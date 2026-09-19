Migraciones entregará más de 7 mil carnés de extranjería en jornada extraordinaria

La medida busca facilitar el recojo del documento a quienes aún tienen pendiente retirarlo. Foto: Gobierno del Perú

Guardar

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó una jornada especial para facilitar el recojo de más de 7 mil carnés de extranjería que ya se encuentran disponibles para los ciudadanos extranjeros que completaron sus respectivos procedimientos.

La atención se realiza este sábado desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en la sede de la entidad ubicada en la avenida España N.º 734, en Breña. La medida busca ofrecer una alternativa adicional a las personas que todavía tienen pendiente recoger el documento que acredita su situación migratoria en el Perú.

PUBLICIDAD

¿Quiénes pueden recoger su carné?

Los documentos corresponden a ciudadanos que efectuaron sus trámites en distintos puntos de atención de Migraciones. Entre ellos figuran el MAC Lima Norte, MAC Lima Este, Migracentro Villa María y Migracentro Real Plaza Primavera.

También están incluidos quienes realizaron sus procedimientos en las sedes itinerantes instaladas en el Cercado de Lima, Pueblo Libre, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Chorrillos. De esta manera, la jornada concentra en una sola sede la entrega de documentos que quedaron habilitados para recojo.

Los carnés son de ciudadanos que realizaron sus trámites en diferentes sedes de Migraciones. Foto: Gobierno del Perú

Antes de trasladarse hasta Breña, Migraciones recomienda comprobar previamente que el Carné de Extranjería esté disponible. La consulta puede realizarse mediante la Agencia Digital de Migraciones, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios.

PUBLICIDAD

¿Cómo verificar si el documento está disponible?

Para conocer el estado del trámite, el ciudadano extranjero debe ingresar a la Agencia Digital de Migraciones, colocar sus datos de identificación y dirigirse al apartado “Historial de trámites”. Allí podrá revisar la información correspondiente al procedimiento seguido para obtener el documento.

Además, se debe consultar el “Buzón electrónico”, debido a que en este espacio podría aparecer una comunicación relacionada con la expedición del carné. Una de las notificaciones puede tener como asunto “EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA”.

En caso de que el trámite haya sido aprobado, la comunicación también puede informar que corresponde solicitar una cita para el recojo. Por ello, revisar ambas secciones permite confirmar previamente cuál es el estado del procedimiento y qué acción debe realizar el ciudadano.

PUBLICIDAD

Si el trámite fue aprobado, el aviso puede señalar que se debe solicitar una cita para recoger el documento. Foto: Gobierno del Perú

La jornada forma parte de las acciones que Migraciones viene desarrollando para facilitar el acceso a sus servicios y ordenar la atención de los ciudadanos extranjeros que tienen documentos pendientes de recojo.

Intervienen a casi 500 extranjeros en operativo migratorio en Lima

Cerca de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos la noche del viernes durante un operativo de fiscalización migratoria realizado en Lima Centro. La intervención estuvo a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP), que verificaron la situación migratoria de las personas trasladadas a la Comisaría de Cotabambas.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, explicó que estas acciones buscan reforzar el control en zonas con alta concentración y tránsito de extranjeros. “Estamos fortaleciendo el control migratorio en las calles. La población tiene que saber que Migraciones y la PNP están presentes, realizando verificaciones y actuando dentro del marco de la ley. Este operativo, que permitió intervenir a cerca de 500 personas, forma parte de un trabajo que continuará de manera sostenida”, afirmó.

PUBLICIDAD

Migraciones señaló que los controles continuarán para verificar el cumplimiento de las normas vigentes. En los casos de ingreso irregular al país, los ciudadanos fueron puestos a disposición de la PNP para las acciones correspondientes, que podrían derivar en una expulsión y una inhabilitación de ingreso por 10 años. El operativo contó con la participación del general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro.