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Universitario no jugará en Piura ante Alianza Atlético ni Atlético Grau: el inusual motivo por el que se cambio de sede

La modificación del calendario beneficia a los ‘cremas’ que buscan ganar prácticamente todo lo que resta del Clausura para retener el título y convertirse en el primer tetracampeón de la Liga 1 en la era moderna.

Las visitas frente a Alianza Atlético y Atlético Grau se jugarán en Trujillo, un cambio que reduce el desgaste físico y logístico del plantel de Héctor Cúper en la recta decisiva por el tetracampeonato (Hablemos de MAX)
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Universitario de Deportes no tendrá que trasladarse a Piura para enfrentar a Alianza Atlético ni a Atlético Grau en lo que resta del Torneo Clausura 2026. Ambos compromisos, que estaban contemplados para disputarse en territorio norteño, se jugarán en Trujillo luego de que los clubes locales no lograron obtener la autorización necesaria para utilizar sus recintos habituales.

La novedad fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, de L1 MAX, y representa un cambio significativo en la hoja de ruta del equipo crema para las próximas jornadas del campeonato.

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El cambio de sede y sus razones

Universitario de Deportes – Alianza Atlético de Sullana – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 9 septiembre
Universitario ya no tendrá que viajar a Piura para enfrentar a Alianza Atlético y Atlético Grau. Ambos partidos del Clausura 2026 se disputarán en Trujillo, luego de que sus rivales no lograran habilitar sus estadios habituales. (Hablemos de MAX)

Por la fecha 12 del Clausura, Universitario debía visitar a Alianza Atlético en Sullana, ciudad donde el conjunto churre ejerce habitualmente su condición de local. No obstante, el partido terminará disputándose en el Estadio Mansiche de Trujillo. La situación se replica con Atlético Grau, rival de los merengues en la fecha 15: el cuadro piurano intentó trasladar el encuentro al Estadio La Matanza, pero la gestión no prosperó por la ausencia de los permisos correspondientes.

“La ‘U’ va a jugar contra Sullana, en lo que resta del Clausura de visita, y no va a ser en Sullana, va a ser en Trujillo. Y contra Grau no va a ser en La Matanza, por más que se quería, se buscó. No hay tema de permisos y se va a jugar en Trujillo”, precisó Peralta durante el espacio televisivo.

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El dato no es menor para el equipo conducido por Héctor Cúper. Piura es una plaza reconocida por sus temperaturas extremas, condición climática que históricamente ha representado un obstáculo adicional para los equipos visitantes. Eludir ese escenario, aunque sea por razones ajenas a la voluntad del propio club, alivia la carga logística y física del plantel crema en una etapa decisiva de la temporada.

Lo que establece el nuevo reglamento de la FPF

Universitario de Deportes – Alianza Atlético de Sullana – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 9 septiembre
Trujillo aparece como la alternativa para los partidos de Universitario ante Alianza Atlético y Atlético Grau. La nueva normativa de la FPF impide que ambos encuentros se muden a Lima, mientras los permisos de sus estadios siguen pendientes. (Universitario de Deportes)

Aunque los partidos no se disputarán en Piura, tampoco podrán trasladarse a Lima. El nuevo reglamento de la Federación Peruana de Fútbol impide que los encuentros se muden a la capital cuando el equipo local tiene sede en el interior del país, disposición que acota las opciones disponibles para reubicar los cotejos. Bajo ese marco normativo, Trujillo emerge como la alternativa más viable para albergar ambos duelos.

Hasta el cierre de esta información, la Federación Peruana de Fútbol no había emitido una confirmación oficial sobre los estadios que recibirán los compromisos. Sin embargo, todo apunta al Mansiche como recinto anfitrión en los dos casos, dado que reúne las condiciones reglamentarias exigidas y cuenta con antecedentes como sede alternativa en el fútbol peruano.

El cambio no elimina la exigencia deportiva de los encuentros. Alianza Atlético y Atlético Grau son equipos que compiten con regularidad en la Liga 1 y representan rivales de cuidado para cualquier aspirante al título. Para Universitario, que necesita sumar en prácticamente todas las jornadas restantes si quiere pelear por el tetracampeonato, cada punto en juego tiene un peso específico que no admite descuidos.

El clásico, primer obstáculo antes de Trujillo

Universitario de Deportes – Alianza Atlético de Sullana – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 9 septiembre
El clásico ante Alianza Lima será el próximo desafío de Universitario antes de sus visitas a Trujillo. El equipo crema jugará este sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva (Universitario de Deportes)

Antes de pensar en esos compromisos, el equipo merengue tiene una cita de máxima exigencia. Este sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p. m., Universitario visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva por la novena fecha del Torneo Clausura. El clásico del fútbol peruano llega en un momento en que ambos clubes pelean palmo a palmo por el liderazgo del campeonato, lo que le otorga una dimensión extra a un duelo que de por sí nunca necesita contexto adicional para despertar interés.

El partido tendrá transmisión de L1 MAX para todo el territorio nacional a través de Movistar TV y DSports. Para el equipo de Cúper, el resultado del clásico marcará el tono con el que encarará el tramo final del Clausura, una etapa en la que la visita a Trujillo —y no a Piura— se perfila ahora como uno de los escenarios donde deberá consolidar su candidatura al título.

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