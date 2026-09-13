Detienen a policía y a su madre por presunto caso de extorsión en Tumbes

Un suboficial de la Policía Nacional fue detenido en Tumbes, acusado del delito de extorsión agravada. En el operativo, también fue arrestada su madre, a quien se le encontró un arma de fuego en su domicilio. Conoce los detalles de esta intervención que sacude a la institución policial.| Video: 24 Horas

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Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue detenido este viernes 11 de septiembre en Tumbes, tras un operativo que también terminó con la captura de su madre en un domicilio del distrito. La intervención, realizada por disposición judicial, forma parte de una investigación por el presunto delito de extorsión agravada.

El efectivo fue identificado como S3 PNP Carlos Handerzon Zárate Bayona, de 29 años, quien fue interceptado a las 9:45 de la mañana cuando se dirigía a las instalaciones de la Región Policial Tumbes. Los agentes del Área de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Divincri de la región contaban con información previa sobre el desplazamiento del efectivo.

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La Resolución Judicial N.° 4, emitida el 9 de septiembre, ordenaba su detención preliminar por siete días para que puedan definir una prisión preventiva.

El efectivo, investigado por extorsión agravada, ya arrastraba una suspensión previa por tenencia ilegal de armas, mientras las autoridades incautaron dinero, celulares y otros bienes de interés| Foto: Difusión

Operativo policial y detención simultánea

El operativo contó con la presencia del Ministerio Público y de la defensa pública, encargados de verificar el cumplimiento de las garantías procesales durante la identificación y detención del suboficial. Entre sus pertenencias se incautaron un iPhone 14, una motocicleta, una llave de contacto, audífonos inalámbricos y 850 soles en efectivo. Tras el procedimiento, Zárate Bayona fue trasladado a la sede de la Divincri Tumbes, donde continúan las diligencias.

El efectivo policial arrastraba antecedentes recientes: se encontraba con suspensión temporal de servicio desde el 22 de julio, luego de haber sido intervenido por tenencia ilegal de arma de fuego. En esa oportunidad permaneció detenido y posteriormente recuperó la libertad.

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Mientras se producía la detención del suboficial, otro grupo de agentes ejecutó una orden judicial de allanamiento, descerraje, registro e incautación en una vivienda del asentamiento humano 12 de Setiembre, en el barrio Las Malvinas. En el segundo nivel del inmueble, dentro del dormitorio de Yaditza de los Ángeles Bayona Albujar, de 49 años, madre del suboficial, los agentes hallaron un arma de fuego junto con cinco cartuchos guardados en un ropero.

Policía y su madre, detenidos en Tumbes: hallan arma ilegal en la vivienda| Foto: Difusión

Debido al hallazgo, la mujer quedó detenida en flagrancia por el presunto delito contra la seguridad pública.

“He procedido a su detención por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego”, declaró el general PNP Luis José Quiroz Dávila, jefe de la Región Policial Tumbes.

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Agentes de la Divincri capturaron al suboficial cuando llegaba a su unidad y, en paralelo, allanaron el domicilio familiar donde localizaron municiones y un arma sin registro| Foto: Difusión

Tanto el suboficial como su madre fueron trasladados junto con lo incautado a las instalaciones de la Divincri Tumbes, donde proseguían las diligencias de investigación. La situación jurídica de ambos detenidos quedará definida conforme avancen las actuaciones fiscales y judiciales.

Cadena perpetua para autoridades

El ministro del Interior, César Astudillo, pidió al Congreso retomar una propuesta legislativa que había quedado sin resolución en la legislatura anterior: aplicar cadena perpetua a los policías y militares que integren organizaciones criminales o participen en la comercialización ilegal de armas, municiones o explosivos. Durante su exposición ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, el funcionario planteó que la sanción máxima alcance a los efectivos sorprendidos en flagrancia como miembros de bandas delictivas o vinculados a la venta de este tipo de material.

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