Gol de Kevin Sandoval con remate cruzado tras floja reacción defensiva en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El volante le pegó con mucha fuerza y venció al portero Diego Romero - Crédito: L1MAX.

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Sí que Universitario de Deportes padeció más de la cuenta contra Deportivo Garcilaso, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Nada más arrancando se vio sorprendido por un primer golpe y en cuestión de escasos minutos volvió a verse zarandeado con una definición impecable de Kevin Sandoval, de los efectivos más regulares de los cusqueños.

Una adormilada defensa de la ‘U’ permitió que los ataques del ‘pedacito de cielo’ fueran eficaces en su totalidad. Aunque, definitivamente, lo más llamativo de los visitantes fue la manera en cómo hicieron sencilla las internadas de cualquier integrante de la zona ofensiva de la tropa de Lisandro Greppo.

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A los 9′ minutos del compromiso, Garcilaso encontró una zona demasiado fértil en el flanco derecho. Allí surgió una asociación en ataque que acabó con un servicio en el área para Facundo Castelli, quien aguantó la marca de Caín Fara para tocar rápido con un entrampado Agustín Gonzales.

Si bien el ‘8’ uruguayo llegó a verse encerrado en un espacio reducido, incluso por tres oponentes de Universitario, tiró de ingenio para asociarse con un recién llegado Kevin Sandoval, quien pronto recogió el esférico y sin pensarlo demasiado efectuó un tiro cruzado al arco de Diego Romero.

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