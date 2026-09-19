Perú

La justicia electoral, gestión de riesgos y política binacional son reconocidas en Perú: profesionales peruanos son distinguidos por su labor

Entre los reconocidos estuvieron José Francisco Aliaga Ramírez, supervisor de Independence Township, en Michigan; y el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Aarón Oyarce Yuzzelli

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Aarón Oyarce Yuzzelli, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, recibió una distinción de la Universidad Peruana de Las Américas.
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La Universidad Peruana de Las Américas distinguió a profesionales vinculados con la función pública, la gestión de emergencias, la actividad académica y el sector empresarial durante una ceremonia realizada en su sede del centro de Lima.

Entre los reconocidos estuvieron José Francisco Aliaga Ramírez, supervisor de Independence Township, en Michigan; el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Aarón Oyarce Yuzzelli, y Mario Casaretto La Torre, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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El encuentro se desarrolló después de que la casa de estudios obtuviera un nuevo licenciamiento institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). La medida fue aprobada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0022-2026-SUNEDU-CD, emitida el 31 de julio de 2026. La resolución autorizó a la institución a ofrecer el servicio educativo universitario en dos locales de la capital peruana.

José Aliaga fue distinguido por su carrera política en Michigan

Uno de los reconocimientos centrales recayó en José Francisco Aliaga Ramírez, egresado de Derecho dicha universidad y político peruano radicado en Estados Unidos.

Aliaga ejerce como supervisor de Independence Township, localidad situada en el estado de Michigan. En 2024 postuló a la reelección para ese cargo, según el registro de candidatos del condado de Oakland.

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José Francisco Aliaga Ramírez, egresado de Derecho de la Universidad Peruana de Las Américas, fue reconocido por su trayectoria como supervisor de Independence Township en Michigan.

Su actividad política en ese estado también incluyó vínculos con organizaciones republicanas. La universidad destacó la proyección internacional de su trayectoria, desarrollada tras su formación profesional en el Perú.

En 2023, Aliaga recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Callao. En esa ocasión, la institución reconoció su trayectoria y su trabajo con las comunidades peruana y latinoamericana en Estados Unidos.

Aarón Oyarce integra el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones

La ceremonia también reconoció a Aarón Oyarce Yuzzelli, quien ocupó el decanato de la Facultad de Derecho y otros cargos académicos en la referida universidad.

Oyarce es miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los decanos de las facultades de Derecho de universidades privadas lo eligieron para el periodo 2023-2027 y asumió el cargo el 20 de febrero de 2023.

Su labor se mantiene activa durante el proceso electoral de 2026. El organismo registra su participación en sesiones y resoluciones del Pleno vinculadas con las elecciones generales y con los comicios regionales y municipales.

La universidad resaltó el recorrido académico de Oyarce y su posterior incorporación a una función relacionada con la administración de justicia electoral.

Mario Casaretto recibió una distinción por su trabajo en prevención de emergencias

El magíster Mario Carlos Casaretto La Torre, egresado de Administración, fue otro de los homenajeados. Casaretto ocupa la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima desde agosto de 2025, de acuerdo con el registro oficial de funcionarios de la comuna.

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La renovación del licenciamiento universitario permitió a la Universidad Peruana de Las Américas ofrecer el servicio educativo en dos locales de Lima por decisión de la SUNEDU.

Su trayectoria profesional está ligada a la prevención y atención de emergencias, así como a su experiencia en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La distinción puso el foco en la gestión del riesgo de desastres, un área vinculada con la protección de la población frente a amenazas naturales y urbanas en Lima.

Un ejecutivo del sector logístico recibió la categoría de Visitante Distinguido

La universidad otorgó además la categoría de Visitante Distinguido a Fernandth De Leon, presidente de OPERMEX Supply Chain Services, compañía dedicada a servicios de cadena de suministro con presencia en el área metropolitana de Detroit.

La participación del ejecutivo permitió incorporar el vínculo entre la formación universitaria, las operaciones logísticas y la actividad empresarial internacional.

Durante el acto, la presidenta fundadora de la universidad, Lastenia Fernández Pérez, destacó las trayectorias de los homenajeados ante autoridades y estudiantes. La institución señaló que estas experiencias buscan servir como referencia para sus alumnos y reforzar el vínculo con sus egresados dentro y fuera del país.

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