ATU moderniza el paradero Acho para conectar los corredores Azul y Morado

El paradero cuenta con pavimento podotáctil para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual - Créditos: ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó la renovada infraestructura del paradero Acho, ubicado frente a la plaza del mismo nombre, en el distrito del Rímac. El espacio se convierte en el primer punto de interconexión modernizado de la ciudad para los corredores Azul y Morado y permitirá mejorar las condiciones de traslado de más de 40 000 pasajeros al mes.

La intervención busca facilitar los transbordos entre ambas rutas en un mismo lugar, de modo que quienes se movilicen hacia el norte o el sur de Lima puedan continuar sus recorridos sin realizar desplazamientos peatonales innecesarios. La medida también apunta a reducir los riesgos asociados con el tránsito vehicular y peatonal que caracteriza esta zona de la capital.

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El nuevo espacio dispone de zonas de operación diferenciadas para los servicios de ambos corredores, además de pisos de alta resistencia y veredas renovadas. También se instaló pavimento podotáctil, elemento que permite orientar y facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Durante la presentación, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, resaltó que la obra permitirá ordenar la circulación de los pasajeros y mejorar su experiencia durante los cambios de servicio. El funcionario también destacó la coordinación desarrollada con la Municipalidad Metropolitana de Lima para recuperar un área de uso público que presentaba condiciones que dificultaban el tránsito.

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La intervención incorporó veredas renovadas, pisos de alta resistencia y áreas verdes frente a la plaza de Acho - Créditos: ATU.

La renovación incluyó, además, la incorporación de áreas verdes en los alrededores del paradero. Esta mejora forma parte de una intervención que busca recuperar el entorno urbano y que, posteriormente, podrá integrarse con el Proyecto Paisajístico Río Rímac. De esta manera, la obra no solo contempla aspectos vinculados con el transporte, sino también la recuperación del espacio público.

Fiscalización en la zona

Como parte de las medidas complementarias, la ATU desplegará fiscalizadores en los alrededores del punto de conexión. Su función será contribuir al ordenamiento de las unidades que circulan por este sector del Rímac, especialmente durante los periodos de mayor demanda.

La presencia de estos agentes permitirá supervisar el funcionamiento de los servicios y favorecer una circulación más fluida. Asimismo, se busca reducir situaciones de competencia desleal generadas por vehículos informales que operan en las inmediaciones.

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Más de 40 000 pasajeros al mes se beneficiarán con la renovada infraestructura - Créditos: ATU.

Renovación de paraderos

La recuperación de Acho forma parte del programa de renovación de los paraderos utilizados por los corredores complementarios que desarrolla la ATU. El objetivo es mejorar progresivamente la infraestructura destinada al transporte público y ofrecer espacios con mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y organización.

Con la puesta en funcionamiento de este punto de interconexión, los pasajeros del Azul y Morado dispondrán de un espacio acondicionado para realizar sus conexiones. La intervención también plantea una nueva relación entre movilidad y recuperación urbana en uno de los sectores de mayor tránsito del Rímac.

¿Cuáles son las funciones de la ATU?

Planificar, regular y supervisar el transporte público urbano en Lima y Callao.

Administrar y fiscalizar los servicios de los corredores complementarios y otros sistemas bajo su competencia.

Establecer normas y condiciones para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia del transporte.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores y aplicar sanciones cuando corresponda.

Gestionar la infraestructura vinculada con el transporte urbano, como paraderos y estaciones.

Promover la integración de los diferentes servicios de movilidad para facilitar los desplazamientos.

Implementar medidas para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad y otros usuarios vulnerables.

Coordinar con municipalidades y otras entidades acciones destinadas a ordenar el tránsito y transporte.

Fiscalizar el servicio para prevenir la informalidad y prácticas que afecten la seguridad vial.

Proponer y ejecutar proyectos orientados a modernizar el sistema de transporte urbano de Lima y Callao.