DNI electrónico gratis para este 26 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los beneficiarios?

El DNI electrónico es un documento de identidad que permite acreditar la identidad de una persona y realizar trámites y servicios digitales de manera segura - Créditos: Andina.

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La Municipalidad de Lurín anunció una campaña gratuita para tramitar el documento nacional de identidad (DNI) electrónico este sábado 26 de agosto en el complejo deportivo Carlos Lau Aranda, ubicado en la zona D del distrito. La jornada se desarrollará desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m. y estará dirigida a determinados grupos de la población.

La actividad busca facilitar el acceso a los trámites de identificación para menores de 17 años y adultos mayores de 60 años a más. De acuerdo con la información difundida por la comuna, los interesados podrán acudir durante el horario establecido para realizar las gestiones contempladas en la jornada.

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La campaña contará con un número limitado de atenciones. En total, se habilitarán 100 cupos y el ingreso se realizará bajo la modalidad de orden de llegada. Por ello, las personas que cumplan con el público objetivo deberán considerar esta condición antes de acudir al recinto municipal.

La campaña permitirá que los vecinos que forman parte de los grupos beneficiarios efectúen sus trámites de manera gratuita - Créditos: Municipalidad de Lurín.

Durante la jornada se ofrecerán diferentes procedimientos relacionados con el documento de identidad. Los servicios disponibles serán los siguientes:

Foto gratis: los beneficiarios podrán acceder a la toma de fotografía requerida para la gestión correspondiente.

Trámite de renovación: permitirá solicitar la actualización del documento cuando corresponda efectuar este procedimiento.

Rectificación de datos: estará disponible para quienes necesiten corregir o modificar información registrada en su identificación.

Para participar en la campaña, los asistentes deberán presentar documentación que permita iniciar el trámite solicitado. La Municipalidad de Lurín indicó que es necesario contar con el DNI en físico o una copia del documento, por lo que se recomienda revisar este requisito antes de trasladarse al punto de atención.

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En caso de que el procedimiento corresponda a un cambio de domicilio, se solicitará además una copia del recibo de agua o luz. Este documento adicional será necesario únicamente para quienes requieran modificar la dirección consignada en su identificación.

La jornada representa una alternativa para que los vecinos comprendidos en los grupos establecidos puedan realizar sus gestiones sin asumir el costo habitual de determinados servicios vinculados con la obtención o actualización del DNI electrónico. La atención se concentrará en una sola fecha y dentro del horario anunciado por la municipalidad.

La actividad busca facilitar el acceso a los trámites de identificación para menores de 17 años y adultos mayores de 60 años a más - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las características del DNI electrónico?

Mayor seguridad: Incorpora elementos tecnológicos que dificultan su falsificación y permiten verificar la identidad del titular.

Chip integrado: Contiene un chip electrónico que almacena información del ciudadano y facilita procesos de identificación digital.

Firma digital: Permite utilizar una firma digital con validez legal para determinados trámites y operaciones realizadas de manera remota.

Identificación digital: Facilita la acreditación de la identidad en plataformas y servicios que cuentan con mecanismos de autenticación electrónica.

Datos personales: Presenta nombres y apellidos, número de documento, fecha de nacimiento, fotografía, firma y otros datos de identificación.

Biometría: Incorpora elementos vinculados con la identificación biométrica, lo que contribuye a reforzar la comprobación de identidad.

Uso en trámites: Permite acceder a determinados servicios digitales de entidades públicas y privadas que admiten este mecanismo.

Diferentes versiones: Existen distintas generaciones del DNI electrónico, entre ellas las versiones 1.0, 2.0 y 3.0, que incorporan mejoras tecnológicas.