Encapuchados abordaron bus rumbo a Arequipa y amenazaron con un revólver y un arma de largo alcance a los 34 pasajeros

Un bus interprovincial fue asaltado durante la noche del jueves mientras se desplazaba por la carretera entre Puerto Maldonado y Arequipa. Los pasajeros denunciaron la pérdida de dinero, celulares, joyas y otros objetos de valor. Una de las víctimas aseguró que le quitaron S/3.000, correspondientes a sus ahorros. Fuente: TV Perú Noticias

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Un grupo de 34 pasajeros de un bus interprovincial fue víctima de un asalto durante la noche del jueves, cuando la unidad de la empresa Reyna se desplazaba por la carretera que conecta Puerto Maldonado con Arequipa. Dos sujetos encapuchados abordaron el vehículo en plena ruta y amenazaron a los viajeros para quitarles sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m., varias horas después de que el bus partiera desde el terminal de Puerto Maldonado. Según el reporte de TV Perú Noticias, uno de los delincuentes portaba un arma de largo alcance, mientras que el otro llevaba un revólver y se encargaba de revisar a los pasajeros.

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Los afectados denunciaron el robo de dinero en efectivo, celulares, joyas y otros objetos de valor. Una de las víctimas contó que los delincuentes le quitaron S/3.000 que llevaba como ahorro y que lo amenazaron con un arma durante el asalto.

El asalto se registró alrededor de las 11 p. m., cuando una unidad de transporte interprovincial se dirigía de Puerto Maldonado a Arequipa. Los viajeros perdieron celulares, dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor durante el ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encapuchados abordaron bus en plena carretera y encañonaron a los pasajeros

El bus de la empresa Reyna salió aproximadamente a las 5:30 p. m. del jueves desde el terminal de Puerto Maldonado. Su destino final era Arequipa, pero durante el trayecto dos sujetos subieron a la unidad y sorprendieron a los pasajeros.

De acuerdo con el testimonio recogido por el noticiero, ambos delincuentes estaban encapuchados y portaban armas. “Uno tenía un arma de largo alcance y uno estaba con el revólver que nos rebuscaba todo, amenazando”, relató una de las víctimas durante la entrevista.

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El pasajero contó que los sujetos comenzaron a revisar a los viajeros y exigieron la entrega de sus pertenencias. En su caso, señaló que uno de los delincuentes lo apuntó mientras le exigía entregar el dinero que llevaba.

“Sí, me estaban apuntando a mí al estómago (...) a la cabeza a la vez también”, manifestó. Según su relato, los dos sujetos se ubicaron en distintos puntos del vehículo mientras realizaban el robo.

Foto referencial. (Foto: Agencia Andina)

La víctima también confirmó que los delincuentes no eran pasajeros que habían abordado el bus en el terminal, sino que subieron posteriormente durante el recorrido. Tras el ataque, los pasajeros continuaron su viaje hacia Arequipa.

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Delincuentes asaltaron a todos los pasajeros: una víctima perdió todos sus ahorros durante el robo

El pasajero confirmó que en el vehículo viajaban 34 personas y aseguró que todos fueron afectados por el asalto. “A todos, todos, todos. Nadie se salva”, declaró al ser consultado sobre el número de víctimas.

Entre los objetos sustraídos se encontraban celulares y dinero en efectivo. El afectado explicó que algunos pasajeros lograron esconder sus teléfonos antes de que los delincuentes revisaran sus pertenencias, por lo que pudieron evitar que fueran robados.

En su caso, perdió S/3.000, una suma que, según explicó, correspondía a todos sus ahorros. El joven, de 20 años, viajaba hacia Arequipa con la intención de buscar trabajo en una zona de la ciudad.

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Luego del asalto, los pasajeros continuaron su recorrido hacia Arequipa. Según el testimonio recogido por el medio estatal, el grupo tenía previsto acudir a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

Varios de los afectados acudieron a una comisaría para realizar la denuncia correspondiente. Los pasajeros buscaban dejar constancia del robo de sus pertenencias y de las amenazas sufridas durante el trayecto.

Números de emergencia en carretera

Policía de Carreteras: 110 . Para reportar asaltos, accidentes y otras emergencias en la red vial.

Sutrán: 0800-44-192 . Para reportar incidencias relacionadas con el transporte terrestre.

Fiscafono de Sutrán: 999 826 606 . Canal de WhatsApp para reportar incidencias en el transporte.

SAMU: 106 . Para atención médica de emergencia.

Bomberos: 116 . Para accidentes, rescates e incendios.

Policía Nacional del Perú: 105. Para emergencias policiales generales.