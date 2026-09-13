PNP captura en Villa María del Triunfo a integrante de “Los Sahuesos NG” con fusil AK-47 y pistola Glock

Medina Espinoza registra antecedentes por robo agravado y dos requisitorias que no estaban vigentes al momento de su captura. (Crédito: Mininter) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un fusil de asalto AK-47, una pistola Glock calibre 9 milímetros y municiones fueron incautados durante la captura en flagrancia de un presunto integrante de la banda criminal “Los Sahuesos NG”, en un operativo desarrollado en Villa María del Triunfo, en Lima Sur. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El detenido, identificado como Rubber Oscar Junior Medina Espinoza y conocido con el alias de “Chaval”, permanecía en un inmueble de la zona cuando fue reducido por agentes de la División de Emergencia (Diveme). La operación se ejecutó como resultado de una labor de inteligencia previa orientada a desarticular estructuras criminales que operan en el sur de la capital peruana.

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La PNP incautó un fusil AK-47, una pistola Glock de 9 milímetros y municiones en un operativo en Villa María del Triunfo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Armas incautadas serían usadas para extorsionar

Según las primeras investigaciones, la pistola Glock, que presentaba la numeración de serie erradicada, junto con el fusil AK-47 y las municiones halladas en el lugar, serían utilizados para cometer extorsiones y otros ilícitos en Villa María del Triunfo y zonas aledañas. La eliminación del número de serie en el arma corta constituye un indicio adicional que las autoridades tomarán en cuenta durante las diligencias en curso.

“Los Sahuesos NG”, la organización a la que pertenecería el detenido, estaría vinculada a delitos contra el patrimonio y a extorsiones registradas en el sur de Lima. El material incautado y el propio Medina Espinoza fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, donde continúan las diligencias con conocimiento del Ministerio Público.

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Antecedentes de los detenidos

Las verificaciones policiales establecieron que Medina Espinoza cuenta con antecedentes por el delito de robo agravado, además de dos requisitorias que, según los registros consultados, no se encontraban vigentes al momento de su captura. Estos datos forman parte del expediente que las autoridades competentes utilizarán para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En paralelo, la PNP desplegó otro operativo de carácter preventivo en la Carretera Central, a la altura de Chosica, donde intervino a 15 personas que vestían prendas distintivas de Alianza Lima tras registrarse hechos que alteraron el orden público. Entre los intervenidos se identificó a un hombre de 31 años con una requisitoria vigente por robo agravado, mientras que tres personas con lesiones fueron trasladadas a un centro de salud local para recibir atención médica.

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La División de Emergencia ejecutó la captura en Lima Sur tras una labor de inteligencia contra estructuras criminales que operan en el sur de la capital. (Crédito: Mininter) (Imagen Ilustrativa Infobae)