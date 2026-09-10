Este distrito alcanzó “un nivel extremadamente alto” el último miércoles, de acuerdo con Senamhi

Los niveles UV muy altos y extremos pueden representar riesgos para la piel y los ojos ante una exposición prolongada - Créditos: Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en los últimos días los distritos ubicados al norte de Lima han registrado niveles elevados de radiación ultravioleta (UV), con valores que alcanzaron niveles extremos durante las horas de mayor exposición solar.

De acuerdo con el reporte correspondiente al miércoles 9 de septiembre de 2026, la estación de Calidad del Aire de Carabayllo registró un índice UV de hasta 11, una cifra considerada extremadamente alta y que representa un riesgo para la población expuesta directamente al sol.

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Durante el periodo comprendido entre las 12:00 y las 14:00 horas, otras estaciones de monitoreo de Lima Metropolitana también reportaron distintos niveles de radiación. San Martín de Porres alcanzó un índice UV de 7, mientras que Ceres, en Ate, llegó a 8.

En tanto, la estación meteorológica del Campo de Marte, en Jesús María, registró un índice de 3. Villa María del Triunfo también presentó un valor de 3, mientras que Pantanos de Villa, en Chorrillos, alcanzó un índice UV de 6.

Los registros evidencian que la intensidad de la radiación no fue uniforme en la capital y que algunas zonas estuvieron expuestas a niveles considerados muy altos o extremadamente altos. En el caso de Carabayllo, el índice de 11 corresponde a la categoría más elevada de la escala de radiación ultravioleta.

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Carabayllo registró el nivel extremo de radiación UV más alto de Lima con un índice de 11 - Créditos: Senamhi.

La escala del índice UV establece cinco niveles de intensidad:

Baja: Menor a 2.

Moderada: De 3 a 5.

Alta: De 6 a 7.

Muy alta: De 8 a 10.

Extremadamente alta: 11 o más.

Los niveles muy altos y extremos requieren mayor precaución, debido a que una exposición prolongada puede provocar efectos perjudiciales en la piel y los ojos.

Ante estas condiciones, es recomendable reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente entre el mediodía y las 2 de la tarde. También se aconseja utilizar protector solar, prendas que cubran la piel, sombreros de ala ancha y anteojos con protección frente a los rayos ultravioleta.

El monitoreo de las estaciones permite identificar las zonas de Lima que presentan una mayor intensidad de radiación y adoptar medidas preventivas frente a los efectos de la exposición solar.

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Senamhi recomienda reducir la exposición directa al sol entre el mediodía y las 2 de la tarde, cuando la radiación alcanza mayor intensidad - Créditos: Andina//Daniel Bracamonte.

¿Cuáles son las funciones del Senamhi?

Monitorear las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas en el territorio peruano.

Pronosticar el estado del tiempo y las condiciones climáticas para diferentes regiones del país.

Emitir alertas ante fenómenos peligrosos, como lluvias intensas, friajes, heladas, inundaciones y olas de calor.

Registrar y analizar información sobre temperatura, precipitaciones, humedad, viento y radiación ultravioleta.

Evaluar el comportamiento de los recursos hídricos, incluidos ríos, lagos y otras fuentes de agua.

Investigar los cambios y variaciones del clima para comprender sus efectos en el territorio nacional.

Proporcionar información a entidades públicas, empresas y ciudadanos para apoyar la toma de decisiones.

Generar datos científicos que contribuyan a la prevención de riesgos y a la planificación de actividades agrícolas, pesqueras, energéticas y urbanas.

Informar sobre escenarios climáticos y posibles impactos derivados de la variabilidad y el cambio climático.