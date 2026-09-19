Gol de Michael Hoyos, de cabeza, para Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se enfrentó a Atlético Grau el sábado 19 de setiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo de Roberto Mosquera amplió su ventaja al inicio del segundo tiempo, con un cabezazo de Michael Hoyos tras una nueva asistencia de Yoshimar Yotún.
Rafael Lutiger anotó el 1-0 en Cristal vs Grau
Luis Iberico marcó el 2-0 en Cristal vs Grau
Adrián Fernández descontó en Cristal vs Grau
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026
La dupla ’guaraní’ se impuso al binomio peruano y logró su primer punto de la serie. Bueno y Vallejo disputarán el duelo más atractivo de la llave
Cenaida Uribe destacó la participación de Alianza Lima en la Brasil Cup: “Fuimos a un torneo superior a la liga peruana”
La jefa del equipo ‘blanquiazul’ valoró la experiencia en el cuadrangular internacional y destacó el nivel de los rivales que enfrentó su club como parte de su preparación para la nueva temporada
Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
El equipo de Roberto Mosquera recibe a los ‘albos’ con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título. Sigue las incidencias del vibrante choque
Alianza Lima finalizó su participación en la Brasil Cup: conoce sus 2 próximos eventos previo al debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Las ‘blanquiazules’ sostuvieron dos encuentros ante Gerdau Minas y Fluminense en el certamen que se realizó en la ciudad de Belén, Brasil. Ahora, se prepararán para sus siguientes compromisos
Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026
La ‘U’, motivada por su reciente triunfo ante Alianza Lima en el clásico, buscará imponerse al ‘pedacito de cielo’ para dar un paso más en la pelea por el título de la segunda fase. Sigue las incidencias
MÁS NOTICIAS