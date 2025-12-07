Perú Deportes

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana sub 19 irá en búsqueda de su revancha para conseguir la medalla de oro en este certamen continental. Sigue todas las incidencias del encuentro

09:24 hsHoy

¡Día de partido! La selección peruana sub 19 de vóley disputará hoy, domingo 7 de diciembre, la medalla de oro con su igual de Venezuela en los Juegos Bolivarianos 2025. Este decisivo compromiso está pactado para las 12:00 horas de Perú y se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja.

La revancha

El último viernes 5 de diciembre, Perú y Venezuela se enfrentaron como parte de la fecha 3 de la primera fase. Ambas escuadras ya estaban clasificadas a la final luego de ganar sus dos primeros partidos, pero afrontaron este cotejo con mucho compromiso e inclusive llegaron hasta el quinto set en el Dibós.

La ‘bicolor’ comenzó ganando los dos primeros sets (27-25 y 26-24). Sin embargo, la ‘vinotinto’ despertó e igualó el juego llevándose el tercer y cuarto parcial (25-17 y 25-19). Finalmente, en el quinto, la visita fue superior (16-14) y se consagró como justo ganadora de este encuentro. Así quedó un sabor amargo en el comando técnico peruano, que buscará su revancha este domingo.

Con un marcador de 16-14, Venezuela consigue el set definitivo y se lleva la victoria ante la selección peruana. | ATV
El camino de Perú y Venezuela hacia la final

La selección peruana sub 19 debutó con triunfo en los Juegos Bolivarianos. La ‘blanquirroja’ comenzó perdiendo 1-0 ante Bolivia, pero le dio vuelta 3-1 con una gran actuación colectiva. Después, en la fecha 2, disputó un cotejo largo ante Colombia, venciéndolo en el quinto set (3-2), gracias a una imparable Susana Castro, que ingresó desde el banco de suplentes.

La escuadra venezolana de esta categoría, por su parte, venció 3-1 a Colombia, demostrando que su voleibol va en ascenso en el continente. Luego, en la segunda jornada, ratificó su rótulo de favorito y aplastó 3-0 a Bolivia. Sus jugadoras más destacadas son la central Alejandra Santana y la punta Reibeth Artigas, más conocida como la ‘Avioncito’.

La primera voleibolista en mención tiene mucha relación con el cuadro peruano. Y es que Santana nació en La Guaira, pero creció en territorio nacional y actualmente juega en Deportivo Wanka. Además, durante múltiples entrevistas, declaró su deseo por representar a la ‘blanquirroja’. Algo que no llegó a concretarse por falta de documentos y rápido llamado de los llaneros.

Alejandra Santana es una de
Alejandra Santana es una de las figuras de la selección de Venezuela Sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025.
Horarios del Perú vs Venezuela, final de los Juegos Bolivarianos 2025

Este partido arrancará a las 12:00 horas de Perú y a las 13:00 horas de Venezuela. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 11:00 horas de México; a las 12:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami); a las 13:00 horas de Bolivia; y a las 14:00 horas de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile.

Dónde ver Perú vs Venezuela: canal TV de la final de vóley en los Juegos Bolivarianos 2025

ATV transmitirá en señal abierta (canal 9) la final de vóley femenino entre Perú y Venezuela en los Juegos Bolivarianos 2026. La cobertura también podrá seguirse a través de su página web y su canal de YouTube.

Los partidos estarán disponibles en la plataforma de streaming Zapping TV, que ofrece diversas alternativas de suscripción mensual y anual.

Infobae Perú brindará seguimiento detallado de cada encuentro, con información sobre el desarrollo de los partidos y los hechos más destacados. Además, en su página web se publicarán declaraciones de jugadoras y entrenadores.

Perú se volverá a enfrentar
Perú se volverá a enfrentar a Venezuela, pero esta vez en la final por la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos 2025.
Partido por el bronce de los Juegos Bolivarianos

En el duelo por el último lugar del podio de los Juegos Bolivarianos, se enfrentarán Colombia y Bolivia. Este choque por la medalla de bronce también está pactado para el domingo 7 de diciembre, pero arrancará a las 9:00 horas en el Coliseo Eduardo Dibós.

