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Gol de Michael Hoyos, de cabeza, para Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Yoshimar Yotún volvió a asistir para que el delantero extranjero ampliara la ventaja ante los piuranos (3-1) en el estadio Alberto Gallardo

Michael Hoyos anotó gol para el 3-1 de Sporting Cristal ante Atlético Grau por Torneo Clausura 2026.
Michael Hoyos anotó gol para el 3-1 de Sporting Cristal ante Atlético Grau por Torneo Clausura 2026.
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Sporting Cristal se enfrentó a Atlético Grau el sábado 19 de setiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo de Roberto Mosquera amplió su ventaja al inicio del segundo tiempo, con un cabezazo de Michael Hoyos tras una nueva asistencia de Yoshimar Yotún.

Rafael Lutiger anotó el 1-0 en Cristal vs Grau

El defensa nacional apareció de cabeza y abrió el marcador en el Gallardo - Crédito: L1MAX.

Luis Iberico marcó el 2-0 en Cristal vs Grau

El delantero apareció por el segundo palo y colocó el 2-0 de los 'celestes' - Crédito: L1MAX.

Adrián Fernández descontó en Cristal vs Grau

El delantero colgó al portero 'celeste' y logró el descuento de visita - Crédito: L1MAX.

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