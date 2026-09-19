Cenaida Uribe destacó la participación de Alianza Lima en la Brasil Cup: “Fuimos a un torneo superior a la liga peruana”

Cenaida Uribe destacó la participación de Alianza Lima en la Brasil Cup 2026.

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Alianza Lima terminó su participación en la Brasil Cup 2026 con una derrota por 3-1 ante Fluminense, pero en el conjunto ‘blanquiazul’ prefirieron quedarse con las conclusiones que dejó el torneo preparatorio. El equipo dirigido por Alejandro Schneider tuvo la oportunidad de medirse ante representantes de la Superliga brasileña, en una competencia que sirvió para probar al renovado plantel y conocer su respuesta ante rivales de mayor exigencia.

Luego del último encuentro, Cenaida Uribe, jefa del equipo ‘íntimo’, hizo un balance de la experiencia y resaltó la importancia de haber competido en Brasil. Para la dirigente, el objetivo principal no pasaba únicamente por conseguir resultados, sino por evaluar al equipo frente a una oposición de primer nivel.

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“En resumen, creo que es superpositivo la participación en la Brasil Cup, sabiendo que estamos yendo a un torneo de un nivel superlativo, mucho más superior que la liga peruana. Así que sabíamos a lo que íbamos, pero nos sirve para ver qué equipo tenemos”, señaló en declaraciones a América TV.

Alianza Lima tuvo que afrontar dos encuentros en el certamen. Primero cayó 3-1 ante Gerdau Minas y posteriormente perdió por el mismo marcador frente a Fluminense en el duelo por el tercer lugar. Más allá de los resultados, Uribe consideró que ambos compromisos fueron importantes para que el nuevo comando técnico pueda identificar fortalezas y aspectos por mejorar.

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Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima Vóley, conversa sobre la reciente participación del club en la Brasil Cup. Destaca la experiencia como positiva y formadora, a pesar de los resultados, y explica los desafíos de enfrentar a equipos de nivel superlativo con poco tiempo de preparación. - América TV

Un plantel que recién empieza a trabajar junto

Uno de los factores que explicó la dirigente fue el poco tiempo que tuvo Schneider para trabajar con todas sus jugadoras. La convocatoria de varias integrantes a sus respectivas selecciones nacionales hizo que el plantel recién pudiera reunirse prácticamente antes de afrontar la competencia en Brasil.

“El otro tema es que se han juntado un día antes, porque María Alejandra estaba con la selección colombiana, Daniela Bulaich con la selección argentina, Sandra Ostos con la selección peruana. El entrenador prácticamente no ha entrenado con ellas. Entonces, creo que ha sido bueno el torneo”, explicó.

En ese contexto, la Brasil Cup representó una primera oportunidad para observar al grupo en competencia y darle rodaje a las nuevas incorporaciones. Alianza Lima todavía continúa construyendo una identidad bajo la conducción de Schneider, quien asumió el reto de darle continuidad al proyecto luego de la salida de Facundo Morando.

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Uribe también se refirió a quienes podrían analizar la participación de Alianza Lima únicamente desde sus derrotas. La jefa del equipo sostuvo que el verdadero valor de la experiencia estuvo en enfrentar a equipos de una liga con mayor nivel competitivo.

“Yo sé que puede sonar difícil porque alguno puede decir: ‘pucha, Alianza perdió’, pero de verdad que sacamos enseñanza porque estamos jugando con equipos de mucho nivel. Igual nos sirve”, manifestó.

La dirigente, además, agradeció el respaldo de la institución, las jugadoras y el nuevo comando técnico. Para Alianza Lima, estos partidos forman parte de una preparación que continuará durante las próximas semanas antes de afrontar sus principales desafíos de la temporada 2026/27.

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Plantel de Alianza Lima Vóley para la Brasil Cup 2026. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima ya piensa en la Noche Blanquiazul

El siguiente reto preparatorio será la Noche Blanquiazul 2026, donde Alianza Lima volverá a enfrentarse a rivales internacionales. El cuadrangular se disputará del 25 al 27 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes y contará con la participación de EC Pinheiros de Brasil, CAV Esquimo de España y Boca Juniors de Argentina.

“Pinheiros es un equipo brasilero y es bueno, estará en el nivel de Fluminense. El equipo español, que es el campeón de la liga, y el equipo de Boca, es el último campeón de Argentina. Así que será un torneo importante”, sostuvo Uribe.

La dirigente entiende que estos partidos también serán claves para medir al equipo antes de los desafíos que depara la temporada. “Nos sirve también para medirnos de lo que viene a fin de año con el Mundial y el próximo año con el Sudamericano y la liga que tenemos”, concluyó.

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