Gol de Michael Hoyos, de cabeza, para Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se enfrentó a Atlético Grau el sábado 19 de setiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . El equipo de Roberto Mosquera amplió su ventaja al inicio del segundo tiempo, con un cabezazo de Michael Hoyos tras una nueva asistencia de Yoshimar Yotún .

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