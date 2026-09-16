Fibra óptica y WiFi clandestino: así conectaban a internos de Castro Castro para realizar llamadas extorsivas desde prisión, según autoridades

En un operativo conjunto, autoridades hallaron en un cerro de San Juan de Lurigancho un dispositivo clandestino que proporcionaba internet a los internos del penal Castro Castro. Este acceso era utilizado para cometer delitos como la extorsión desde el interior de la cárcel. 24 Horas

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Un operativo conjunto permitió detectar una infraestructura clandestina de telecomunicaciones instalada en un cerro próximo al penal Castro Castro. La intervención estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía y el Ministerio Público, con el objetivo de identificar y retirar los equipos que proporcionaban conexión a internet hacia el establecimiento penitenciario.

El dispositivo fue encontrado en una zona elevada, a poca distancia del centro penitenciario, declarado en emergencia. La instalación permitía transmitir una señal inalámbrica hacia el interior del penal y facilitar el acceso a internet mediante dispositivos móviles.

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De acuerdo con lo expuesto durante la intervención, la conectividad podía permitir el envío de mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp y la realización de llamadas desde el interior del establecimiento. Las autoridades relacionaron este tipo de comunicaciones con casos de extorsión.

El especialista del Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó los componentes utilizados y detalló cómo el personal especializado consiguió rastrear la fuente de la señal pese a la ubicación de los equipos en una zona de difícil acceso.

Los equipos utilizados para llevar internet al penal

Bandeja de empalme de fibra óptica, media converter, switch y módem router. Difusión

La infraestructura detectada estaba compuesta por varios dispositivos que, en conjunto, permitían recibir la conexión y transmitirla de forma inalámbrica hacia el penal.

El especialista del MTC explicó que el sistema contaba con una bandeja de empalme de fibra óptica, un media converter, un switch y un módem router. El primero permite organizar las conexiones de fibra, mientras que el convertidor cumple una función de transformación de la señal para el funcionamiento de la red.

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“Está conformado por una bandeja de empalme de fibra óptica, un media converter, que es un convertidor análogo a digital. Tiene un switch, tiene un módem router, que permite justamente la conectividad para poder ser transmitida de manera inalámbrica dentro de los penales”, explicó el especialista.

La presencia de estos elementos permitía generar una red capaz de entregar conexión a dispositivos móviles dentro del establecimiento penitenciario, según la explicación proporcionada durante el operativo.

Una señal que podía facilitar llamadas y mensajes

MTC, Policía y Ministerio Público detectaron infraestructura de telecomunicaciones instalada en un cerro cercano al penal Castro Castro. Composición: Infobae

El MTC señaló que este tipo de infraestructura puede facilitar comunicaciones desde el interior de los establecimientos penitenciarios mediante teléfonos u otros terminales móviles.

El especialista indicó que las conexiones detectadas en este tipo de intervenciones pueden permitir el envío de mensajes por WhatsApp y la realización de llamadas. En el caso del operativo desarrollado cerca de Castro Castro, las autoridades vincularon estas comunicaciones con llamadas extorsivas.

“Como bien sabemos, se detecta muchas veces llamadas ilícitas dentro de los penales. Justamente es porque este tipo de infraestructura que se instala permite la conectividad para que a través de los dispositivos o terminales móviles puedan enviar mensajes por WhatsApp o hacer llamadas extorsivas”, señaló el representante del MTC.

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La infraestructura fue retirada durante la intervención para impedir que continuara proporcionando el servicio de comunicación hacia el establecimiento penitenciario.

MTC, Policía y Fiscalía retiraron los equipos

Luego de ubicar la instalación, las entidades que participaron en el operativo coordinaron el retiro de los dispositivos. La acción incluyó la incautación de los equipos utilizados para establecer la conexión.

“Vamos a proceder con la incautación, el retiro de los equipos, justamente en coordinación con la Policía, el Ministerio Público y el MTC”, afirmó el especialista.

El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que estas acciones forman parte de los operativos que el sector desarrolla a nivel nacional para detectar servicios de comunicaciones instalados de forma ilegal.

La intervención permitió desactivar la infraestructura ubicada en el cerro próximo a Castro Castro y retirar los componentes empleados para transmitir la señal hacia el penal.

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Equipos ocultos en zonas de difícil acceso

La señal llegaba mediante fibra óptica y era convertida y distribuida a través de diversos equipos para transmitirla inalámbricamente hacia el establecimiento. Difusión

La ubicación de la infraestructura representó uno de los elementos considerados por las autoridades durante la intervención. Los equipos estaban instalados en un cerro cercano al establecimiento penitenciario, en una zona elevada y de acceso complicado.

El especialista del MTC explicó que la instalación de estos sistemas requiere conocimientos técnicos vinculados con las telecomunicaciones. También señaló que quienes colocan este tipo de infraestructura pueden recurrir a lugares de difícil acceso o introducir los equipos dentro de viviendas para dificultar su identificación.

“Para instalar este tipo de infraestructura, el personal también es técnico, tiene que tener conocimiento en telecomunicación y justamente ellos tratan cada vez de poner en lugares de menos acceso o también utiliza dentro de viviendas mimetizado de tal manera que sea difícil poder localizar”, explicó.

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Pese a estas dificultades, el especialista indicó que el personal de la Dirección General cuenta con equipamiento capaz de rastrear la señal y llegar hasta su fuente.

Autoridades evalúan la posible existencia de otros dispositivos

Durante la intervención también se planteó la posibilidad de que existan instalaciones similares en otros puntos próximos al penal. El especialista confirmó que los equipos utilizados para proporcionar conectividad pueden ser ubicados mediante labores técnicas de rastreo.

“Sin embargo, con el personal que contamos a través de la dirección general y el equipamiento, podemos llegar a la fuente de señal”, sostuvo.

La intervención en el cerro próximo a Castro Castro se realizó con participación conjunta del MTC, la Policía y el Ministerio Público, dentro de las acciones destinadas a detectar y retirar infraestructura clandestina utilizada para proporcionar servicios de comunicaciones hacia establecimientos penitenciarios.

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