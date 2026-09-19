Gol de Aldair Salazar tras sensacional cabezazo en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El lateral apareció de cabeza y puso el puso el primero de los cusqueños - Crédito: L1MAX.

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Aldair Salazar fue protagonista en el inicio del Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso, disputado este sábado 19 de septiembre en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El defensor del cuadro cusqueño apareció en los primeros minutos del encuentro y, con un potente cabezazo tras un tiro de esquina, marcó el 1-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El ‘garci’ salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y encontró rápidamente el camino hacia el arco de Diego Romero. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando el conjunto cusqueño dispuso de un tiro de esquina que terminó siendo aprovechado por uno de sus defensores.

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Kevin Sandoval se encargó de ejecutar la pelota y la envió al corazón del área de Universitario. Allí apareció Aldair Salazar, quien ganó la posición y conectó un potente cabezazo prácticamente sin oposición. El remate tomó dirección hacia el arco y dejó sin opciones al guardameta ‘crema’, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

El tanto desató la celebración de los aficionados presentes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y permitió que el conjunto local tomara ventaja muy temprano en un encuentro de gran importancia por la parte alta del Torneo Clausura. Garcilaso aprovechó el envión inicial y continuó presionando a un Universitario que no encontraba respuestas.

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