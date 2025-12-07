Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

¡Día de partido! La selección peruana sub 19 de vóley disputará hoy, domingo 7 de diciembre, la medalla de oro con su igual de Venezuela en los Juegos Bolivarianos 2025 . Este decisivo compromiso está pactado para las 12:00 horas de Perú y se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja.

La ‘bicolor’ comenzó ganando los dos primeros sets (27-25 y 26-24). Sin embargo, la ‘vinotinto’ despertó e igualó el juego llevándose el tercer y cuarto parcial (25-17 y 25-19). Finalmente, en el quinto, la visita fue superior (16-14) y se consagró como justo ganadora de este encuentro. Así quedó un sabor amargo en el comando técnico peruano, que buscará su revancha este domingo.

El último viernes 5 de diciembre, Perú y Venezuela se enfrentaron como parte de la fecha 3 de la primera fase. Ambas escuadras ya estaban clasificadas a la final luego de ganar sus dos primeros partidos, pero afrontaron este cotejo con mucho compromiso e inclusive llegaron hasta el quinto set en el Dibós.

El camino de Perú y Venezuela hacia la final

La selección peruana sub 19 debutó con triunfo en los Juegos Bolivarianos. La ‘blanquirroja’ comenzó perdiendo 1-0 ante Bolivia, pero le dio vuelta 3-1 con una gran actuación colectiva. Después, en la fecha 2, disputó un cotejo largo ante Colombia, venciéndolo en el quinto set (3-2), gracias a una imparable Susana Castro, que ingresó desde el banco de suplentes.

La escuadra venezolana de esta categoría, por su parte, venció 3-1 a Colombia, demostrando que su voleibol va en ascenso en el continente. Luego, en la segunda jornada, ratificó su rótulo de favorito y aplastó 3-0 a Bolivia. Sus jugadoras más destacadas son la central Alejandra Santana y la punta Reibeth Artigas, más conocida como la ‘Avioncito’.

La primera voleibolista en mención tiene mucha relación con el cuadro peruano. Y es que Santana nació en La Guaira, pero creció en territorio nacional y actualmente juega en Deportivo Wanka. Además, durante múltiples entrevistas, declaró su deseo por representar a la ‘blanquirroja’. Algo que no llegó a concretarse por falta de documentos y rápido llamado de los llaneros.