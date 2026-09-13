Perú

Aeronave con seis personas a bordo realizó aterrizaje forzoso en Pucallpa y terminó sobre una playa en la ribera del río Ucayali

El Piper PA-32, matrícula OB-2202, llevaba cinco pasajeros y un tripulante. Todos fueron trasladados a Pucallpa para pasar controles médicos

Una aeronave de Retwin SAC tuvo que realizar una maniobra de emergencia durante la ruta Contamana-Pucallpa. Composición: Infobae
Una aeronave de Retwin SAC tuvo que realizar una maniobra de emergencia durante la ruta Contamana-Pucallpa. Composición: Infobae
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Aeronave de la empresa Retwin SAC realizó un aterrizaje forzoso este domingo 13 de septiembre durante un vuelo entre Contamana y Pucallpa, en Ucayali. El incidente ocurrió poco antes de la llegada prevista a la ciudad de destino y terminó con la aeronave sobre una playa ubicada en la ribera del río Ucayali.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que las seis personas que viajaban en la aeronave resultaron ilesas. A bordo se encontraban un tripulante y cinco pasajeros, quienes fueron trasladados posteriormente hacia Pucallpa para recibir atención médica.

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La aeronave involucrada es un Piper PA-32 con matrícula OB-2202. De acuerdo con el reporte oficial del MTC, la nave partió desde Contamana a las 10:12 a. m. y tenía previsto llegar a Pucallpa a las 10:39 a. m.

El incidente activó la respuesta de las autoridades y equipos de emergencia. Un helicóptero del Ejército del Perú acudió hasta la zona del aterrizaje para trasladar a los seis ocupantes hacia Pucallpa, donde pasaron los controles médicos correspondientes.

Avioneta declaró una emergencia antes de llegar a Pucallpa

Según el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la aeronave operada por Retwin SAC declaró una emergencia un minuto antes de la hora prevista para su llegada a Pucallpa.

El MTC precisó que el vuelo partió de Contamana a las 10:12 a. m. con destino a Pucallpa. A las 10:50 a. m., la tripulación comunicó que la aeronave consiguió realizar un aterrizaje en una playa situada aproximadamente a diez millas de Pucallpa, en la ribera del río Ucayali.

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El aterrizaje forzoso permitió que los ocupantes permanecieran con vida y sin lesiones reportadas. La información oficial no precisa, por el momento, cuál fue la emergencia que llevó a la tripulación a efectuar la maniobra ni qué problema presentó la aeronave durante el trayecto.

Cinco pasajeros viajaban en la aeronave

El vuelo tenía cinco pasajeros y un tripulante. Los pasajeros registrados son Cecia Guadalupe Pinedo Lozano, Branny Andere Ruiz Rivera, Kenny Roberth Ferrer Horna, Acela Lutgarda Vela Cárdenas y Jesús Simón Simons López.

El MTC confirmó que las seis personas fueron evacuadas de la zona donde ocurrió el aterrizaje. Un helicóptero del Ejército del Perú participó en el traslado hacia Pucallpa, ciudad en la que los ocupantes pasaron controles médicos.

La información oficial difundida por el ministerio establece que ninguno de los seis ocupantes resultó afectado por el incidente. Los primeros reportes que circularon tras el hecho señalaban que la aeronave terminó sobre una playa cercana a Pucallpa.

Investigación determinará las causas del incidente

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició las acciones correspondientes para establecer las causas del aterrizaje forzoso.

El organismo especializado deberá revisar las circunstancias del vuelo y los factores que llevaron a la tripulación a declarar la emergencia antes de la llegada prevista a Pucallpa. Por el momento, el MTC no atribuye el incidente a una causa específica.

La investigación permitirá determinar qué ocurrió durante el trayecto entre Contamana y Pucallpa y establecer las circunstancias relacionadas con el aterrizaje efectuado en la ribera del río Ucayali.

MTC señala que la empresa cuenta con autorización

Una aeronave de la empresa Red Wing S.A.C., que cubría la ruta Contamana-Pucallpa, realizó un aterrizaje forzoso en una playa a 10 millas de su destino. Afortunadamente, los cinco pasajeros y el tripulante a bordo resultaron ilesos. - Canal N

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también indicó que Retwin SAC cuenta con autorización para realizar operaciones aéreas. La empresa se encuentra bajo las acciones de inspección y vigilancia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Este aspecto forma parte de la información oficial proporcionada por el MTC tras el incidente. La entidad señaló que mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier dato oficial adicional relacionado con el caso.

La aeronave Piper PA-32 permanece vinculada a la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, que deberá establecer las causas del aterrizaje forzoso registrado durante la ruta Contamana–Pucallpa.

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