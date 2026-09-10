Perú

Asesinan al ‘Rey de las zapatillas’ frente a su casa en Ate: sicarios llegaron en moto y le dispararon a plena luz del día

La Policía analiza las cámaras de seguridad y los casquillos hallados en la escena para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen

Jorge Calderón Huayhuas, comerciante conocido como el ‘Rey de las zapatillas’, fue asesinado a balazos frente a su vivienda en Ate. Dos sujetos llegaron en una motocicleta y uno de ellos le disparó a corta distancia. La Policía analiza las cámaras de seguridad y otras evidencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión
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Un comerciante de 48 años, conocido como el ‘Rey de las zapatillas’, fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda, ubicada en la asociación Los Claveles de Javier Prado, en Ate. El crimen ocurrió alrededor de la 1 de la tarde, cuando el hombre salió de su inmueble tras recibir una llamada telefónica y fue interceptado por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el ataque ocurrió en cuestión de segundos. Uno de los ocupantes descendió del vehículo, se acercó directamente al comerciante y abrió fuego a corta distancia. Calderón cayó frente a su domicilio, mientras que los atacantes volvieron a subir a la motocicleta y escaparon del lugar.

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El fallecido fue identificado como Jorge Calderón Huayhuas, padre de cuatro hijos. Según el reporte de Buenos Días Perú y la información publicada por Trome, la Policía investiga el móvil del asesinato y analiza, entre otras posibilidades, un presunto caso de extorsión o un vínculo con préstamos bajo la modalidad de ‘gota a gota’.

Dos capturas de cámara de seguridad muestran una calle con una camioneta verde, una motocicleta y una persona marcada con un círculo naranja
Una cámara de seguridad registra el momento en que dos atacantes a bordo de una motocicleta disparan contra un comerciante en el distrito de Ate. (Composición: Infobae Perú)

Dos sicarios llegaron en moto y atacaron a balazos al comerciante en Ate

Jorge Calderón se encontraba dentro de su vivienda cuando recibió una llamada en su celular. Luego de contestar, salió hacia las escaleras de ingreso del inmueble. En ese momento, una motocicleta lineal apareció en el pasaje y sus ocupantes se dirigieron hacia él.

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Uno de los sujetos, que llevaba un casco para cubrir su rostro, descendió del vehículo con un arma de fuego. El atacante se acercó al comerciante y realizó varios disparos a corta distancia, sin darle tiempo para reaccionar. Calderón cayó frente a su vivienda y murió en el lugar.

Las versiones sobre la cantidad de disparos varían. El reporte televisivo señaló que fueron diez detonaciones, mientras que la información recogida por el medio escrito menciona cinco disparos efectuados contra el comerciante. Otro registro audiovisual permitió contabilizar hasta doce disparos durante el episodio.

Después del ataque, el sicario regresó a la motocicleta, donde lo esperaba su cómplice con el vehículo encendido. Ambos escaparon por las calles cercanas con dirección hacia la avenida 26 de Mayo. Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre la captura de los responsables.

Composición de imágenes de vigilancia que muestran unas escaleras de piedra a la izquierda y personas junto a una motocicleta en una calle
Cámaras de seguridad en Ate registraron el ataque armado contra el comerciante Jorge Calderón Huayhuas a manos de dos sujetos en motocicleta. (Composición: Infobae Perú)

Cámaras de seguridad serán clave para identificar a los sicarios

Una cámara de seguridad instalada en el sector registró parte del crimen. En las imágenes se observa la llegada de los dos sujetos a bordo de la motocicleta y la rapidez con la que ejecutaron el ataque antes de abandonar la zona.

Los investigadores revisan el material audiovisual para reconstruir el recorrido de los responsables después del asesinato. Una de las diligencias busca establecer si las grabaciones permiten identificar la placa de la motocicleta utilizada durante el crimen.

Agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística acudieron posteriormente al lugar. La zona fue acordonada para realizar las diligencias y recoger los elementos que pudieran aportar información sobre el ataque.

Durante la inspección, los especialistas encontraron cinco casquillos de bala percutidos en los alrededores de las escaleras de la vivienda. Estos elementos serán analizados como parte de las pesquisas para establecer las circunstancias del homicidio.

La llamada que recibió Calderón poco antes de salir de su casa también forma parte de los puntos que buscan esclarecer los investigadores. Sus familiares pidieron determinar desde qué número se comunicaron con el comerciante antes de que fuera atacado.

Agentes policiales y personas permanecen detrás de una cinta amarilla de seguridad frente a la entrada de una vivienda
Agentes de la Policía Nacional resguardan con cinta de seguridad la escena donde fue asesinado un comerciante en el distrito de Ate. (Captura: Latina Noticias)

Policía investiga posible extorsión y préstamos ‘gota a gota’

Una de las hipótesis que maneja la Policía apunta a una posible extorsión. Sin embargo, los agentes todavía buscan determinar si Calderón era víctima de este delito y, de ser así, desde cuándo habría recibido amenazas o exigencias por parte de delincuentes.

Otra línea de investigación está relacionada con los préstamos bajo la modalidad ‘gota a gota’. Esta posibilidad también deberá ser contrastada con las evidencias recogidas en la escena y con la información obtenida durante las entrevistas a los familiares de la víctima.

A estos elementos se suma un antecedente que ahora será revisado por los investigadores. Según la información recogida, Calderón había presentado anteriormente una denuncia por amenazas. La diligencia busca establecer si este hecho guarda alguna relación con el ataque que terminó con su vida.

Mientras continúa la investigación, los vecinos de Los Claveles expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona y reclamaron mayor patrullaje. También señalaron que las cámaras instaladas en el pasaje fueron adquiridas con recursos de los propios residentes y que el sector no cuenta con equipos de videovigilancia proporcionados por la municipalidad.

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