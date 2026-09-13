Keiko Fujimori se jacta de que su Gobierno “que recién inicia no está sentado cómodamente en la capital”

La mandataria defendió sus desplazamientos por las regiones y destacó la entrega de obras, maquinaria y apoyo productivo a las comunidades

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La presidenta Keiko Fujimori afirmó este domingo que su Gobierno “no está sentado cómodamente en la capital”, sino que recorre el país para llevar recursos del Estado a las regiones, especialmente a las zonas más vulnerables.

“Este Gobierno que recién inicia no está sentado en la capital, ¡está recorriendo el país constantemente!”, declaró durante una actividad oficial en el distrito de Paccaritambo (Cusco), donde inauguró una cocha y entregó maquinaria y semillas a productores agrarios.

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Fujimori sostuvo que el objetivo de estos desplazamientos es garantizar que los recursos públicos se traduzcan en obras y apoyo directo para las comunidades. “Estamos aquí para decirles que el Gobierno está presente”, dijo.

Informó además que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), impulsa un programa dirigido a mujeres de zonas altoandinas, que contempla financiamiento para sus proyectos productivos.

En la actividad también participó el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien pidió priorizar la siembra y cosecha de agua para fortalecer las actividades productivas de las zonas altoandinas, donde más del 70 % de la población se dedica al sector agrícola y pecuario.

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La mandataria, por su parte, destacó el compromiso de Salcedo para impulsar una carretera considerada fundamental para la región y señaló que durante su encuentro también abordaron pedidos para modernizar escuelas y hospitales.

Durante el acto oficial, al que solo tuvo acceso TV Perú, Fujimori no fue consultada sobre la muerte de su primo, Ysidro Fernando Kagami Fujimori, de 67 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en el distrito limeño de La Molina.

Viaje al extranjero

El último viernes, la mandataria solicitó al Senado autorización para realizar su primer viaje oficial al extranjero, con destino a Nueva York, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 al 24 de septiembre.

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La presidenta inauguró una cocha y entregó maquinaria y semillas a productores agrarios durante una actividad oficial en Paccaritambo, Cusco

Según el documento presentado al Legislativo, Fujimori intervendrá en el debate general de la Asamblea y tiene prevista una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, además de su participación en una actividad organizada por el Atlantic Council.

Para el miércoles 23, la gobernante participará en Nueva York en reuniones sobre sostenibilidad, inversión y lucha contra el crimen organizado, además de un encuentro con empresarios iberoamericanos.

El jueves 24 presentará las prioridades económicas de su Gobierno ante inversores y participará en un foro sobre cooperación entre Australia y América Latina. También visitará la Bolsa de Valores de Nueva York, donde presidirá el tradicional toque de campana de cierre.

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