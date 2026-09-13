Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿qué pasa si no hay miembros de mesa y estás en la fila para votar?

La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reiteró el mecanismo previsto para los casos en que los miembros de mesa designados no se presenten a cumplir su función. Ante esta situación, los ciudadanos que se encuentren en la fila para votar pueden ser convocados para completar la mesa de sufragio y, según la normativa vigente, no pueden negarse a asumir el cargo.

El escenario se repite en cada proceso electoral: pese a que cada mesa cuenta con tres miembros titulares y seis suplentes, las ausencias obligan a recurrir a los electores presentes en el local de votación. La medida busca garantizar que las más de 92 mil mesas previstas a nivel nacional se instalen dentro del plazo establecido y que la jornada se desarrolle sin mayores contratiempos.

PUBLICIDAD

Plazo para instalar las mesas de sufragio

Los ciudadanos sorteados como miembros de mesa deben presentarse en su local de votación a las 6:00 a.m. del domingo 4 de octubre, hora prevista para el inicio del proceso de instalación. La votación comienza a las 7:00 a.m. y se extiende hasta las 5:00 p.m., de acuerdo con el cronograma difundido por la ONPE.

La normativa electoral establece que cada mesa cuenta con un plazo máximo hasta el mediodía para instalarse. Si al llegar esa hora la mesa no logró conformarse con el número mínimo de integrantes, queda inhabilitada y los electores asignados a ella no podrán ejercer su voto durante esa jornada.

PUBLICIDAD

Para reducir el riesgo de que esto ocurra, la ONPE duplicó el número de suplentes por mesa en comparación con procesos anteriores, con el objetivo de contar con personal de reserva suficiente para asegurar la instalación puntual en todo el país.

Los miembros de mesa sorteados deben presentarse a las 6:00 a.m. del 4 de octubre, mientras que la votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 irá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Selección de miembros sustitutos

Cuando ni los titulares ni los suplentes se presentan, la Ley Orgánica de Elecciones habilita al presidente de mesa, o a quien asuma esa función, a elegir a los integrantes faltantes entre los ciudadanos que esperan su turno para votar. Betty Luján, especialista en capacitación electoral de la ONPE, explicó a Andina que el procedimiento sigue un orden de reemplazo específico.

PUBLICIDAD

Si el presidente de mesa no se presenta, el segundo miembro asume su cargo.

El tercer miembro pasa a ocupar la función de secretario.

Uno de los suplentes toma el lugar del tercer miembro.

Si solo queda presente un titular o suplente, esa persona asume la presidencia y elige entre los electores en fila a quienes completarán la mesa.

El único requisito para ser convocado ese día es estar presente en el local de votación y cumplir con los criterios que determine el presidente de mesa, según indicó la agencia estatal.

La negativa a integrar una mesa de sufragio como sustituto en las ERM 2026 se sanciona con una multa de 275 soles, cuyo cobro corresponde al JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ERM 2026: multas por negarse a ser sustituto

El artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que los electores seleccionados para completar una mesa no pueden rechazar el cargo. La negativa se sanciona con una multa de 275 soles, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), monto que se registra en el acta electoral y cuyo cobro corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si el elector persiste en negarse, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para garantizar el cumplimiento de la función y permitir el inicio del proceso electoral. Esta sanción se acumula con la multa por no votar en caso de que el ciudadano tampoco sufrague, la cual varía entre 27,50 y 110 soles según el nivel de pobreza del distrito.

PUBLICIDAD

La Ley Orgánica de Elecciones establece un orden de reemplazo para los miembros de mesa cuando no se presentan el presidente, los titulares o los suplentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si una mesa no se instala?

Si al mediodía la mesa no logró conformarse pese al llamado a los electores en fila, se debe llenar un acta específica de esa incidencia en presencia de personal del JNE. En ese caso, la mesa queda inhabilitada y los ciudadanos asignados a ella no podrán votar en esa jornada, sin que la responsabilidad recaiga sobre los electores.

Quienes se vean afectados por esta situación deben tramitar una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar, trámite gratuito que permite justificar la ausencia de sufragio por causas ajenas a su voluntad. La sanción por no instalar la mesa, en cambio, recae exclusivamente sobre los miembros titulares y suplentes que no cumplieron con presentarse.

PUBLICIDAD

Si una mesa no se instala hasta el mediodía, los electores afectados deben pedir una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pago de compensación a sustitutos

Los ciudadanos que acepten integrar una mesa desde la fila reciben el mismo beneficio que corresponde a los miembros designados por sorteo, una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3% de la UIT. El pago se gestiona de manera automática, ya que sus datos quedan registrados en la hoja de control de asistencia y en el acta electoral durante la instalación y el escrutinio.

De acuerdo con la ONPE, el ciudadano no necesita realizar ningún trámite adicional para acceder a este pago, que se gestiona ante la entidad después de la jornada electoral. Además, quienes cumplan la función pueden acceder a un día de descanso remunerado y no compensable, siempre que hayan completado la capacitación correspondiente y ejercido el cargo durante el proceso.

PUBLICIDAD