Consejo de la Prensa Peruana exige investigar asesinato de Susy ‘China’ Polo: “Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio”

La periodista y candidata Susy Aponte Polo habla ante un micrófono durante un acto político antes de su asesinato en la provincia peruana de Huaylas. (Foto: Ojo Público)

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El Consejo de la Prensa Peruana pidió una investigación profunda por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, ocurrido este sábado en Caraz, Áncash. La periodista, de 43 años, también era candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash y realizaba actividades de campaña cuando fue atacada.

Aponte Polo fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz tras recibir impactos de proyectil de arma de fuego, pero falleció debido a las lesiones. Otro hombre también resultó herido durante el ataque y permanece bajo atención médica, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

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Tras conocerse el crimen, el Consejo de la Prensa Peruana se pronunció a través de su cuenta oficial de X y pidió que las autoridades determinen qué ocurrió y por qué ocurrió el asesinato. La organización también recordó que existen otros casos de comunicadores asesinados cuyos móviles aún no fueron esclarecidos.

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash, fue asesinada este sábado durante una actividad de campaña en Caraz. La Policía investiga el crimen y reportó la detención preliminar de un presunto implicado. Fuente: TV Perú

Consejo de la Prensa Peruana pide investigar a fondo el asesinato de ‘China’ Polo

El Consejo de la Prensa Peruana señaló que el asesinato de Susy Aponte requiere una investigación profunda. En su pronunciamiento, la organización sostuvo: “El Consejo de la Prensa Peruana solicita una profunda investigación por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, ocurrido hoy”.

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El gremio periodístico también puso el foco en una de las principales interrogantes que deberán resolver las autoridades. “Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio”, indicó el Consejo de la Prensa Peruana en su mensaje publicado en X.

El Consejo de la Prensa Peruana solicita investigar el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo en Caraz, Áncash, y pide esclarecer los móviles del crimen. (Captura: X / Consejo de la Prensa Peruana)

En el mismo pronunciamiento, la organización expresó su preocupación por otros casos que permanecen sin resolución. “Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos”, señaló, en referencia a la necesidad de que las investigaciones permitan determinar responsabilidades y establecer las circunstancias de estos crímenes.

El pedido se conoce mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público avanzan con las primeras diligencias por la muerte de Aponte Polo. La investigación deberá establecer el móvil del ataque, determinar si participaron otras personas y precisar las responsabilidades que correspondan.

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Susy Aponte fue atacada a balazos mientras realizaba campaña en Caraz

Los primeros reportes situaron el ataque en las inmediaciones del mercado de Caraz, donde Susy Aponte realizaba actividades proselitistas como parte de su campaña al Gobierno Regional de Áncash. La comunicadora postulaba por el movimiento Socios por Áncash y se encontraba recorriendo la zona cuando ocurrió el ataque armado.

Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, falleció tras ser atacada a balazos durante una actividad proselitista en el mercado de Caraz. (Composición: Infobae Perú)

Según la información policial difundida sobre el caso, dos personas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz luego de resultar heridas por proyectiles de arma de fuego. Entre ellas se encontraba Aponte Polo, quien falleció a consecuencia de las lesiones, mientras que el segundo herido continúa recibiendo atención médica.

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Tras el ataque, la Policía detuvo a un ciudadano extranjero señalado preliminarmente como presunto autor del asesinato. Durante la intervención se le incautó una pistola y quedó a disposición de las autoridades mientras avanzan las diligencias destinadas a establecer su participación en el crimen.

Fiscalía investiga el crimen y busca determinar el móvil del asesinato

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte. La diligencia busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado en Caraz.

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )

Según informó el Ministerio Público, la fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui y cuatro fiscales adjuntos participan en las diligencias junto con agentes de la Policía Nacional del Perú. Entre las primeras acciones figura el levantamiento del cadáver y la recopilación de registros de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

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Las autoridades también deberán determinar el móvil del asesinato. Este aspecto cobra especial relevancia debido a que, días antes del ataque, Aponte Polo había difundido en sus redes sociales información sobre presuntas amenazas contra su vida. La comunicadora también era conocida por publicar denuncias y cuestionamientos relacionados con presuntos casos de corrupción.

Horas antes de su muerte, además, había anunciado un nuevo programa de ‘China Polo Dominical’, en el que tenía previsto abordar distintos temas de interés regional. La periodista también participó el 15 de septiembre en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Áncash.

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