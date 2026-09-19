Perú Deportes

Gol de Aldair Salazar tras sensacional cabezazo en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El defensor del cuadro cusqueño apareció en área rival tras un tiro de esquina y, con un gran remate aéreo, puso el 1-0 ante los ‘cremas’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

El lateral apareció de cabeza y puso el puso el primero de los cusqueños - Crédito: L1MAX.
Guardar

Aldair Salazar fue protagonista en el inicio del Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso, disputado este sábado 19 de septiembre en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El defensor del cuadro cusqueño apareció en los primeros minutos del encuentro y, con un potente cabezazo tras un tiro de esquina, marcó el 1-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El ‘garci’ salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y encontró rápidamente el camino hacia el arco de Diego Romero. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando el conjunto cusqueño dispuso de un tiro de esquina que terminó siendo aprovechado por uno de sus defensores.

PUBLICIDAD

Kevin Sandoval se encargó de ejecutar la pelota y la envió al corazón del área de Universitario. Allí apareció Aldair Salazar, quien ganó la posición y conectó un potente cabezazo prácticamente sin oposición. El remate tomó dirección hacia el arco y dejó sin opciones al guardameta ‘crema’, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

El tanto desató la celebración de los aficionados presentes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y permitió que el conjunto local tomara ventaja muy temprano en un encuentro de gran importancia por la parte alta del Torneo Clausura. Garcilaso aprovechó el envión inicial y continuó presionando a un Universitario que no encontraba respuestas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Aldair SalazarUniversitario de DeportesDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario 0-3 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’, motivada por su reciente triunfo ante Alianza Lima en el clásico, buscará imponerse al ‘pedacito de cielo’ para dar un paso más en la pelea por el título de la segunda fase. Sigue las incidencias

Universitario 0-3 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

La dupla ’guaraní’ se impuso al binomio peruano y logró su primer punto de la serie. Bueno y Vallejo disputarán el duelo más atractivo de la llave

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘misilera’ se enfrentará a los ‘rojinegros’ en el Monumental de la UNSA y buscará una victoria para continuar en los puestos altos de la tabla. Revisa los horarios del partido

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del nuevo triunfo ‘celeste’ por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘celestes’ hicieron respetar, nuevamente, la localía y desmarcaron con autoridad a un rival que apenas ocasionó daño. Tercer triunfo enlazado para la disciplina de Roberto Mosquera. Anotaron Rafael Lutiger, Luis Iberico y Michael Hoyos

Sporting Cristal vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del nuevo triunfo ‘celeste’ por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Boys vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rosados’ visitarán a los ‘rojinegros’ en la altura arequipeña y deberán asegurar el triunfo para sacar ventaja en la lucha por el título. Sigue las incidencias de crucial cotejo

Sport Boys vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

Luis Galarreta asumirá la Presidencia de Perú durante el viaje de Keiko Fujimori a EE. UU.

¿Podría recibir una condena de prisión quien revele la identidad de una víctima de violación sexual?

Lista de candidatos a la alcaldía del Callao en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y los partidos por los cuales postulan

Candidatos a la alcaldía de Puente Piedra en las Elecciones municipales 2026: Lista completa y partidos por el que postulan

ENTRETENIMIENTO

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

Marina Gold revela que sufrió bullying durante tres años en el Liceo Naval y usuarios señalan a Michelle Onetto

Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’: “Siento una bronca contenida”

Edwin Sierra regresa a la TV con ‘El Show de Edwin’: habla de Naldy Saldaña, ‘La Bella Luz’ y la relación con su hija

DEPORTES

Gol de Kevin Sandoval con remate cruzado tras floja reacción defensiva en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

Gol de Kevin Sandoval con remate cruzado tras floja reacción defensiva en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

Universitario 0-3 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de Aldair Salazar tras sensacional cabezazo en los primeros minutos del Universitario vs Deportivo Garcilaso

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026