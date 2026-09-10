Perú

Buscan a turista francés que desapareció tras realizar vuelo en parapente desde nevado Alpamayo en Áncash

Equipos de la Asociación Socorro Andino Peruano partirán hacia Caraz para revisar las áreas próximas al campo base, después de que Pierre Jacky Marc se desviara en medio de la neblina

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Un ciudadano francés de 27 años permanece desaparecido luego de que sufriera un accidente durante un descenso en parapente en el nevado Alpamayo, en la región de Áncash. La búsqueda comenzó después de que la neblina redujera la visibilidad en la zona.

El deportista fue identificado como Pierre Jacky Marc. Según la información preliminar, realizó el descenso junto a su compatriota Thomas Max Michel, de 31 años, desde una altitud cercana a los 6.000 metros sobre el nivel del mar.

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Buscan a un francés que desapareció tras un vuelo en parapente en el nevado Alpamayo
Buscan a un francés que desapareció tras un vuelo en parapente en el nevado Alpamayo| Foto: América Noticias

El parapentista se desvió de la ruta hacia el campo base

El vocero de la Asociación Socorro Andino Peruano informó que Marc partió desde el campo alto, situado a 5.350 metros, con dirección al campo base, a 4.300 metros de altitud.

“Nos han informado que un ciudadano francés está haciendo el deporte parapente desde el campo alto de los cinco mil trescientos cincuenta metros con dirección al campo base, que está a los cuatro mil trescientos metros, donde se ha desviado”, señaló a América Noticias.

De acuerdo con el representante de la organización, el parapentista pudo haber realizado una maniobra errónea o haber afrontado condiciones adversas durante el vuelo. Desde la mañana del miércoles no existe información sobre su ubicación.

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Thomas Max Michel logró descender hasta Llamacorral para solicitar ayuda, ante la falta de noticias sobre Marc. El vocero indicó que el ciudadano francés tuvo que bajar solo desde el campo alto y que llegó desesperado en busca de apoyo para iniciar el operativo.

La Asociación Socorro Andino Peruano preparó equipos y materiales para trasladarse a Caraz, desde donde se coordina el despliegue hacia el campo base del nevado Alpamayo.

Equipos de la Asociación Socorro Andino Peruano partirán hacia Caraz para revisar las áreas próximas al campo base, después de que Pierre Jacky Marc se desviara en medio de la neblina
Equipos de la Asociación Socorro Andino Peruano partirán hacia Caraz para revisar las áreas próximas al campo base, después de que Pierre Jacky Marc se desviara en medio de la neblina| Foto: Asociación Socorro Andino Peruano

Plan rescate en el nevado Alpamayo

El plan de rescate contempla el traslado de brigadistas en helicóptero desde Lima hacia la zona de operaciones. La aeronave permitirá movilizar al personal especializado hasta el campo base y transportar suministros para la búsqueda.

Las cuadrillas prevén avanzar hacia sectores estratégicos del nevado Alpamayo, con el objetivo de revisar las áreas donde la neblina afectó la visibilidad durante el descenso. El operativo busca abarcar la mayor extensión posible durante la jornada y mantener la comunicación entre los rescatistas desplegados en la montaña y el equipo logístico instalado en Caraz.

Sin embargo, la Asociación Socorro Andino Peruano (SAP) informó que concluyó su participación en la misión de búsqueda y rescate desarrollada en el sector Alpamayo-Arhuaycocha, en Áncash. La organización señaló que finalizó sus acciones operativas luego de las labores de búsqueda y coordinación realizadas en la zona.

“Tras las acciones de búsqueda y coordinación realizadas, y una vez que las autoridades competentes asumieron las acciones correspondientes, nuestra participación operativa ha concluido”, se lee.

Asimismo, agradecieron el trabajo de sus brigadistas y rescatistas, quienes participaron de forma directa e indirecta en el operativo. La institución destacó la preparación, la coordinación, la disciplina y la vocación de servicio que demanda cada emergencia en alta montaña.

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