Balacera en Los Olivos deja un herido: enfrentamiento habría surgido por disputa entre grupos de Covida y Mercurio

Guardar

Una balacera registrada en el parque Virgen del Carmen, en la urbanización Covida de Los Olivos, dejó a un joven herido de bala en la pierna. El hecho ocurrió cerca de las 21:30, según reporte de Latina Noticias. El hecho generó alarma entre los vecinos que transitaban por la zona junto con sus familias.

Las imágenes de cámaras de videovigilancia muestran a dos sujetos vestidos con poleras negras que se aproximan al parque, situado cerca de la cuadra 14 del jirón Pomabamba. Uno de ellos habría identificado a un grupo de jóvenes que estaba en el lugar y abrió fuego en su dirección.

PUBLICIDAD

La secuencia registró la reacción de varias personas que se encontraban en los alrededores. Adultos y niños buscaron refugio ante los disparos, mientras un grupo de jóvenes escapaba por las calles cercanas al parque.

Balacera en Los Olivos deja un herido: vecinos denuncian enfrentamientos recurrentes| Foto: Latina Noticias

Las cámaras registraron disparos y la huida

El enfrentamiento se prolongó durante varios segundos. De acuerdo con las imágenes difundidas, desde el grupo que permanecía en el parque también se produjeron disparos contra los atacantes.

Más de una decena de jóvenes corrió por las calles de Covida en medio de gritos, insultos y detonaciones. Uno de ellos cayó al suelo, pero dos personas se acercaron a él y le dispararon en una de sus piernas, según se aprecia en el registro audiovisual. Luego, los sujetos recogieron un objeto del suelo y se retiraron a pie.

PUBLICIDAD

El herido fue auxiliado por sus propios amigos, quienes lo trasladaron al hospital Cayetano Heredia, de acuerdo con la información proporcionada por agentes de la comisaría Sol de Oro. No se informó sobre su identidad ni sobre su estado de salud.

Imágenes de la balacera en Los Olivos: vecinos piden más seguridad|Foto: Latina Noticias

Presunta disputa entre grupos de Covida y Mercurio

La versión inicial recogida por los agentes apunta a que el tiroteo se habría originado por una disputa entre presuntos grupos de jóvenes de Covida y del sector de Mercurio, ubicado al otro lado de una avenida cercana.

Vecinos de la zona señalaron que existen antecedentes de enfrentamientos entre jóvenes de ambos sectores, aunque algunos indicaron que no habían presenciado antes un episodio con armas de fuego en ese parque. En los muros próximos se observan pintas vinculadas a ambos barrios y a equipos de fútbol.

PUBLICIDAD

Otro vecino, con varias décadas de residencia en el lugar, expresó su preocupación por la falta de vigilancia durante la noche. Según relató, escuchó que se trataba de un enfrentamiento con disparos y evitó salir de su vivienda por temor a quedar atrapado en la balacera.

Los vecinos solicitaron una mayor presencia policial y de serenazgo, ante el riesgo de que un enfrentamiento de este tipo deje víctimas ajenas a la disputa.

Además, precisaron que el parque Virgen del Carmen se encuentra en un área residencial de Los Olivos, cerca de centros educativos y del mercado de Covida. Los residentes también mostraron su preocupación de que los presuntos atacantes puedan recuperar su libertad pocas horas después de ser trasladados a una dependencia policial.

PUBLICIDAD

En la últimas horas, personas inocentes continúan siendo víctimas del crimen organizado.