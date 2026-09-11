Perú

Encapuchados abordaron bus rumbo a Arequipa y amenazaron con un revólver y un arma de largo alcance a los 34 pasajeros

El asalto se registró alrededor de las 11 p. m., cuando una unidad de transporte interprovincial se dirigía de Puerto Maldonado a Arequipa. Los viajeros perdieron celulares, dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor

Un bus interprovincial fue asaltado durante la noche del jueves mientras se desplazaba por la carretera entre Puerto Maldonado y Arequipa. Los pasajeros denunciaron la pérdida de dinero, celulares, joyas y otros objetos de valor. Una de las víctimas aseguró que le quitaron S/3.000, correspondientes a sus ahorros. Fuente: TV Perú Noticias
Guardar

Un grupo de 34 pasajeros de un bus interprovincial fue víctima de un asalto durante la noche del jueves, cuando la unidad de la empresa Reyna se desplazaba por la carretera que conecta Puerto Maldonado con Arequipa. Dos sujetos encapuchados abordaron el vehículo en plena ruta y amenazaron a los viajeros para quitarles sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m., varias horas después de que el bus partiera desde el terminal de Puerto Maldonado. Según el reporte de TV Perú Noticias, uno de los delincuentes portaba un arma de largo alcance, mientras que el otro llevaba un revólver y se encargaba de revisar a los pasajeros.

PUBLICIDAD

Los afectados denunciaron el robo de dinero en efectivo, celulares, joyas y otros objetos de valor. Una de las víctimas contó que los delincuentes le quitaron S/3.000 que llevaba como ahorro y que lo amenazaron con un arma durante el asalto.

Dos hombres con pasamontañas y capuchas negras sostienen armas de fuego en el pasillo central de un autobús iluminado con luz azul.
El asalto se registró alrededor de las 11 p. m., cuando una unidad de transporte interprovincial se dirigía de Puerto Maldonado a Arequipa. Los viajeros perdieron celulares, dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor durante el ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encapuchados abordaron bus en plena carretera y encañonaron a los pasajeros

El bus de la empresa Reyna salió aproximadamente a las 5:30 p. m. del jueves desde el terminal de Puerto Maldonado. Su destino final era Arequipa, pero durante el trayecto dos sujetos subieron a la unidad y sorprendieron a los pasajeros.

De acuerdo con el testimonio recogido por el noticiero, ambos delincuentes estaban encapuchados y portaban armas. “Uno tenía un arma de largo alcance y uno estaba con el revólver que nos rebuscaba todo, amenazando”, relató una de las víctimas durante la entrevista.

PUBLICIDAD

El pasajero contó que los sujetos comenzaron a revisar a los viajeros y exigieron la entrega de sus pertenencias. En su caso, señaló que uno de los delincuentes lo apuntó mientras le exigía entregar el dinero que llevaba.

“Sí, me estaban apuntando a mí al estómago (...) a la cabeza a la vez también”, manifestó. Según su relato, los dos sujetos se ubicaron en distintos puntos del vehículo mientras realizaban el robo.

Policía libera carreteras bloqueadas por mineros ilegales. (Foto: Agencia Andina)
Foto referencial. (Foto: Agencia Andina)

La víctima también confirmó que los delincuentes no eran pasajeros que habían abordado el bus en el terminal, sino que subieron posteriormente durante el recorrido. Tras el ataque, los pasajeros continuaron su viaje hacia Arequipa.

Delincuentes asaltaron a todos los pasajeros: una víctima perdió todos sus ahorros durante el robo

El pasajero confirmó que en el vehículo viajaban 34 personas y aseguró que todos fueron afectados por el asalto. “A todos, todos, todos. Nadie se salva”, declaró al ser consultado sobre el número de víctimas.

Entre los objetos sustraídos se encontraban celulares y dinero en efectivo. El afectado explicó que algunos pasajeros lograron esconder sus teléfonos antes de que los delincuentes revisaran sus pertenencias, por lo que pudieron evitar que fueran robados.

En su caso, perdió S/3.000, una suma que, según explicó, correspondía a todos sus ahorros. El joven, de 20 años, viajaba hacia Arequipa con la intención de buscar trabajo en una zona de la ciudad.

Luego del asalto, los pasajeros continuaron su recorrido hacia Arequipa. Según el testimonio recogido por el medio estatal, el grupo tenía previsto acudir a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

Varios de los afectados acudieron a una comisaría para realizar la denuncia correspondiente. Los pasajeros buscaban dejar constancia del robo de sus pertenencias y de las amenazas sufridas durante el trayecto.

Números de emergencia en carretera

  • Policía de Carreteras: 110. Para reportar asaltos, accidentes y otras emergencias en la red vial.
  • Sutrán: 0800-44-192. Para reportar incidencias relacionadas con el transporte terrestre.
  • Fiscafono de Sutrán: 999 826 606. Canal de WhatsApp para reportar incidencias en el transporte.
  • SAMU: 106. Para atención médica de emergencia.
  • Bomberos: 116. Para accidentes, rescates e incendios.
  • Policía Nacional del Perú: 105. Para emergencias policiales generales.

Temas Relacionados

ArequipaPuerto MaldonadoRoboCriminalidadperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

La jornada será determinante para definir a los clasificados al próximo Mundial. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Un grupo de simpatizantes de la ‘U’ vandalizó el Caminito Íntimo y pintas de la calle Mendoza Merino, cerca del estadio Alejandro Villanueva durante la madrugada del viernes. El equipo de La Victoria emitió un comunicado sobre lo ocurrido

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Dos adultos mayores, de más de 80 años, fueron agredidos por adolescentes que intentaron robarles en Tumbes: uno terminó en el suelo

Los familiares de los adultos mayores expresaron su indignación por el ataque y pidieron que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen responsabilidades

Dos adultos mayores, de más de 80 años, fueron agredidos por adolescentes que intentaron robarles en Tumbes: uno terminó en el suelo

Eliminan reservas en Machu Picchu: así se venderán las entradas a partir de ahora

La medida busca corregir las dificultades generadas por el sistema anterior y facilitar el acceso directo de visitantes nacionales y extranjeros. El cambio incluye una etapa de adecuación de la plataforma y una marcha blanca antes de su implementación definitiva

Eliminan reservas en Machu Picchu: así se venderán las entradas a partir de ahora

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Tras la fecha 3, el certamen tendrá un descanso este viernes 11 de septiembre. La competencia se reanudará el sábado 12 con la jornada 4, en la que Perú enfrentará a Colombia

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Keiko Fujimori no descarta darle un cargo a Óscar Arriola tras su renuncia a la comandancia de la PNP: “Es un hombre muy institucional”

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”

Keiko Fujimori sobre el recuerdo de su padre como presidente: “Lo tengo de ejemplo”

Keiko Fujimori confirma que Álvaro Vargas Llosa estará a cargo de la embajada de Perú en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

De ‘Tal Vez’ a ‘Livin’ la Vida Loca’: Ricky Martin desafió la garúa con una fiesta nostálgica en Lima

De ‘Tal Vez’ a ‘Livin’ la Vida Loca’: Ricky Martin desafió la garúa con una fiesta nostálgica en Lima

El sentido mensaje de Jorge Benavides por la muerte del cómico Enrique Espejo, ‘Yuca’: “Nunca dejé de pensar en él”

Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

DEPORTES

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: día, hora y dónde ver en Perú partido por final del US Open 2026 femenino

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario en Matute por la fecha 9 del torneo Clausura de Liga 1