Gol de Agustín González para goleada 3-0 de Deportivo Garcilaso vs Universitario en apenas 20 minutos

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Deportivo Garcilaso arrolló a Universitario de Deportes en Cusco, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El conjunto local impuso condiciones desde el inicio y anotó tres goles en apenas 20 minutos. Agustín González marcó el tercero tras un error de Piero Quispe en salida.

La acción ocurrió a los 19 minutos. Quispe recibió un pase de Diego Romero cerca del área y trató de superar a más de dos rivales. Sin embargo, perdió el balón pese a que intentó recuperarlo con una barrida.

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Agustín Gonzales interceptó la pelota y remató de inmediato con la derecha desde el borde del área. El disparo se desvió en Williams Riveros, lo que modificó la trayectoria y dejó sin opciones a Romero, quien había salido de su arco tras cederle el balón a Quispe.

El volante uruguayo marcó el 3-0 y provocó el festejo de Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Mientras los jugadores e hinchas cusqueños celebraban, los integrantes de Universitario mostraron incredulidad por la jugada.

Agustín González marcó gol para el 3-0 de Deportivo Garcilaso ante Universitario en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Aldair Salazar marcó el 1-0 ante Universitario

La goleada de Deportivo Garcilaso comenzó a los seis minutos. Kevin Sandoval ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y envió el balón al punto de penal. Aldair Salazar se impuso en el juego aéreo y anotó el 1-0 para el conjunto local.

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La repetición mostró que César Inga perdió la marca de Salazar, quien conectó el cabezazo sin oposición ante la mirada de los futbolistas ‘merengues’.

El lateral apareció de cabeza y puso el puso el primero de los cusqueños - Crédito: L1MAX.

Kevin Sandoval anotó el 2-0 en Universitario vs Deportivo Garcilaso

El volante le pegó con mucha fuerza y venció al portero Diego Romero - Crédito: L1MAX.