrigo González y quienes lo rodeaban comprendieran que las palabras que se pronunciaban públicamente tenían consecuencias en su vida personal.

“Yo quería que entendieran que a mí me dolía eso, que paren. Pero en ese momento no lo entendían”, manifestó. La periodista reconoció que las personas reaccionan de maneras diferentes frente a las críticas y que, en su caso, los comentarios que recibía tenían un efecto especialmente fuerte. “Ha tenido que pasar un montón de tiempo. No todas las personas somos iguales. A mí me afectaba. Me tumbaba más”, añadió.

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Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.