Kevin Quevedo continúa alejado: quedó afuera del Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura de Liga 1 2026 debido a disposición técnica

Hay un interés limitado por Kevin Quevedo en Alianza Lima. - Crédito: Sergio Vela

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Cabía una posibilidad, remota claro, de que Kevin Quevedo ingresase a la lista de convocados para Alianza Lima vs Universitario, por el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el entrenador Pablo Guede se mantuvo en su posición inicial y pasó de largo, marginándolo para el último clásico del certamen regular de Perú.

La confirmación de la ausencia del extremo nacional llegó sobre la noche del último viernes (11.09.2026) luego de que el entrenador argentino diera a conocer la nómina de efectivos seleccionados. En la parcela de ataque no se observó el nombre de Kevin, dejando en claro su exclusión para un enfrentamiento trascendental.

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Kevin Quevedo, marginado de Alianza Lima desde hace más de tres meses. - Crédito: Difusión

No es menos cierto que Quevedo posee galones en el plantel aliancista y una amplia experiencia en clásicos, pero el DT Guede quiso colocarlo en un escalón por debajo de su consideración debido a que percibe que su nivel no es el ideal, sobre todo en el derroche energético total dentro de una escuadra caracterizada por su amplio despliegue físico.

Aunque hay espacio en el aparato ofensivo de los ‘blanquiazules’ para el también delantero, tendrá que seguir esforzándose en las sesiones preparatorias para volver a llenarle el ojo a un entrenador, que, al parecer, le ha perdido estima y valoración dentro de sus planes.

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El atacante ha estado ausente en los últimos partidos de Alianza Lima. (Fútbol Satélite)

Al igual que Kevin Quevedo, otro futbolista de corte ofensivo ha quedado recortado del proyecto actual de Pablo Guede: Piero Cari. A pesar de que desborda talento a raudales, su condición física no deja de ser advertida por el argentino. Para el clásico en Matute, además, se ha dejado a un lado a Nicolás Díaz.

Otra baja significativa, que tal vez merme el rendimiento del bloque de La Victoria, es Paolo Guerrero, quien acusa una dolencia en el tobillo. Se ha conocido que el ‘9’ estará de baja por una semana más y su reaparición se daría después del parón FIFA.

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Kevin Quevedo se disculpó con Pablo Guede. - Crédito: Alianza Lima

Oncena perfilada en Matute

Confirmadas las ausencias en Alianza Lima, el entrenador Pablo Guede ha dado paso a la construcción de su estructura con miras al lance contra Universitario de Deportes. Siendo consciente que la obligación es ganar, alineará a sus mejores puntuales.

El cuidado de la portería estará cargo de Alejandro Duarte, quien pese a su desempeño irregular en el Torneo Clausura, seguirá velando por la seguridad del marco ‘íntimo’. Abroquelado estará por una clásica línea de cuatro compuesta por Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, y Marco Huamán.

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'cremas' en Matute por la fecha 9 del campeonato nacional. (L1 Max)

Para el centro del campo aparece la aduana representada por Fernando Gaibor, en cuyos pies estará la responsabilidad de la gestión primigenia de las acciones en ataque y a su lado trabajará Esteban Pavez con un perfil mixto, aunque su prioridad será ordenar el aspecto táctico del bloque bajo.

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A esta medular se suma un tridente más ofensivo, ubicado unos cuantos metros hacia delante, conformado por el eléctrico Eryc Castillo, el clarividente Jairo Vélez y el potente Alan Cantero, quien se ha metido a última hora entre los inicialistas. El gol, finalmente, será cosa de Federico Girotti.

Federico Girotti ha ganado pista en Alianza Lima, aunque todavía no trasciende en partidos claves. - Crédito: Sergio Vela

Consignar que Alianza Lima, actualmente, se encuentra atrapado en un huracán de malos resultados. Hace tres jornadas no sabe lo que es ganar y ha empezado a descolgarse de los primeros lugares del Torneo Clausura.

Ganarle a Universitario de Deportes, claramente, sería más que una bocanada de aire para recuperar el paso, también aumentaría la moral de un plantel tocado y discutido por los suyos.

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