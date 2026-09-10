Uniones infantiles: proponen hasta 10 años de cárcel para adultos y familiares que faciliten o encubran estas relaciones

La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta, detalla su proyecto de ley que propone sancionar con hasta 10 años de cárcel a quienes faciliten uniones de hecho con menores de edad, buscando erradicar la impunidad y proteger a la niñez. | Exitosa

Guardar

La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta, presentó un proyecto de ley que busca prohibir las uniones de hecho infantiles y sancionar penalmente a quienes las faciliten o encubran, incluso cuando exista complicidad de familiares o del entorno de la menor. La iniciativa busca cerrar una vía que, según la parlamentaria, permitiría que relaciones entre adolescentes y adultos continúen hasta que la víctima cumpla 18 años y recién entonces sean formalizadas mediante un matrimonio.

La propuesta llega casi tres años después de que en Perú se prohibiera el matrimonio de personas menores de 18 años. Sin embargo, Arminta sostiene que persiste un problema relacionado con las uniones de hecho, en las que una menor puede convivir con un adulto sin que exista un vínculo matrimonial formal. De acuerdo con la diputada, el proyecto plantea una pena de hasta 10 años de prisión efectiva para quienes incurran en estas conductas y busca evitar que los responsables accedan a beneficios penitenciarios.

PUBLICIDAD

¿Qué propone el proyecto de ley sobre las uniones infantiles?

La iniciativa denominada ‘Ley que prohíbe las uniones de hecho infantiles y erradica su impunidad’ busca complementar la prohibición vigente del matrimonio de menores de edad.

La parlamentaria puso como ejemplo el caso de una adolescente de 16 años que mantiene una relación con un hombre adulto. Según su explicación, pese a que el matrimonio con una menor está prohibido, una convivencia podría mantenerse hasta que ella cumpla la mayoría de edad y posteriormente convertirse en un matrimonio formal.

Matrimonios infantiles en México persisten pese avance legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Le estamos sacando la vuelta a la ley”, sostuvo Arminta al describir esta situación durante la entrevista con Exitosa Noticias.

La diputada afirmó que el proyecto busca impedir que estas relaciones sean consideradas una unión válida y establecer responsabilidades para las personas que intervengan en su facilitación o encubrimiento.

PUBLICIDAD

Diez años de cárcel para responsables y cómplices

Uno de los principales puntos planteados por Arminta es establecer una pena de 10 años de prisión efectiva para las personas que faciliten o participen en estas uniones.

La parlamentaria señaló que la responsabilidad no recaería únicamente en el adulto que mantiene la relación con la menor. También alcanzarían sanciones a los familiares u otras personas que actúen como cómplices o faciliten que la unión continúe.

Ante la consulta sobre si un padre o una madre que permitiera esta situación podría recibir la misma pena, Arminta respondió que esa es precisamente la finalidad de la propuesta: sancionar tanto al presunto victimario como a quienes colaboren para mantener la unión.

PUBLICIDAD

La iniciativa, sin embargo, todavía debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente y ser evaluada por las instancias del Congreso antes de convertirse eventualmente en ley.

El proyecto también contempla alimentos para los hijos

Otro aspecto mencionado por la diputada está relacionado con los hijos que pudieran nacer de estas relaciones.

Una de las causas del matrimonio infantil es el abuso sexual. Abusadores aprovechan el marco legal que permite que niñas de 14 años en adelante puedan casarse o unirse. (Aldair Mejía/EFE)

Arminta sostuvo que, aunque el responsable sea enviado a prisión, debe mantenerse su obligación de proporcionar alimentos a los hijos que tenga con la menor. La propuesta, según explicó, busca que los niños no queden desprotegidos económicamente como consecuencia de la sanción impuesta al adulto.

Menores en convivencia

Durante la entrevista, la parlamentaria citó un informe de un medio de Arequipa que reportó que al menos 70 menores habrían sido obligadas a casarse en esa región durante 2026, debido a presiones sociales y familiares.

PUBLICIDAD

Arminta también señaló que el proyecto incorpora información estadística sobre el porcentaje de niñas en convivencia, diferenciada por área de residencia y grupos de edad, correspondiente al periodo 2021-2025.

La legisladora sostuvo que los datos muestran un incremento y expresó especial preocupación por las menores de entre 12 y 14 años, particularmente en los sectores con mayores niveles de pobreza.