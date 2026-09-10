Franco Velazco quedó encantando con Gianluca Lapadula y busca su renovación en Universitario: “Lo estamos convenciendo”

El administrador 'crema' comparte detalles inéditos sobre la gestión del club y el proceso que llevó al fichaje del delantero ítalo-peruano. (Video: YouTube ContraAtaque)

Guardar

Universitario de Deportes pelea el Torneo Clausura 2026 tras un Apertura en el que terminó cuarto y redefinió decisiones para mejorar su rendimiento en la segunda parte de la temporada. Uno de los factores de esa disputa en la parte alta de la tabla es Gianluca Lapadula, máximo goleador ‘crema’ del semestre con seis anotaciones, números que incluso lo han llevado nuevamente al radar de la selección peruana.

El administrador de la ‘U’, Franco Velazco, explicó en el programa de YouTube, ContraAtaque, que la institución reaccionó de inmediato después de la campaña del primer semestre. El ajuste incluyó cambios en la conducción deportiva y la búsqueda de refuerzos para modificar la percepción del hincha y fortalecer al plantel, entre otras cosas, con la llegada de un delantero estrella.

PUBLICIDAD

“Es un mérito del club el haber podido conseguir al delantero que acompañe a Alex Valera. Gianluca Lapadula es un tremendo delantero. Mucha gente vincula la palabra delantero igual a extranjero y no necesariamente. Hice ese análisis lo vi y le dije a Antonio García Pye para llamar y conversar con Lapadula porque sabíamos que había interés. Se hicieron las gestiones y el esfuerzo, y ahora tenemos a un delantero que, junto con Alex, se ha convertido en una dupla importante para el club”, declaró.

Gianluca Lapadula dejó su estadía en Europa para mudarse a Lima y defender a Universitario, donde es una de las figuras. - créditos: Universitario

La adaptación del ‘Bambino’ también fue abordada desde la identidad del club. En esa línea, el máximo directivo ‘merengue’ consideró que los hinchas reconocen y valoran ciertos rasgos del futbolista, pero “para nosotros no son las individualidades, sino la fortaleza es el plantel en sí. Para nosotros es muy importante tener jugadores que se puedan acoplar a esa identidad, a esa filosofía, que puedan ser cobijados por sus compañeros. Y todos los que llegan a la ‘U’ tienen ese perfil. Todos tienen esa identidad, lo que busca la institución de su jugador, que esté muy identificado con con el tema de la garra, de la valentía, de ir para adelante, con el tema de no dejar una pelota por perdida”.

PUBLICIDAD

La presencia del artillero de 36 años, en ese sentido, se vincula con una idea de equipo que excede su cifra goleadora. El atacante se incorporó a un grupo que, de acuerdo con Velazco, debe conservar una identidad común más allá de las figuras, una idea que también la pregona el técnico Héctor Cúper.

Franco Velazco sobre la continuidad de Gianluca Lapadula en Universitario

El vínculo de Gianluca Lapadula con Universitario termina en diciembre de 2027, aunque la administración ya busca persuadirlo para que permanezca un periodo mayor. Franco Velazco contó que la adaptación familiar fue uno de los asuntos que el delantero tuvo que considerar al aceptar el cambio.

PUBLICIDAD

‘Lapa’ vivía en Europa y no había salido de Italia con su familia (su último club fue Spezia Calcio de la Serie B). Sus hijas se encuentran en etapa escolar y ese contexto generó dudas sobre la mudanza a Lima y la nueva rutina fuera de su país de residencia.

Tras una importante victoria, el delantero de Universitario, Gianluca Lapadula, comparte su alegría y resalta el gran ambiente que se vive en el equipo. El jugador agradece el apoyo de la hinchada y dedica el triunfo a su familia y compañeros.

“Lo estamos convenciendo para que continúe con nosotros un tiempo más. Él, por ejemplo, tenía un poco la duda en la parte familiar. Sus hijas están en periodo escolar, el tema de Perú-Lima porque vivía en Torino. Gianluca nunca salió de Italia, sobre todo con la familia, pero ahora está feliz, bien incorporado, el grupo lo quiere”, indicó Velazco.

PUBLICIDAD

Franco Velazco indicó que Gianluca Lapadula está feliz y se encuentra bien incorporado al vestuario de Universitario. También destacó el afecto que recibe de sus compañeros como una razón que puede influir en su futuro.

“La verdad tenemos un grupo muy unido”, aseguró el directivo. La intención de la entidad ‘estudiantil’ es que esa convivencia y el presente deportivo ayuden a sostener a Lapadula después del plazo establecido en su contrato.