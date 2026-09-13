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Alex Valera destacó el triunfo de Universitario ante Alianza Lima: “No se ha hecho un gran partido, pero pudimos sacar tres puntos”

El atacante admitió que el rival dominó el balón en Matute, aunque destacó que su equipo aprovechó un error defensivo para quedarse con los tres puntos y ser líderes del Clausura

Tras un partido intenso, Alex Valera conversó sobre el gol agónico que le dio la victoria a Universitario y lo que significa para él volver a anotar en un partido importante como el clásico ante Alianza Lima | L1MAX
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Alex Valera celebró el triunfo 2-1 de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima, disputado en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El delantero anotó el primer gol del encuentro y habló ante las cámaras de L1 Max tras el pitazo final.

“Feliz, contento por el triunfo”, expresó Valera al ser consultado por las sensaciones que le dejó el partido. El atacante remarcó la seguidilla de resultados positivos que atraviesa el plantel crema en las últimas fechas del certamen. “Creo que venimos sumando. Hemos sumado tres puntos importantes con equipos muy fuertes. No se ha hecho un gran partido, pero bueno, pudimos sacar tres puntos adelante”, agregó el goleador en diálogo con el canal oficial del torneo.

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El gol de Valera llegó en el minuto 16, luego de una contra que inició Gianluca Lapadula, quien ganó la posición a Renzo Garcés y cedió el balón al delantero para el 1-0 parcial. La definición del triunfo se dio en el último minuto del partido, cuando Lisandro Alzugaray aprovechó un error entre el arquero Alejandro Duarte y el defensor Gianfranco Chávez para marcar el 2-1 definitivo. Alianza Lima había descontado a través de Federico Girotti.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Valera vivió el clásico como una final

Consultado sobre si el equipo asumió el compromiso como una final, tal como lo había planteado el técnico Héctor Cúper en la previa, Valera coincidió con esa lectura. “Creo que todos los partidos son finales y hoy no fue una excepción”, sostuvo. El delantero explicó que la definición del encuentro se dio en los instantes finales: “Pudimos sacar tres puntos al último minuto, justo un error de ellos, y pudimos anotar el gol”.

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La referencia del jugador coincide con la secuencia del partido: el gol de Alzugaray se produjo tras una desatención del arquero rival, en la última jugada del cotejo disputado en Matute.

El futbolista Alex Valera habla ante micrófonos frente a un panel publicitario con marcas patrocinadoras
El delantero Alex Valera declara a la prensa tras la victoria de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima en el Torneo Clausura. (L1MAX)

Reconoció la posesión de Alianza Lima

Ante la pregunta de si un empate hubiera sido un resultado justo, el atacante evitó una respuesta categórica y admitió el dominio del balón por parte del local. “Yo creo que ellos han tenido más posesión del balón”, señaló. Sin embargo, remarcó que la definición llegó en los minutos finales: “Pero bueno, como te digo, salió el gol al último minuto y pudimos ganarlo”.

Alianza Lima dominó la posesión durante buena parte del compromiso, aunque no logró traducir esa superioridad en el marcador antes de la última jugada. El resultado dejó a Universitario en la primera posición de la tabla del Torneo Clausura tras la novena fecha, mientras que el conjunto local descendió al décimo puesto de la clasificación.

Dos futbolistas con la camiseta crema de Universitario de Deportes se abrazan en el campo de juego
Jugadores de Universitario de Deportes festejan el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en el clásico de la Liga 1. (@Liga1TeApuesto)

El gol tuvo un significado personal para Valera

Sobre el valor que representó su tanto, Valera lo enmarcó en un plano personal y afectivo, más allá de lo estrictamente futbolístico. “Importante para mí, para mi familia, para mis amigos y para toda la gente crema que nos está viendo”, sostuvo el atacante, quien de esta manera marcó su segundo gol en clásicos ante Alianza Lima con la camiseta de Universitario y está cerca de cumplir su promesa de lograr llegar a los 100 goles antes del fin del torneo.

Con este triunfo, Universitario extendió su racha sin derrotas en el estadio Alejandro Villanueva, un dato que refuerza el dominio reciente del equipo crema en su historial de visitas al reducto aliancista. El resultado se produjo en el marco de la novena fecha del certamen.

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