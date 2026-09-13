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Vinicius Fernandes asume el mando de Deportivo Soan pensando en las ‘semis’ de la Liga Peruana de Vóley: “Tenemos que ir etapa por etapa”

El entrenador brasileño llega con una trayectoria que incluye clubes como Vasco da Gama y Botafogo, paso por la Superliga de Brasil, experiencia en Estados Unidos y una etapa en Baréin, y asume por primera vez como técnico principal

El nuevo estratega llega desde una ruta que incluye Vasco da Gama, Botafogo, la Superliga de Brasil y trabajos en Estados Unidos y Baréin, con la misión de elevar al club (La Catedra Deportes)
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El brasileño Vinicius Fernandes es el nuevo director técnico de Deportivo Soan para la temporada de la Liga Peruana de Vóley. El estratega, que acumuló años de trabajo en categorías formativas y en competencias de alto nivel tanto femeninas como masculinas, asume por primera vez en su carrera el rol de entrenador principal.

Su llegada al club peruano marca un paso decisivo en su trayectoria profesional. “Estoy muy contento y creo que vamos a hacer un trabajo muy duro, pero muy importante por esta temporada”, afirmó Fernandes al ser presentado.

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El técnico adelantó que el objetivo inmediato es clasificar a los playoffs, aunque dejó en claro que las aspiraciones del equipo apuntan más alto: llegar a las semifinales del certamen nacional.

Una carrera forjada entre Brasil, Estados Unidos y Oriente Medio

Vinicius Fernandes - Deportivo Soan - Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 13 septiembre
Brasil, Estados Unidos y Baréin forman parte del recorrido de Vinicius Fernandes. El estratega llega a la Liga Peruana de Vóley con experiencia en categorías formativas y competencias de alto nivel. (La Catedra Deportes)

Vinicius Fernandes construyó su perfil técnico en algunos de los clubes más reconocidos del vóley brasileño. Pasó por Vasco da Gama y Botafogo, dos instituciones de peso en el deporte carioca, y también integró el cuerpo técnico de las selecciones del estado de Río de Janeiro. Esa base formativa lo llevó luego a la Superliga de Brasil, la competencia de mayor nivel del continente, donde adquirió experiencia tanto en la rama femenina como en la masculina.

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Su recorrido no se limitó a Sudamérica. Fernandes trabajó en Estados Unidos vinculado al vóley de playa y, más recientemente, se desempeñó como asistente técnico en Baréin, en el Medio Oriente, al frente de un equipo masculino. Esa experiencia internacional le aportó una visión amplia del juego y distintas metodologías de entrenamiento que ahora pretende volcar en el club peruano.

“Agradezco mucho la oportunidad que me han dado acá en Soan y estoy ansioso para estrenar en la liga. Es una liga fuerte, ya la acompaño hace un tiempo y sé que está creciendo”, señaló el técnico para La Catedra Deportes, quien subrayó que su intención es contribuir al desarrollo del club y al crecimiento del vóley peruano en general.

Trabajo desde la base y filosofía de largo plazo

Vinicius Fernandes - Deportivo Soan - Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 13 septiembre
El proyecto de Vinicius Fernandes en Deportivo Soan también mira hacia las divisiones menores. El brasileño busca transmitir una misma filosofía de trabajo para facilitar el salto al plantel profesional. (Deportivo Soan)

Uno de los ejes centrales del proyecto que Fernandes quiere instalar en Deportivo Soan pasa por el vínculo entre el plantel principal y las divisiones menores. El técnico brasileño considera que ese puente es indispensable para garantizar la continuidad del nivel competitivo y para que las jugadoras jóvenes lleguen preparadas al vóley profesional.

En el club ya entrenan alrededor de cinco o seis jugadoras de la categoría sub-19, a quienes Fernandes observa con atención. “Es fundamental el contacto que tiene el entrenador de los equipos de mayores con las categorías de base, porque ahí se transmite la filosofía desde temprano, para que cuando lleguen a jugar con las jugadoras mayores en la liga profesional, estén listas”, explicó.

El estratega reconoció que el salto entre la sub-19 y el plantel mayor es amplio, y que lo habitual sería que ese proceso transitara por la sub-21. Aun así, mostró confianza en la evolución de las jóvenes: “Con el tiempo van a llegar al mismo nivel técnico de las mayores. Creo que eso va a pasar”.

Quienes lo observaron durante los primeros entrenamientos destacaron su intensidad dentro de la cancha. Fernandes no eludió esa descripción: “Adentro de la cancha es mi vida. Me porto de esa manera porque es la cosa más importante que hago en mi vida, es trabajar con el vóley. Y creo que transmitir esa pasión a las jugadoras es lo que va a hacer la diferencia. Si entrenamos duro y dedicados, así vamos a jugar también en los partidos”.

Cuatro brasileñas en el plantel y dos refuerzos en camino

Vinicius Fernandes - Deportivo Soan - Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 13 septiembre
La plantilla de Deportivo Soan tendrá cuatro brasileñas y espera dos incorporaciones más. Fernandes destacó que las extranjeras conocen su metodología y facilitarán la aplicación de su propuesta. (Deportivo Soan)

Para afrontar la temporada, Deportivo Soan cuenta con cuatro jugadoras extranjeras ya incorporadas al grupo de trabajo: Linda Costa, Ana Caroline, Milena y Pámela, las cuatro de nacionalidad brasileña. Fernandes valoró especialmente la presencia de este bloque, ya que comparten con él la misma cultura de entrenamiento. “La metodología de trabajo para ellas es natural. La manera en que me ven intenso en la cancha, ellas están acostumbradas, porque sé por dónde pasaron y con quién entrenaron. Va a ser muy fácil poner mi trabajo junto a ellas”, sostuvo.

Restan por sumarse dos jugadoras. La primera es Fanta Fofana, opuesta de nacionalidad francesa. La segunda es una jugadora peruana identificada como China, quien actualmente reside en Estados Unidos y tiene antecedentes en la selección nacional del Perú.

Sobre la liga peruana en su conjunto, Fernandes destacó el impacto positivo que genera la incorporación de figuras extranjeras de mayor renombre: “Con la cantidad de jugadoras extranjeras cada vez más, con jugadoras de nombres más prestigiados, eso va a contribuir para que las jugadoras peruanas igual se pongan en un nivel más alto”.

En cuanto a los objetivos de la temporada, el técnico fue claro al fijar prioridades sin descartar metas ambiciosas: “Nuestro objetivo es que en cualquier partido vamos a entrar para ganar. No existe otro pensamiento. Tenemos que ir etapa por etapa. El primer objetivo es estar en los playoffs, pero creo que podemos hacer algo más. Un paso más sería pensar en la semifinal y para eso vamos a trabajar”.

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