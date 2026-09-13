Perú

Delincuentes ingresan a misa en Chiclayo y roban a feligrés: se llevaron S/700, tarjetas y documentos

Los asaltantes aprovecharon la presencia de numerosos asistentes a un matrimonio para sustraer una cartera con dinero en efectivo, tarjetas y documentos personales

Chiclayo
Un feligrés denunció que le sustrajeron una cartera mientras participaba en una ceremonia por un matrimonio en la parroquia María Vianney, en Chiclayo
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Un feligrés denunció haber sido víctima del robo de sus pertenencias mientras participaba en una misa celebrada durante un matrimonio en la parroquia María Vianney, en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del templo.

Las imágenes muestran a dos sospechosos, uno vestido con una camisa celeste y otro con una casaca roja, desplazándose entre los asistentes durante la ceremonia.

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El encargado del recinto calificó el hecho de “lamentable” y señaló, en declaraciones a Panamericana TV, que es la primera vez que se registra un incidente de este tipo dentro del templo.

Según explicó, los delincuentes sustrajeron la cartera de uno de los asistentes, quien se encontraba cuidando las pertenencias, aparentemente, de una dama de honor de la novia.

Los asaltantes aprovecharon la presencia de numerosos asistentes a un matrimonio para sustraer una cartera con dinero en efectivo, tarjetas y documentos personales

En el bolso había documentos personales, tarjetas de crédito y cerca de 700 soles (unos 190 dólares) en efectivo, según la denuncia.

Los sospechosos habrían aprovechado la cantidad de personas que asistieron al matrimonio para desplazarse entre los presentes y apoderarse de las pertenencias sin ser detectados en ese momento.

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La parroquia entregó al agraviado dos videos registrados por sus cámaras de seguridad, que podrán ser utilizados como evidencia durante las investigaciones y contribuir a la identificación de los responsables. “Ojalá que puedan dar con los malhechores”, afirmó el encargado.

Chiclayo será una de las estadías que tendrá el papa León XIV en su gira papal al Perú prevista para noviembre próximo, en un viaje que lo llevará también a Lima, Cusco y Pucallpa.

La Santa Sede confirmó que el pontífice visitará el país entre el 11 y el 17 de noviembre, como parte de su primer viaje apostólico a Sudamérica, que incluirá además Uruguay y Argentina.

La visita tendrá un significado especial para el pontífice, nacido como Robert Francis Prevost, ya que fue obispo de esta diócesis entre 2015 y 2023, antes de trasladarse al Vaticano. Durante su permanencia en la región, Prevost desarrolló buena parte de su labor pastoral y mantuvo contacto con comunidades religiosas y sociales del norte del país.

Las cámaras del templo registraron a dos hombres, uno con camisa celeste y otro con casaca roja, desplazándose entre los asistentes
Las cámaras del templo registraron a dos hombres, uno con camisa celeste y otro con casaca roja, desplazándose entre los asistentes

De acuerdo con la información difundida por la diócesis, la agenda en Chiclayo contempla actividades en distintos puntos vinculados con su trayectoria pastoral, entre ellos la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. También está prevista una misa multitudinaria en la zona de Pimentel y una visita a la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca.

El viaje de León XIV a territorio nacional se producirá poco más de un año después de su elección como sucesor de Francisco y supondrá su regreso al país donde ejerció durante años su ministerio episcopal.

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