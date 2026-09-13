Pablo Guede apuesta por la inclusión de Alessandro Burlamaqui en el Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede apuesta por la presencia de Alessandro Burlamaqui en el clásico del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1

Guardar

Que Pablo Guede es un hombre de riesgos es más que conocido, pero que esa faceta se haga manifiesta en una situación palmaria para Alianza Lima genera una mayor sorpresa de la habitual. Amparado en el factor sorpresa, el argentino ha apostado por la presencia de Alessandro Burlamaqui en el centro del campo para el clásico contra Universitario, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

En la antesala del partido más atractivo de la semana, el director técnico de los íntimos expuso las razones que lo llevaron a incluir al hispano-peruano en sus planes recientes. Por lo que dio a entender, quedó más que impresionado con su recuperación personal tras arrastrar una dolencia que mermó su estado de momento en La Victoria.

PUBLICIDAD

Alessandro Burlamaqui llegó a mediados del año anterior procedente del ascenso de España. - Crédito: AFP

“La verdad que Burlamaqui después de la lesión que tuvo, que no pudo hacer la pretemporada, estaba trabajando muy bien. Creo que los últimos dos partidos entró muy bien y se ganó la posibilidad de estar hoy en el once inicial”, declaró Guede a L1MAX.

Con ese movimiento, que supone un golpe a la mesa para propios y extraños, el argentino ha modificado sustancialmente el mediocampo de Alianza Lima. Se estima que Alessandro aportará no solo con equilibrio, también con mucha fuerza para desarticular los ataques que se elaboren en el ecuador de la cancha de Matute.

PUBLICIDAD

Burlamaqui, camino con inconvenientes

Alejado de los reflectores, luego de una eclosión fugaz con el Valencia, Alessandro Burlamaqui intentaba hacerse un camino en la tercera categoría de España. No obstante, un giró de 180° grados llegó a su vida cuando Alianza Lima tocó a su puerta para que reforzarse el plantel, que afrontaba doble competencia.

Emocionado por la propuesta y la valoración, Burlamaqui aceptó inmediatamente el traspaso hacia La Victoria, lo que suponía el inicio de su trayectoria en el fútbol peruano. Bajo los mandos de Néstor Gorosito, se le asignó un rol como revulsivo.

Alessandro Burlamaqui fichó a mediados del 2025. - Crédito: Alianza Lima

Su primer contacto en la Liga 1 fue adecuado, dado que totalizó ocho partidos en el Torneo Clausura 2025 y cuatro más en la CONMEBOL Sudamericana. Para la siguiente temporada, había planeado hacerse de un lugar en la estructura ya liderada por Pablo Guede, pero no pudo ser posible por evaluaciones técnicas.

PUBLICIDAD

Aun así, el mediocentro peruano mantuvo su línea de pieza de recambio, la cual se vio estropeada en julio cuando sufrió una lesión de cuádriceps que afectó su condición física. Una vez recuperado, volvió a su senda habitual hasta que el DT Guede decidió concederle su primera titularidad en el clásico (12.09.2026)

[NOTICIA EN DESARROLLO...]