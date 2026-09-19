ERM 2026: Contraloría supervisa 575 toneladas de material electoral rumbo a todo el país

FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú trabaja en una línea de producción de material para las próximas elecciones generales del 12 de abril, en las oficinas de la ONPE en Lima, Perú. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

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La Contraloría General de la República inició la verificación del transporte que lleva el material electoral desde los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Lurín, hacia las regiones del país para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

En las dos primeras jornadas, el operativo supervisó el traslado aéreo de 123 toneladas de las 575 previstas para la distribución nacional.

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El primer despacho, realizado el viernes 18 de septiembre, movilizó 41 toneladas a Huánuco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Un día después, salieron 82 toneladas destinadas a Amazonas, San Martín, Cajamarca y Puno.

La Contraloría revisa que el servicio cumpla la programación en cada tramo y que el traslado preserve la cadena logística requerida antes de la jornada electoral del 4 de octubre.

Ocho rutas aéreas abren la primera etapa del despliegue nacional

El material bajo control incluye ánforas, padrones de mesa, cédulas de votación, lapiceros, pancartas y otros implementos destinados a instalar y operar las mesas de sufragio.

Los auditores observan tanto el despliegue como el repliegue posterior, dentro de un operativo que abarca los servicios contratados para movilizar los paquetes electorales en las distintas jurisdicciones.

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El servicio funciona de lunes a domingo desde las 8:00, según la programación vigente. La primera etapa comenzó el 18 de septiembre y concluirá el 24, cuando los envíos lleguen a Huaral y Huacho, en Lima Provincias.

La segunda parte contempla el reparto para Lima Metropolitana el viernes 2 de octubre. Por ello, la comisión reanudará sus labores de control el 29 de septiembre.

El plan contempla 53 rutas: ocho aéreas y 45 terrestres. La supervisión se comunicó mediante el Oficio N.° 342-2026-CG/OC3599, fechado el 17 de septiembre, y se ejecuta en coordinación con las entidades que intervienen en el proceso. Entre ellas figuran la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), responsables de la organización y fiscalización electoral, respectivamente.

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Contraloría mantendrá el control hasta la entrega en Lima Metropolitana

La distribución de los paquetes electorales sostiene la instalación de mesas de sufragio en las regiones, provincias y distritos incluidos en el calendario de los comicios.

Cada envío parte de Lurín bajo una secuencia programada de salidas aéreas y terrestres. El control estatal busca advertir retrasos, cambios en las rutas o incidencias que puedan afectar la entrega de las cédulas, los padrones y las ánforas.

Según el cronograma, el despliegue nacional seguirá de manera ininterrumpida hasta completar el reparto correspondiente a la primera etapa. Tras ese periodo, los auditores retomarán la vigilancia antes de la distribución en la capital.

La Contraloría indicó que su intervención comprende el seguimiento de las condiciones del transporte, desde la salida de los almacenes hasta la recepción del material en cada destino.

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El domingo 4 de octubre, más de 26 millones de ciudadanos están convocados a votar para elegir autoridades regionales, provinciales y distritales para el período 2027-2030.

La logística electoral contempla que el material llegue antes de la instalación de las mesas, con el fin de que los miembros de mesa dispongan de los elementos necesarios.